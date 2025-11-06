Кремль высказался об угрозе ядерной войны - 06.11.2025 Украина.ру
Кремль высказался об угрозе ядерной войны
Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-11-06T10:20
2025-11-06T11:47
"Мы не стали бы приходить к таким заключениям", — сказал официальный представитель Кремля.Он также отметил, что ядерная триада России обновлена.Кроме прочего, он выразил надежду, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США.В начале недели президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав. Президент России, комментируя это заявление, подчеркнул, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами — участниками Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Москва предпримет "адекватные действия". Он также поручил МИДу и силовым структурам оценить целесообразность начала работ по подготовке таких испытаний.Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года и возник вскоре после размещения США ракет средней дальности "Юпитер" в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции "Анадырь" разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (в том числе с ядерным зарядом) на Кубе.Стороны договорились о компромиссе: СССР вывел ядерные ракеты с территории Кубы, США — из Италии и Турции. Между Москвой и Вашингтоном создали горячую линию прямой связи между главами государств.
Кремль высказался об угрозе ядерной войны

10:20 06.11.2025 (обновлено: 11:47 06.11.2025)
 
Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Мы не стали бы приходить к таким заключениям", — сказал официальный представитель Кремля.
Он также отметил, что ядерная триада России обновлена.
"Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность", - сказал Песков.
Кроме прочего, он выразил надежду, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США.
В начале недели президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав. Президент России, комментируя это заявление, подчеркнул, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами — участниками Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Москва предпримет "адекватные действия". Он также поручил МИДу и силовым структурам оценить целесообразность начала работ по подготовке таких испытаний.
Карибский кризис длился в течение двух недель в октябре 1962 года и возник вскоре после размещения США ракет средней дальности "Юпитер" в Турции. В СССР сочли, что из-за малого подлетного времени они могли достичь Москвы и крупных промышленных центров без возможности нанести равноценный ответный удар. Советский Союз в рамках секретной операции "Анадырь" разместил баллистические и тактические ракеты наземного базирования (в том числе с ядерным зарядом) на Кубе.
Стороны договорились о компромиссе: СССР вывел ядерные ракеты с территории Кубы, США — из Италии и Турции. Между Москвой и Вашингтоном создали горячую линию прямой связи между главами государств.
