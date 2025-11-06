https://ukraina.ru/20251106/kreml-vyskazalsya-ob-ugroze-yadernoy-voyny-1071175519.html

Кремль высказался об угрозе ядерной войны

Кремль высказался об угрозе ядерной войны

Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-11-06T11:47

"Мы не стали бы приходить к таким заключениям", — сказал официальный представитель Кремля.Он также отметил, что ядерная триада России обновлена.Кроме прочего, он выразил надежду, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США.В начале недели президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав. Президент России, комментируя это заявление, подчеркнул, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами — участниками Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Москва предпримет "адекватные действия". Он также поручил МИДу и силовым структурам оценить целесообразность начала работ по подготовке таких испытаний.Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года и возник вскоре после размещения США ракет средней дальности "Юпитер" в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции "Анадырь" разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (в том числе с ядерным зарядом) на Кубе.Стороны договорились о компромиссе: СССР вывел ядерные ракеты с территории Кубы, США — из Италии и Турции. Между Москвой и Вашингтоном создали горячую линию прямой связи между главами государств.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

