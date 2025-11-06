Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область - 06.11.2025 Украина.ру
Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область
Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область - 06.11.2025 Украина.ру
Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на регион минувшей ночью, передает 6 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-06T07:59
2025-11-06T08:01
"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", - посетовал губернатор.Он отметил, что в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств.По словам губернатора, специалисты оперативных служб и муниципальных образований фиксируют повреждения и ликвидируют последствия. Администрации Волгограда дано поручение подготовить пункт временного размещения в одном из лицеев города для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.Подробнее об атаках противника - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на девять регионов России на сайте Украина.ру.
Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область

07:59 06.11.2025 (обновлено: 08:01 06.11.2025)
 
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на регион минувшей ночью, передает 6 ноября телеграм-канал Украина.ру
"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", - посетовал губернатор.
Он отметил, что в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств.
"В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению", - добавил Бочаров.
По словам губернатора, специалисты оперативных служб и муниципальных образований фиксируют повреждения и ликвидируют последствия. Администрации Волгограда дано поручение подготовить пункт временного размещения в одном из лицеев города для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.
Подробнее об атаках противника - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку БПЛА на девять регионов России на сайте Украина.ру.
Волгоградская область Андрей Бочаров Россия СВО удары обстрелы ВСУ дроны
 
