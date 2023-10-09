Яков Кедми: кто он
© Фото : commons.wikimedia/Mark NakoykherЭкс-руководитель одной из израильских спецслужб «Натив» - Яков Кедми
Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик
Яков Иосифович Кедми родился 5 марта 1947 года в Москве в семье инженерно-технических работников.
Учился заочно в ВЗИИТе и работал на заводе бетонщиком-арматурщиком.
20 мая 1968 года написал письмо в Верховный Совет СССР, в котором осудил политику антисемитизма, потребовал освобождения от советского гражданства и провозгласил себя гражданином Израиля.
В феврале 1969 года он получил разрешение на эмиграцию в Израиль и предписание в течение двух недель покинуть Советский Союз.
Был активистом общественного движения в поддержку репатриации советских евреев вместе с журналисткой Геулой Коэн, депутатом Шуламит Алони и другими создавшими организацию «Узники Сиона».
В 1970 году в Нью-Йорке провёл голодовку перед зданием ООН в связи с тем, что в СССР отказывали в разрешении на выезд его семьи в Израиль.
4 августа 1970 года добровольно призвался на срочную службу в Армию обороны Израиля. Принимал участие в Войне Судного дня, где, выполняя функции начальника разведки и оперативного отдела танкового батальона.
Учился в Технионе на химическом факультете, потом окончил Тель-Авивский университет и Колледж национальной безопасности. После окончания обучения работал офицером безопасности по предотвращению терактов в авиации в авиакомпании «Эль-Аль».
Во второй половине 1977 года по предложению главы правительства Менахема Бегина начал работать в бюро по связям «Натив».
В 1988—1990 годах работал сотрудником консульской группы израильского МИД при посольстве Нидерландов в Москве.
В 1999 году вышел в отставку.
Автор книг «Безнадёжные войны», «Диалоги», «Тайные пружины».
С 2010-х годов выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьёва.
Женат, имеет троих детей.