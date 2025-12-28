"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи

https://ukraina.ru/20251228/etu-voynu-budem-vesti-na-starlinke-rozhin-prizval-sokratit-otstavanie-v-kosmicheskoy-svyazi-1073646431.html

Обеспечение связи на фронте упирается в зависимость от иностранных технологий. России требуется серьезная орбитальная группировка системы космической связи для армии и гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Отвечая на вопрос о связи для российских систем вооружения, Рожин высказался предельно четко. "Эту войну мы будем вести именно на "Старлинке", нравится нам это или нет", — заявил эксперт. Он пояснил: "Да, у нас есть радиосвязь и оптоволокно... Но практика показывает, что лучше "Старлинка" пока никто ничего не придумал"."Наша армия уже использует десятки тысяч терминалов "Старлинк", — сказал Рожин. Он указал на корень проблемы: "Если бы у нас была своя развернутая спутниковая группировка, мы бы ей пользовались. И это уже вопрос к Роскосмосу и Минобороны, чтобы они поторопились".Рожин указал на задержки в реализации российских проектов. "Пока же у нас постоянно сдвигают сроки вправо. Сначала 2025 год, потом 2027, теперь – 2030. Это неправильно", — заявил эксперт.Он подвел итог, говоря о стратегических последствиях. "Стране требуется серьезная орбитальная группировка системы космической связи для массовой армии и гражданского населения", — подчеркнул Рожин. "Полагаться на чужие спутниковые группировки – жертвовать частью своего суверенитета. В этом вопросе мы серьезно отстали. Нам нужно приложить серьезные усилия, чтобы это отставание ликвидировать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя.

