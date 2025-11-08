https://ukraina.ru/20251108/aleksandr-kazakov-vstrecha-na-alyaske-stala-problemoy-dlya-trampa-a-ne-dlya-rossii-1071131353.html
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России - 08.11.2025 Украина.ру
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
Итоги встречи на Аляске между лидерами России и США создали трудности для американской стороны. Дональд Трамп лишился возможности вновь провести переговоры без конкретных осязаемых результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-11-08T04:40
2025-11-08T04:40
2025-11-08T04:40
новости
россия
аляска
сша
дональд трамп
александр казаков
владимир путин
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c29993527f78ae418e5f937683ee06a.jpg
Он напомнил, чем перед этим закончилась встреча в Анкоридже. "Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали", — указал эксперт.Как отметил эксперт, это создало определенный дипломатический вакуум. "Это стало проблемой для Трампа, а не для нас. Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы Трамп понял, с чем он столкнулся", — заявил Казаков.Политолог обратил внимание на ключевое различие в позициях лидеров: "У Трампа нет опции второй раз провести такую же встречу без того, что можно пощупать. А у [президента России Владимира] Путина есть". Это означает, что российская сторона сохраняет за собой стратегическую инициативу в диалоге и может позволить себе выжидательную позицию.Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
https://ukraina.ru/20251105/yuriy-svetov-rossiya-i-kitay-predupredili-trampa-chto-budet-esli-on-ne-sderzhit-svoy-yadernyy-poryv-1071112418.html
россия
аляска
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_f29ff45ad4b439daa625ebdfa522cb31.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, аляска, сша, дональд трамп, александр казаков, владимир путин, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Александр Казаков, Владимир Путин, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, эксперты, аналитики, Аналитика
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
Итоги встречи на Аляске между лидерами России и США создали трудности для американской стороны. Дональд Трамп лишился возможности вновь провести переговоры без конкретных осязаемых результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков