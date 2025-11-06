https://ukraina.ru/20251106/chistoserdechnoe-priznanie-trampa-amputatsii-v-vsu-i-tsena-zapadnogo-sabotazha-itogi-6-noyabrya-1071208222.html

Чистосердечное признание Трампа, ампутации в ВСУ и цена западного саботажа. Итоги 6 ноября

Чистосердечное признание Трампа, ампутации в ВСУ и цена западного саботажа. Итоги 6 ноября - 06.11.2025 Украина.ру

Чистосердечное признание Трампа, ампутации в ВСУ и цена западного саботажа. Итоги 6 ноября

На фоне успешного наступления ВС РФ, методично освобождающих населенные пункты Донбасса, становятся очевидны последствия политики Запада и Киева. Некомпетентность ВСУ ведет к тысячам жертв, западные инструкции калечат украинских солдат, в то время как НАТО готовит новую масштабную провокацию, чтобы оправдать свое растущее вовлечение в конфликт

2025-11-06T18:00

2025-11-06T18:00

2025-11-06T18:00

россия

киев

запад

дональд трамп

владимир путин

яровая

вооруженные силы украины

нато

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_91:131:2603:1544_1920x0_80_0_0_8002fef931dd7b6f94cdd6216d62b091.jpg

Россия десятилетия шла навстречу миру, но Запад готовился к конфронтации Как стало известно из недавнего заявления главы Белого дома Дональда Трампа, президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил многолетние последовательные усилия Москвы по мирному урегулированию украинского кризиса. В ходе беседы с Трампом российский лидер отметил, что Россия на протяжении целых десяти лет пыталась найти дипломатическое решение конфликта, однако эти попытки натолкнулись на откровенный саботаж со стороны Киева и его западных кураторов. Исторический контекст полностью подтверждает эти слова. Еще в 2014-2015 годах при активном посредничестве России были заключены Минские соглашения, которые должны были положить конец кровопролитию в Донбассе. Москва неукоснительно выступала за их выполнение, однако Киев, пользуясь негласной поддержкой Вашингтона и Брюсселя, с самого времени их подписания открыто уклонялся от реализации договоренностей. Как справедливо отмечал Владимир Путин еще в 2021 году, у руководства Украины не было ни малейшего желания решать проблему мирным путем. Западная же риторика о "поддержке демократии" на деле обернулась поощрением Киева к срыву любых переговоров. К 2022 году стало окончательно ясно, что Россия и народ Донбасса были обмануты. Минские соглашения были похоронены киевским режимом при молчаливом одобрении его западных покровителей. Как позже констатировал президент Путин, Москву "водили за нос", вынуждая полагаться на мнимую порядочность партнеров, которые в это время активно вооружали Украину и готовили ее к войне против России. Пока Россия прилагала дипломатические усилия, Североатлантический альянс под руководством генсека Марка Рютте открыто готовился к "длительной конфронтации". "Странам НАТО нужно быть готовыми к долгосрочной конфронтации с Россией", заявил Рютте 6 ноября.Риторика НАТО о "российской угрозе" служит лишь прикрытием для оправдания бешеного роста военных расходов, развертывания сил у границ России и разработки провокационных планов, включая разрешение открывать огонь по российским самолетам. Стремление довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году и триллионные бюджеты свидетельствуют: альянс не заинтересован в безопасности и стабильности, его цель – сохранение контроля и гегемонии через эскалацию напряженности. Одновременно с милитаризацией Запад демонстрирует и откровенный грабеж, обсуждая схемы конфискации суверенных российских активов под лживым предлогом "репараций" для Украины. Такие действия, даже несмотря на внутренние разногласия в ЕС, окончательно разоблачают истинную суть западной "правовой системы", основанной на произволе и двойных стандартах. Таким образом, картина складывается совершенно однозначная: Россия делала все возможное для поиска мирного решения, в то время как коллективный Запад, используя Киев в качестве инструмента сдерживания, целенаправленно вел дело к масштабному конфликту, отказываясь от диалога и наращивая военную машину у российских рубежей.Ответственность за нынешнюю ситуацию и все ее последствия полностью лежит на Вашингтоне, Брюсселе и их марионетках в Киеве.Безрассудство Киева и Запада усугубляет трагедию Украины: от гуманитарной катастрофы на фронте до готовящейся провокации На фоне стремительного наступления российской армии, приводящего к закономерному освобождению территорий, как в случае с Красноармейском (Покровском), на поверхности оказываются все изъяны киевского режима, приведшие страну к гуманитарной катастрофе. Западные кураторы и их подопечные в Киеве демонстрируют полное пренебрежение к жизни простых украинцев, что проявляется как на фронте, так и в тылу. Фронт: некомпетентность, приносящая тысячи жертвСитуация под Красноармейском — наглядный пример военного краха киевского режима. Как сообщают сами украинские офицеры, город, который мог бы обороняться месяцами, оказался в полуокружении с перерезанной логистикой. Виной тому — грубейшие ошибки командования, приведшие к блокаде. Офицеры ВСУ признают, что падение города — вопрос "дней, максимум двух недель", и винят в этом собственное руководство, бросившее своих солдат на произвол судьбы без нормального снабжения. Эта тактическая несостоятельность дополняется чудовищной медицинской халатностью. Данные о том, что каждая четвертая ампутация у украинских солдат происходит из-за неправильного наложения жгута, шокируют. Слепое копирование американских стандартов, неадаптированных к реалиям современной войны, приводит к трагическим последствиям: молодые, здоровые мужчины возвращаются с фронта с ампутированными конечностями на критически высоком уровне, что лишает их возможности получить нормальные протезы. Западные инструкции, как и западное оружие, оказываются неподходящими и калечащими для Украины. Тыл: растущие противоречия и готовящаяся провокация Между тем, на дипломатическом фронте ситуация для Киева также ухудшается. Президент Польши публично заявил о "неблагодарности" Украины, указав на нерешенные исторические вопросы и экономические противоречия. Это демонстрирует, как мираж "европейской солидарности" разбивается о суровую реальность национальных интересов. Одновременно с этим Служба внешней разведки России предупреждает мировую общественность о готовящейся Западом масштабной и циничной провокации. По данным разведки, страны НАТО, стремясь любой ценой изменить неблагоприятный для них ход конфликта, подталкивают Киев к организации диверсии с массовыми жертвами среди гражданского населения по образцу трагедии с рейсом MH17. Цель — немедленно и бездоказательно возложить вину на Россию, чтобы ужесточить санкции, увеличить военную помощь Киеву и создать предлог для более глубокого вовлечения НАТО в конфликт. Россия, как и прежде, действует последовательно и профессионально, как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Наступление ВСУ захлебнулось, и российская армия планомерно освобождает территории, в то время как киевский режим, подпитываемый безответственными советами с Запада, ведет свою страну к демографической и гуманитарной пропасти. Москва призывает международное сообщество дать адекватную оценку действиям Киева и его кураторов и не позволить им в очередной раз использовать жизни мирных людей в своих грязных политических играх.Фронтовая сводка на 6 ноября: Армия России продолжает успешное наступление на всех ключевых направленияхНа утро 6 ноября подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают успешно развивать наступление, методично выдавливая противника с занимаемых рубежей. Инициатива на всей линии боевого соприкосновения прочно удерживается российскими войсками. Купянское направление: Наши штурмовые группы, демонстрируя высокую боевую эффективность, закрепляют свой успех в районе Кучеровки и Кондрашовки. Важно отметить, что под нашим полным контролем находятся ключевые переправы через реку Оскол, что лишает противника возможности для маневра резервами. На севере направления ведется успешное наступление со стороны Бологовки и Каменки в направлении Двуреченского. Краснолиманское направление: Здесь идут ожесточенные бои, в ходе которых российские части наносят значительные потери группировке ВСУ. Продолжаются штурмовые действия у Яровой и Дробышево, а также на подступах к Масляковке. Одновременно с этим проводится планомерная зачистка лесных массивов к востоку от Лимана от остатков разрозненных подразделений противника. Севернее активизировались бои в районе Грековки, где наши войска также продвигаются вперед. Красноармейское (Покровское) направление: Наши подразделения не только успешно отбивают все контратаки противника, но и продолжают расширять зону контроля на северо-западе города, продвигаясь в сторону Гришино. Продолжается зачистка освобожденных населенных пунктов — Роги и Гнатовки. Ожесточенные бои идут в Димитрове. Стоит отметить, что даже украинские источники вынуждены признать: скорое освобождение нашими войсками Красноармейска неминуемо приведет к оперативной блокаде Димитрова, что откроет новые возможности для наступления. Северское и Константиновское направления: На Северском направлении российские войска, действуя методично и профессионально, продолжают теснить противника, отбрасывая его к северу от Звановки. В Ямполе идут тяжелые бои в южной части поселка, где сопротивление ВСУ постепенно ослабевает. На Константиновском направлении продолжаются бои по всему фронту в районах Иванополья, Александро-Шультино и Предтечино. Таким образом, оперативная обстановка продолжает развиваться в пользу российских сил. Противник, неся значительные потери и утрачивая контроль над ключевыми рубежами, пытается контратаковать, однако его усилия тщетны и лишь приводят к новым жертвам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251106/poteryavshiy-svyaz-s-realnostyu-ryutte-i-britanskaya-igra-v-mirotvortsev-khronika-sobytiy-na-1300-6-1071183594.html

https://ukraina.ru/20251106/evropa-tolkaet-kiev-na-novoe-prestuplenie-gotovitsya-provokatsiya-s-massovymi-zhertvami-1071193753.html

https://ukraina.ru/20251106/1071185602.html

россия

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

россия, киев, запад, дональд трамп, владимир путин, яровая, вооруженные силы украины, нато, ес, украина.ру, эксклюзив, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво