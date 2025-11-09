https://ukraina.ru/20251109/vashington-khochet-povtorit-panamskoe-dose-chto-mozhet-poyti-ne-tak-1071334906.html

Вашингтон хочет повторить "Панамское досье". Что может пойти не так?

В свете военно-политического противостояния между Соединёнными Штатами Америки и Боливарианской Республикой Венесуэла сегодня часто вспоминают военную агрессию против Панамы, которую осуществили в 1989 году американцы с целью свержения местного военного лидера Мануэля Норьеги.

Западная пропаганда представляет эту агрессию в качестве идеальной "маленькой победоносной войны", которая позволила быстро захватить в плен "плохого парня" и вылечила американскую армию от синдрома вьетнамского поражения, показав её ведущей военной силой планеты. И теперь американские ястребы призывают Пентагон повторить тот давний успех.Параллели между Венесуэлой и Панамой обычно проводят на том основании, что американские власти обвиняли Норьегу в организации наркотрафика — а теперь подобные обвинения звучат в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Но разница между этими странами и этими людьми очень велика, что стоило бы продемонстрировать путём сравнительного анализа.Венесуэла является большой южноамериканской страной, колыбелью антиколониальной борьбы, которая дала миру имена освободителей этого континента — таких как Франсиско Миранда и Симон Боливар. Панама получила независимость только в начале XX века — после того, как европейские и североамериканские колонизаторы отрезали её территорию от Колумбии для прокладки знаменитого судоходного канала. А всё панамское население примерно равняется на сегодня численности населения венесуэльской столицы — города Каракас.Николас Мадуро является законно избранным президентом Венесуэлы, а Мануэль Норьега был командующим национальной гвардии и вообще не занимал президентской должности, предпочитая именовать себя званием "верховный лидер национального освобождения Панамы".Наконец, Мадуро всегда являлся идейным социалистом и принципиальным политическим противником Вашингтона. В то время как Норьега в течение многих лет официально работал по контракту осведомителем Центрального разведывательного управления США, получая от американцев вознаграждение. И помогал Белому дому финансировать незаконные акции против Никарагуа и Кубы в рамках борьбы с "коммунистической угрозой" в Латинской Америке.Что же заставило американцев устроить целую войну против своего собственного агента? Эта поучительная история почти забыта — потому что на самом деле она, конечно же, не имела никакого отношения к борьбе против наркобизнеса.Норьега пришёл в большую политику в 1968 году, когда группа молодых патриотических офицеров совершила в Панаме переворот. Их возглавлял популярный офицер, подполковник Омар Торрихос, который мечтал отобрать у США контроль над национальным достоянием — Панамским каналом — считая это дело всей своей жизни.Торрихос родился в многодетной семье бедных учителей, которые назвали его в честь великого персидского поэта Омара Хайяма. Ещё в детстве он познакомился с испанскими левыми, бежавшими от диктатуры Франсиско Франко, и стал поборником социальной справедливости. А Норьега, который не отличался устойчивыми убеждениями, оказался его соратником — потому что он тоже был из бедняков, и офицеры вместе проходили обучение на американской военной базе, где их готовили для борьбы с левыми партизанами.Захватив власть, Торрихос не стал избираться на пост президента, но освободил левых политических заключённых и начал планомерно выдавливать из страны американскую агентуру. Он отказался продлить соглашение с США о аренде военной базы в Рио-Ато, потребовал отозвать всех волонтёров так называемого "корпуса мира", которые выполняли роль прямых американских агентов. И даже заговорил о том, что готов силой выбить с объектов Панамского канала американских морпехов.Это было сопряжено с огромным риском, потому что на территории Панамы дислоцировались войска США, а панамский истеблишмент поддерживал с Вашингтоном тесные связи. Уже в 1969 году Торрихоса пытались убрать с помощью переворота, но он призвал жителей Панамы выйти на улицы и сумел остаться при власти. А Норьега проявил в этой ситуации верность своему однокашнику.В 1977 году Омар Торрихос добился от Джима Картера подписания договора о Панамском канале, который предусматривал его постепенное возвращение под панамскую национальную юрисдикцию. Это было огромным успехом панамского офицера. Целый ряд американских президентов, от Рональда Рейгана до Дональда Трампа, считали, что США пошли панамцам на непростительные уступки, а сам Торрихос скромно писал:"Это была не моя победа. Это была победа всего народа. Я просто был главным действующим лицом. Я едва был заметен, хотя и был самым горластым крикуном, обобщая борьбу многих поколений жителей нашей страны".Торрихос установил дипломатические отношения с СССР и дважды посетил Кубу, отметив: "Фидель Кастро — единственный государственный деятель, который никогда не говорил мне, что мне надо делать".Омар Торрихос не раз говорил о том, что он не закончит жизнь своей смертью. Он разбился на самолёте, и большинство соотечественников, включая его родню, обвиняло в организации этой авиакатастрофы разведслужбы США.Мануэль Норьега, который пришёл к власти после гибели старого товарища, был вынужден считаться с господствовавшими в обществе настроениями. Поначалу он тесно сотрудничал с американцами, получая от них зарплату и помогая Рейгану в тайных операциях против левых. Но когда Белый дом стал требовать снова расширить американское военное присутствие в зоне канала, Норьега ответил Пентагону отказом — опасаясь недовольства общественности и понимая, что Джордж Буш-старший хочет использовать фактор военной силы, чтобы отменить заключённый Картером договор о канале.Это предопределило его судьбу. В Белом доме испугались, что Норьега пойдёт по пути Торрихоса, решившись на соглашение с Советским Союзом, Кубой и Никарагуа — и тогда на Панамском канале могут появиться коммунистические военные базы. Они сразу вспомнили о его связях с наркодельцами, которые никогда не мешали раньше. И стали готовить полноценную оккупацию Панамы, получившую кодовое название "Правое дело".Учитывая неравенство сил, эта операция больше походила на бойню, в результате которой были убиты 513 панамцев. Силы американского вторжения составили 26 тысяч человек — в два раза больше, чем весь личный состав армии Панамы. Но несмотря на это, панамцы смогли сбить четыре американских вертолёта и подбить несколько танков — прежде чем сумели взять в плен Норьегу.Между тем важно отметить — сегодня США не имеют в зоне Карибского бассейна аналогичной по численности группировки солдат. А это говорит о том, что полноценное военное вторжение в Венесуэлу с целью оккупации этой страны остаётся маловероятным, несмотря на активные попытки провести параллели между нынешней ситуацией и "Панамским досье" 1989 года.Читайте также: Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на Венесуэлу

