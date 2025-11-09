Невменяемый, но сменяемый Зеленский. Итоги 9 ноября - 09.11.2025 Украина.ру
Невменяемый, но сменяемый Зеленский. Итоги 9 ноября
Невменяемый, но сменяемый Зеленский. Итоги 9 ноября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США столкнулись с трудностями с убеждением Владимира Зеленского не мешать урегулированию на Украине
США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров."Тогда (на саммите на Аляске. — Ред.) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны"", — заявил он.Также Лавров заявил, что несмотря на компромисс, достигнутый на встрече в Анкоридже, Москва не отказывается от принципиальных для нее моментов: территориальная целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не подлежат обсуждению."Сейчас мы ждём от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", — добавил министр.Примечательно, что в российских силовых структурах уверены: Украину готовят в военной диктатуре с новым лидером взамен Зеленскому. В частности, об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.Собеседник агентства обратил внимание на недавнюю публикацию в украинских СМИ архивных интервью матери Зеленского о любви её сына к "мясорубкам" — мать Зеленского рассказала, что когда её сын был маленьким, он любил играть с мясорубкой."Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность", — заявил источник в российских силовых структурах.Такие моменты, по его словам, не возникают просто так."Следовательно, кому-то дана команда уничтожить репутацию просроченного президента Украины для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу", — отметил представитель силовых структур.При этом некоторые эксперты выразили сомнение в подобном варианте развития событий."Загадочное сообщение", — отметил российский политолог Марат Баширов.Его поддержал политолог Юрий Баранчик."Согласен с Маратом Башировым в том, что сообщение РИА Новостей насчет странностей &lt;...&gt; Мнение это не просто странное, а сверхстранное. Потому что для уничтожения репутации Зе в рамках политического процесса проще не вспоминать, кто с чем любил играть в детстве, а опубликовать материалы по коррупционным преступлениям Зеленского и его окружения. И будет там столько, что, особенно если подключатся нужные западные медиа, то Зе будет проще застрелиться самому", — отметил Баранчик.По его словам, и у украинского населения, и у западных партнёров, и у других государств мира рейтинг Зеленского и так низок."И в чьих именно глазах должна быть уничтожена репутация Зе? Населения? Так оно уже давно атомизировано, факты массовой гибели ВСУ общеизвестны, и чем какая-то "мясорубка" в российском сегменте телеграма сможет это превзойти – неясно. Западных партнеров Украины? Они лучше всех представляют сущность киевского режима и его лидера, поэтому им вряд ли получится "мясорубкой" сообщить нечто стратегическое. России? Тут всё и так понятно. Глобального Юга или Китая? Аналогичные результаты", — указал эксперт.По его словам, также секретом не является то, что "судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных"."Это даже не секрет Полишинеля, про того же Залужного говорят с начала 2023 года, и подкрепляют периодически соответствующими соцопросами, где экс-главком стабильно занимает первые места в рейтингах. Заявленная цель смены Зе на того лидера, "который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу" - тоже повергает в глубокое недоумение. А чем это отличается от того, что на Украине сейчас?" — отметил Баранчик.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова матери Зеленского о мясорубке."Из интервью мамы Зеленского — Риммы Зеленской "Комсомольской правде" от 25 января 2013 года: "Вова рос там, на ЮГОКе (отдаленный район Кривого Рога) в садик ходил. Причем тянуло его в садик страшно! Был там центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть… с мясорубкой - той еще, старой, советской!". Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в "мясные штурмы". Кто во что играл в детстве", — написала Захарова в своём телеграм-канале.Тем временем украинские СМИ сообщают о плачевном положении дел в Красноармейске."Все говорят, что Покровск (Красноармейск — Ред.) потерян и только Зеленский рассказывает обратное, кидая все силы туда, чтобы спасти свой рейтинг. Выводить солдат надо было 2-3 недели назад, а сейчас ВСУ тратит больше сил, чтобы спасти те 2-3 тысячи окруженных солдат, которых постоянно становится меньше и меньше из-за потерь, дефицита провизии, ресурсов и т.д. Цена Покровского провала будет в том, что фронт просядет на других направлениях, где ВС РФ без сильных стараний забирает ежедневно новые населенные пункты, укрепрайоны и десятки километров", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - заявил, что Зеленский специально бросает людей в "мясорубку" в Красноармейске для того, чтобы удержать свой рейтинг."В действительности ОП просто боится признать, что битва за Покровск проиграна. И не только из-за военных последствий – потеря города будет означать крах всей стратегии последних двух лет и крупнейший репутационный удар по Зеленскому. Именно поэтому фронт держат до последнего, отправляя на убой всё новые подразделения, в том числе элитные", — отметили авторы канала.В Красноармейске продолжаются бои.О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины".
Невменяемый, но сменяемый Зеленский. Итоги 9 ноября

19:00 09.11.2025 (обновлено: 19:02 09.11.2025)
 
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
"Тогда (на саммите на Аляске. — Ред.) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны"", — заявил он.
Также Лавров заявил, что несмотря на компромисс, достигнутый на встрече в Анкоридже, Москва не отказывается от принципиальных для нее моментов: территориальная целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не подлежат обсуждению.
"Сейчас мы ждём от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", — добавил министр.
Примечательно, что в российских силовых структурах уверены: Украину готовят в военной диктатуре с новым лидером взамен Зеленскому. В частности, об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства обратил внимание на недавнюю публикацию в украинских СМИ архивных интервью матери Зеленского о любви её сына к "мясорубкам" — мать Зеленского рассказала, что когда её сын был маленьким, он любил играть с мясорубкой.
"Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине. И это далеко не случайность", — заявил источник в российских силовых структурах.
Такие моменты, по его словам, не возникают просто так.
"Следовательно, кому-то дана команда уничтожить репутацию просроченного президента Украины для подготовки его поста для нового амбициозного лидера. Судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу", — отметил представитель силовых структур.
При этом некоторые эксперты выразили сомнение в подобном варианте развития событий.
"Загадочное сообщение", — отметил российский политолог Марат Баширов.
Его поддержал политолог Юрий Баранчик.
"Согласен с Маратом Башировым в том, что сообщение РИА Новостей насчет странностей <...> Мнение это не просто странное, а сверхстранное. Потому что для уничтожения репутации Зе в рамках политического процесса проще не вспоминать, кто с чем любил играть в детстве, а опубликовать материалы по коррупционным преступлениям Зеленского и его окружения. И будет там столько, что, особенно если подключатся нужные западные медиа, то Зе будет проще застрелиться самому", — отметил Баранчик.
По его словам, и у украинского населения, и у западных партнёров, и у других государств мира рейтинг Зеленского и так низок.
"И в чьих именно глазах должна быть уничтожена репутация Зе? Населения? Так оно уже давно атомизировано, факты массовой гибели ВСУ общеизвестны, и чем какая-то "мясорубка" в российском сегменте телеграма сможет это превзойти – неясно. Западных партнеров Украины? Они лучше всех представляют сущность киевского режима и его лидера, поэтому им вряд ли получится "мясорубкой" сообщить нечто стратегическое. России? Тут всё и так понятно. Глобального Юга или Китая? Аналогичные результаты", — указал эксперт.
По его словам, также секретом не является то, что "судя по последним тенденциям, это будет кто-то из бывших или действующих военных".
"Это даже не секрет Полишинеля, про того же Залужного говорят с начала 2023 года, и подкрепляют периодически соответствующими соцопросами, где экс-главком стабильно занимает первые места в рейтингах. Заявленная цель смены Зе на того лидера, "который построит на Украине военную диктатуру, что, собственно, выгодно Западу" - тоже повергает в глубокое недоумение. А чем это отличается от того, что на Украине сейчас?" — отметил Баранчик.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова матери Зеленского о мясорубке.
"Из интервью мамы Зеленского — Риммы Зеленской "Комсомольской правде" от 25 января 2013 года: "Вова рос там, на ЮГОКе (отдаленный район Кривого Рога) в садик ходил. Причем тянуло его в садик страшно! Был там центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть… с мясорубкой - той еще, старой, советской!". Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в "мясные штурмы". Кто во что играл в детстве", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Тем временем украинские СМИ сообщают о плачевном положении дел в Красноармейске.
"Все говорят, что Покровск (Красноармейск — Ред.) потерян и только Зеленский рассказывает обратное, кидая все силы туда, чтобы спасти свой рейтинг. Выводить солдат надо было 2-3 недели назад, а сейчас ВСУ тратит больше сил, чтобы спасти те 2-3 тысячи окруженных солдат, которых постоянно становится меньше и меньше из-за потерь, дефицита провизии, ресурсов и т.д. Цена Покровского провала будет в том, что фронт просядет на других направлениях, где ВС РФ без сильных стараний забирает ежедневно новые населенные пункты, укрепрайоны и десятки километров", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - заявил, что Зеленский специально бросает людей в "мясорубку" в Красноармейске для того, чтобы удержать свой рейтинг.
"В действительности ОП просто боится признать, что битва за Покровск проиграна. И не только из-за военных последствий – потеря города будет означать крах всей стратегии последних двух лет и крупнейший репутационный удар по Зеленскому. Именно поэтому фронт держат до последнего, отправляя на убой всё новые подразделения, в том числе элитные", — отметили авторы канала.
В Красноармейске продолжаются бои.
О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины".
