"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи - 28.12.2025
"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи
"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи - 28.12.2025 Украина.ру
"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи
Обеспечение связи на фронте упирается в зависимость от иностранных технологий. России требуется серьезная орбитальная группировка системы космической связи для армии и гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о связи для российских систем вооружения, Рожин высказался предельно четко. "Эту войну мы будем вести именно на "Старлинке", нравится нам это или нет", — заявил эксперт. Он пояснил: "Да, у нас есть радиосвязь и оптоволокно... Но практика показывает, что лучше "Старлинка" пока никто ничего не придумал"."Наша армия уже использует десятки тысяч терминалов "Старлинк", — сказал Рожин. Он указал на корень проблемы: "Если бы у нас была своя развернутая спутниковая группировка, мы бы ей пользовались. И это уже вопрос к Роскосмосу и Минобороны, чтобы они поторопились".Рожин указал на задержки в реализации российских проектов. "Пока же у нас постоянно сдвигают сроки вправо. Сначала 2025 год, потом 2027, теперь – 2030. Это неправильно", — заявил эксперт.Он подвел итог, говоря о стратегических последствиях. "Стране требуется серьезная орбитальная группировка системы космической связи для массовой армии и гражданского населения", — подчеркнул Рожин. "Полагаться на чужие спутниковые группировки – жертвовать частью своего суверенитета. В этом вопросе мы серьезно отстали. Нам нужно приложить серьезные усилия, чтобы это отставание ликвидировать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя.
Украина.ру
новости, россия, борис рожин, роскосмос, украина.ру, связь, спутник, starlink, космос, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, военный эксперт, аналитики, аналитика, военнаяаналитика
Новости, Россия, Борис Рожин, роскосмос, Украина.ру, связь, спутник, Starlink, космос, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, военный эксперт, аналитики, Аналитика, ВоеннаяАналитика

"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи

06:00 28.12.2025
 
© РИА Новости . Борис Приходько / Перейти в фотобанк средства спутниковой связи
 средства спутниковой связи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Обеспечение связи на фронте упирается в зависимость от иностранных технологий. России требуется серьезная орбитальная группировка системы космической связи для армии и гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о связи для российских систем вооружения, Рожин высказался предельно четко. "Эту войну мы будем вести именно на "Старлинке", нравится нам это или нет", — заявил эксперт. Он пояснил: "Да, у нас есть радиосвязь и оптоволокно... Но практика показывает, что лучше "Старлинка" пока никто ничего не придумал".
"Наша армия уже использует десятки тысяч терминалов "Старлинк", — сказал Рожин. Он указал на корень проблемы: "Если бы у нас была своя развернутая спутниковая группировка, мы бы ей пользовались. И это уже вопрос к Роскосмосу и Минобороны, чтобы они поторопились".
Рожин указал на задержки в реализации российских проектов. "Пока же у нас постоянно сдвигают сроки вправо. Сначала 2025 год, потом 2027, теперь – 2030. Это неправильно", — заявил эксперт.
Он подвел итог, говоря о стратегических последствиях. "Стране требуется серьезная орбитальная группировка системы космической связи для массовой армии и гражданского населения", — подчеркнул Рожин.
"Полагаться на чужие спутниковые группировки – жертвовать частью своего суверенитета. В этом вопросе мы серьезно отстали. Нам нужно приложить серьезные усилия, чтобы это отставание ликвидировать", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя.
Новости Россия Борис Рожин роскосмос связь спутник Starlink космос ВС РФ СВО
 
Заголовок открываемого материала