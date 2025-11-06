"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе" - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/khvatay-meshki-vokzal-otkhodit-politolog-raskryl-pochemu-vsya-strategiya-trampa--sueta-na-globuse-1071133801.html
"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе" - 06.11.2025 Украина.ру
"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
Фундаментальное различие в стратегических культурах России и США создает серьезные трудности в дипломатическом диалоге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-11-06T05:00
2025-11-06T05:00
новости
россия
сша
китай
дональд трамп
александр казаков
украина.ру
европа
стратегии
аналитики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062867276_0:171:2313:1473_1920x0_80_0_0_392e4b4b510965ca4a999aff0b53b703.jpg.webp
"У России и [американского лидера Дональда] Трампа разное восприятие времени. Россия и [президент РФ Владимир] Путин – это одно и то же. США и Трамп – это личностное восприятие", — пояснил эксперт. Он добавил: "Трамп живет в режиме "Хватай мешки, вокзал отходит", а мы не торопимся. Мы страна долгих циклов. Да, у Китая они еще дольше, но по сравнению с Европой и США у нас долгое дыхание, а там у всех одышка".Казаков подчеркнул, что "с точки зрения нашей стратегической культуры – это просто суета на глобусе. Потому что у него все стратегии краткосрочные. День, два, неделя. Мы так не работаем". Именно поэтому, по его мнению, Трамп получил отказ: "Потому он и получил "Нет" на все эти свои краткосрочные предложения".Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
https://ukraina.ru/20251105/tikhiy-vizit-gromkie-signaly-zapad-nachal-kampaniyu-po-prinuzhdeniyu-zelenskogo-k-miru-1071116117.html
россия
сша
китай
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062867276_257:0:2313:1542_1920x0_80_0_0_fb6dd00ae97fbb6617f85e07fb6b2b03.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, китай, дональд трамп, александр казаков, украина.ру, европа, стратегии, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Александр Казаков, Украина.ру, Европа, стратегии, аналитики, Аналитика, эксперты

"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"

05:00 06.11.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Фундаментальное различие в стратегических культурах России и США создает серьезные трудности в дипломатическом диалоге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
"У России и [американского лидера Дональда] Трампа разное восприятие времени. Россия и [президент РФ Владимир] Путин – это одно и то же. США и Трамп – это личностное восприятие", — пояснил эксперт.
Он добавил: "Трамп живет в режиме "Хватай мешки, вокзал отходит", а мы не торопимся. Мы страна долгих циклов. Да, у Китая они еще дольше, но по сравнению с Европой и США у нас долгое дыхание, а там у всех одышка".
Казаков подчеркнул, что "с точки зрения нашей стратегической культуры – это просто суета на глобусе. Потому что у него все стратегии краткосрочные. День, два, неделя. Мы так не работаем".
Именно поэтому, по его мнению, Трамп получил отказ: "Потому он и получил "Нет" на все эти свои краткосрочные предложения".
Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики: "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
Мэтью Уитакер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вчера, 05:44
Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к мируВ понедельник, 3 ноября, в Киев спешно и скрытно прибыл посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Примечательно, что практически все украинские СМИ сделали вид, что не заметили визита столь важного посыльного.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАКитайДональд ТрампАлександр КазаковУкраина.руЕвропастратегиианалитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой
06:54Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине
06:38Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
06:30Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки
06:06Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает
06:00"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
05:50Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко
05:48Как войну превратили в кино. Киев снимает "героический эпос" о взятии "Пятерочки" в Судже
05:45Пентагон одобрил "Томагавки": Грег Вайнер о том, согласится ли Трамп передать ракеты Украине
05:40"Не скоро выберутся из капкана": Анпилогов рассказал о возможной операции США в Венесуэле
05:30"Ослабит, но не убьет": Ищенко раскрыл, насколько разгром Украины уменьшит амбиции Запада
05:21Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте
05:20Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине
05:10Грег Вайнер: Уступки Китая Трампу помогут диалогу США и России по Украине
05:00"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
04:50"Мы их прожуем": Казаков о том, почему санкционный режим вышел на предел "настоящей войны"
04:40"Оружие предназначено для того, чтобы убивать": Ищенко о том, к чему может привести ядерная эскалация
04:30"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
04:20"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США
04:10Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния