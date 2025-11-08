https://ukraina.ru/20251108/aleksandr-kazakov-vstrecha-na-alyaske-stala-problemoy-dlya-trampa-a-ne-dlya-rossii-1071131353.html

Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России

Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России - 08.11.2025 Украина.ру

Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России

Итоги встречи на Аляске между лидерами России и США создали трудности для американской стороны. Дональд Трамп лишился возможности вновь провести переговоры без конкретных осязаемых результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2025-11-08T04:40

2025-11-08T04:40

2025-11-08T04:40

новости

россия

аляска

сша

дональд трамп

александр казаков

владимир путин

украина.ру

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c29993527f78ae418e5f937683ee06a.jpg

Он напомнил, чем перед этим закончилась встреча в Анкоридже. "Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали", — указал эксперт.Как отметил эксперт, это создало определенный дипломатический вакуум. "Это стало проблемой для Трампа, а не для нас. Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы Трамп понял, с чем он столкнулся", — заявил Казаков.Политолог обратил внимание на ключевое различие в позициях лидеров: "У Трампа нет опции второй раз провести такую же встречу без того, что можно пощупать. А у [президента России Владимира] Путина есть". Это означает, что российская сторона сохраняет за собой стратегическую инициативу в диалоге и может позволить себе выжидательную позицию.Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".

https://ukraina.ru/20251105/yuriy-svetov-rossiya-i-kitay-predupredili-trampa-chto-budet-esli-on-ne-sderzhit-svoy-yadernyy-poryv-1071112418.html

россия

аляска

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, аляска, сша, дональд трамп, александр казаков, владимир путин, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, эксперты, аналитики, аналитика