https://ukraina.ru/20251108/tikho-vyyti-iz-pod-sanktsiy-tes-ostanovleny-generatsiya-otsutstvuet-itogi-8-noyabrya-1071312177.html

Тихо выйти из-под санкций, ТЭС остановлены, генерация отсутствует. Итоги 8 ноября

Тихо выйти из-под санкций, ТЭС остановлены, генерация отсутствует. Итоги 8 ноября - 08.11.2025 Украина.ру

Тихо выйти из-под санкций, ТЭС остановлены, генерация отсутствует. Итоги 8 ноября

Болгария и Румыния пытаются освободить принадлежащие российском компаниям НПЗ в своих странах от американских санкций. На Украине заявили об остановке ряда государственных ТЭС

2025-11-08T19:00

2025-11-08T19:00

2025-11-08T19:00

эксклюзив

хроники

виктор орбан

марат баширов

россия

украина

венгрия

нпз

ес

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/14/1017981444_0:202:2994:1886_1920x0_80_0_0_ab9147a6084748d647e7c6b3855c14b6.jpg

Власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, которые принадлежат российским компаниям, сообщило издание Politico.Болгарские и румынские власти разрабатывают законодательные механизмы для временного управления активами "Лукойла", включая возможность полной национализации НПЗ в городах Бургасе и Плоешти, чтобы продолжить поставки энергоресурсов после введения новых американских санкций 21 ноября. Так, парламент Болгарии Софии уже утвердил законопроект о назначении государственного управляющего крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом, стоимость которого оценивается в $1,5 млрд.При этом эксперты уверены: обойти американские санкции возможно лишь в случае скоординированной работы на уровне Евросоюза, т.к. частные инвесторы не готовы брать на себя юридические риски.В Румынии рассматривают запрос на отсрочку санкций как временное решение. При этом Румынии прекращение работы НПЗ грозит значительным ростом цен на энергоносители, а Болгарии — потерей 80% топливного рынка.Как заявил изданию министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван, страна ради покупки российской нефти готова к различным сценариям, включая операционный контроль над объектами. План правительства будет направлен на сохранение "экономической активности Румынии, но в то же время на прекращение финансирования России", добавил он.Румынский завод "Лукойла" обеспечивает около 20% потребностей страны в топливе, рассказала изданию аналитик в области энергетики из аналитического центра Expert Forum Анна Отилия Нуцу. По её словам, остановка завода приведет к "незначительному росту цен в течение нескольких месяцев", пока Румыния будет искать альтернативные импортные поставки.И в то же время, указала эксперт, отключение завода может негативно сказаться на экспорте в соседнюю Молдавию. Ранее министр энергетики Румынии Дорин Жунгиету объявил, что "Лукойл" с 21 ноября 2025 года не сможет осуществлять поставки в Молдавию в связи с введёнными США санкциями и отказом нефтетрейдера Gunvor от покупки зарубежных активов компании. Молдавия запросила у США временное освобождение от ограничений. Также Молдавия ведет переговоры с Болгарией и Румынией, включая компанию Rompetrol, для обеспечения необходимых поставок бензина, дизельного топлива и керосина.Ранее, 7 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США."Мы создали все необходимые предпосылки для этого, что конкретно означает, что в случае с "Турецким потоком" и нефтепроводом "Дружба" мы получили полную свободу от санкций. Нет санкций, которые бы ограничивали или удорожали поставки в Венгрию оттуда. Это общее и бессрочное освобождение", — заявил Орбан.Также он рассказал о снятии санкций США в отношении проекта АЭС "Пакш-2". Орбан указал, что Венгрия планирует использовать для АЭС "Пакш" топливо из России, Франции и США."Мы будем стоять на трёх опорах", – отметил Орбан.Российский политтехнолог Марат Баширов указал, что благодаря этому Венгрия получила важное конкурентное преимущество."Орбан, конечно, красавчик. Германия или Франция значит в пятой энергетической точке, а у Венгрии конкурентное преимущество. Туда и так переносят производство со всей Европы", — отметил Баширов.Он также опубликовал карту нефте- и газопроводов на юго-востоке Европы."Но и это ещё не всё. Посмотрите что планируется. Если это случится, то Турция, Болгария, Сербия и Венгрия будут контролировать газовые потоки. Не Германия, как было раньше, а эти малые страны ЕС", — заявил Баширов.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц также указал на внутриполитические последствия договорённостей Орбана с США."Серьёзную заявку на грядущие в следующем году парламентские выборы сделали отстающие, судя по соцопросам, Виктор Орбан и его "Фидес — Венгерский гражданский союз". Премьер Венгрии возвращается из Вашингтона с целым набором предвыборных плюшек, которые помогут опередить вырвавшуюся вперед оппозицию. Орбану удалось убедить Трампа на исключение из антироссийских санкций <...> Таким образом, Будапешт получает самые дешевые энергоносители в Европе. А следовательно - низкие тарифы для населения. Отличный предвыборный козырь", — заявил Коц.Он также отметил, что теперь Венгрии могут угрожать украинские террористические атаки."Теперь ждём ход Зеленского, который пообещал, что не позволит "россиянам продавать туда нефть - вопрос времени. То есть, открыто пригрозил терактами, что уже входит для европейцев в норму, которая рано или поздно ударит по ним самим", — указал Коц.Ранее Владимир Зеленский уже недвусмысленно давал понять, что не остановиться и перед ударами по нефтепроводу "Дружба". Он пытался этим шантажировать руководство Венгрии."Ноль генерации!"Украинская компания "Центрэнерго" заявила об остановке работе всех теплоэлектростанций на Украине."Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук у минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", — указывалось в заявлении компании.Там отметили, что сознательно не информировали общество о восстановительных и подготовительных работах для того, чтобы Украина вошла в отопительный сезон."Станции в огне! <...> Мы остановились. В настоящее время ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью", — отмечала компания.Сейчас "Центрэнерго" контролирует Трипольскую ТЭС в Киевская области и Змиевскую ГРЭС в Харьковской области.Днём 8 ноября Минобороны РФ рассказало об ответном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — указывалось в сообщении Минобороны РФ.Позднее появилась новость о том, что в нескольких районах Киева пропало электричество, остановилась работа общественного транспорта.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "На фоне Покровской воронки русские рвутся к Днепропетровску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20251108/usloviya-vorovstva-u-rossii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-noyabrya-1071299290.html

https://ukraina.ru/20251108/voyna-zakonchitsya-ne-v-stol-otdalnnom-buduschem-khroniki-sobytiy-na-utro-8-noyabrya-1071296418.html

россия

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, виктор орбан, марат баширов, россия, украина, венгрия, нпз, ес, politico, александр коц