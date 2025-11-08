Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России - 08.11.2025 Украина.ру
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России - 08.11.2025 Украина.ру
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
Итоги встречи на Аляске между лидерами России и США создали трудности для американской стороны. Дональд Трамп лишился возможности вновь провести переговоры без конкретных осязаемых результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-11-08T04:40
2025-11-08T04:40
Он напомнил, чем перед этим закончилась встреча в Анкоридже. "Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали", — указал эксперт.Как отметил эксперт, это создало определенный дипломатический вакуум. "Это стало проблемой для Трампа, а не для нас. Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы Трамп понял, с чем он столкнулся", — заявил Казаков.Политолог обратил внимание на ключевое различие в позициях лидеров: "У Трампа нет опции второй раз провести такую же встречу без того, что можно пощупать. А у [президента России Владимира] Путина есть". Это означает, что российская сторона сохраняет за собой стратегическую инициативу в диалоге и может позволить себе выжидательную позицию.Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России

04:40 08.11.2025
 
Итоги встречи на Аляске между лидерами России и США создали трудности для американской стороны. Дональд Трамп лишился возможности вновь провести переговоры без конкретных осязаемых результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Он напомнил, чем перед этим закончилась встреча в Анкоридже. "Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали", — указал эксперт.
Как отметил эксперт, это создало определенный дипломатический вакуум. "Это стало проблемой для Трампа, а не для нас. Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы Трамп понял, с чем он столкнулся", — заявил Казаков.
Политолог обратил внимание на ключевое различие в позициях лидеров: "У Трампа нет опции второй раз провести такую же встречу без того, что можно пощупать. А у [президента России Владимира] Путина есть". Это означает, что российская сторона сохраняет за собой стратегическую инициативу в диалоге и может позволить себе выжидательную позицию.
Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.
О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
