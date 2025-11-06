https://ukraina.ru/20251106/khvatay-meshki-vokzal-otkhodit-politolog-raskryl-pochemu-vsya-strategiya-trampa--sueta-na-globuse-1071133801.html
"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
Фундаментальное различие в стратегических культурах России и США создает серьезные трудности в дипломатическом диалоге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
"У России и [американского лидера Дональда] Трампа разное восприятие времени. Россия и [президент РФ Владимир] Путин – это одно и то же. США и Трамп – это личностное восприятие", — пояснил эксперт. Он добавил: "Трамп живет в режиме "Хватай мешки, вокзал отходит", а мы не торопимся. Мы страна долгих циклов. Да, у Китая они еще дольше, но по сравнению с Европой и США у нас долгое дыхание, а там у всех одышка".Казаков подчеркнул, что "с точки зрения нашей стратегической культуры – это просто суета на глобусе. Потому что у него все стратегии краткосрочные. День, два, неделя. Мы так не работаем". Именно поэтому, по его мнению, Трамп получил отказ: "Потому он и получил "Нет" на все эти свои краткосрочные предложения".Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
