https://ukraina.ru/20231009/1050017583.html

Яков Кедми: кто он

Яков Кедми: кто он - 09.10.2023 Украина.ру

Яков Кедми: кто он

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик

2023-10-09T11:58

2023-10-09T11:58

2023-10-09T11:58

новости

яков кедми

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Яков Иосифович Кедми родился 5 марта 1947 года в Москве в семье инженерно-технических работников. Учился заочно в ВЗИИТе и работал на заводе бетонщиком-арматурщиком. 20 мая 1968 года написал письмо в Верховный Совет СССР, в котором осудил политику антисемитизма, потребовал освобождения от советского гражданства и провозгласил себя гражданином Израиля.В феврале 1969 года он получил разрешение на эмиграцию в Израиль и предписание в течение двух недель покинуть Советский Союз. Был активистом общественного движения в поддержку репатриации советских евреев вместе с журналисткой Геулой Коэн, депутатом Шуламит Алони и другими создавшими организацию «Узники Сиона». В 1970 году в Нью-Йорке провёл голодовку перед зданием ООН в связи с тем, что в СССР отказывали в разрешении на выезд его семьи в Израиль. 4 августа 1970 года добровольно призвался на срочную службу в Армию обороны Израиля. Принимал участие в Войне Судного дня, где, выполняя функции начальника разведки и оперативного отдела танкового батальона.Учился в Технионе на химическом факультете, потом окончил Тель-Авивский университет и Колледж национальной безопасности. После окончания обучения работал офицером безопасности по предотвращению терактов в авиации в авиакомпании «Эль-Аль».Во второй половине 1977 года по предложению главы правительства Менахема Бегина начал работать в бюро по связям «Натив». В 1988—1990 годах работал сотрудником консульской группы израильского МИД при посольстве Нидерландов в Москве.В 1999 году вышел в отставку. Автор книг «Безнадёжные войны», «Диалоги», «Тайные пружины».С 2010-х годов выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьёва.Женат, имеет троих детей.

https://ukraina.ru/20231007/1049993573.html

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новости, яков кедми