https://ukraina.ru/20251106/pozhar-v-promzone-pogibshiy-mirnyy-zhitel-vrazheskie-drony-atakovali--volgogradskuyu-oblast-1071169700.html

Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область

Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область - 06.11.2025 Украина.ру

Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на регион минувшей ночью, передает 6 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-06T07:59

2025-11-06T07:59

2025-11-06T08:01

новости

волгоградская область

андрей бочаров

россия

украина.ру

сво

удары

обстрелы

всу

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_aa9a773762958d4572332a622d11686a.jpg

"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", - посетовал губернатор.Он отметил, что в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств.По словам губернатора, специалисты оперативных служб и муниципальных образований фиксируют повреждения и ликвидируют последствия. Администрации Волгограда дано поручение подготовить пункт временного размещения в одном из лицеев города для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.Подробнее об атаках противника - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на девять регионов России на сайте Украина.ру.

волгоградская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волгоградская область, андрей бочаров, россия, украина.ру, сво, удары, обстрелы, всу, дроны