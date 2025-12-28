https://ukraina.ru/20251228/chasov-tysyacha-smysla--nol-pochemu-na-ukraine-nedovolny-ukrainskim-kontentom-zelenskogo-1073662086.html

Часов тысяча, смысла — ноль. Почему на Украине недовольны "украинским контентом" Зеленского

На программу Владимира Зеленского "1000 часов украинского контента" выделили около $95 млн. Этого не поняли даже украинские эксперты в области культуры

На минувшей неделе на сайте Кабинета министров появился проект постановления "Некоторые вопросы создания украинского контента".Постановление разработали с целью реализации инициативы Владимира Зеленского по созданию украинского контента, направленной на создание "качественного культурного продукта, который позволит защитить украинское информационное пространство и будет способствовать утверждению украинской национальной и гражданской идентичности". Документ обнародовали для обсуждения общественности. Срок обсуждения — до 30 декабря.До этого — в конце сентября 2025 года — Зеленский анонсировал программу "1000 часов украинского контента". Никаких подробностей программы он не сообщил. Однако через два месяца украинское правительство утвердило проект госбюджета на 2026 год. Согласно документу, Минкульту выделялось 16,1 млрд грн (около 30,15 млрд руб. или $381 млн — Ред.). Из этих денег — 4 млрд грн (около 7,49 млрд руб. или $95 млн — Ред.) — на программу Зеленского.Саму программу на проходившем в государственном ИА "Укринформ" форуме "Украинский — язык сильных" представила министр культуры Украины Татьяна Бережная."1000 часов контента" — это также будет важный элемент продвижения и утверждения украинского языка", — заявила Бережная.По её словам, перед министерством стоит задача за 2026 год хотя бы начать производство этой тысячи часов контента. Международный питчинг программы Зеленского запланирован на 2026 год.При этом на самом старте программы не обошлось без конфликта. Так, глава украинского Госкино Андрей Осипов заявил, что воспринимает как недоверие к своей команде то, что программу проведут не через это агентство. Его поддержала часть парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Некоторые народные депутаты выразили несогласие с тем, что средства на эту программу будут выделяться через Минкульт, а не непосредственно через Госкино.Кроме того, в комитете предложили Минкульту включить в список проектов, которые будут финансироваться за счёт программы "1000 часов контента", перевод популярных игр на украинский язык.А у украинских журналистов и экспертов в области культуры возникли вопросы к программе.Диалектический переход, которого не будетУкраинские культурные деятели уже в самом названии программы Зеленского разглядели популизм."1000 часов качественного у нас не выходит. Постоянные "1 млн деревьев", "1000 часов контента", "3000 метров дорог" — мы в этом видим популистские вещи. Т.е. либо качественный контент, либо 1000 часов просто разного контента", — отмечала во время посвящённой проекту дискуссии глава Коалиции деятелей культуры Ольга Сагайдак.Она подчеркнула: бюджет проекта Зеленского не позволяет сделать и много, и качественно одновременно, особенно если посмотреть на стоимость продакшена подобных успешных проектов за рубежом.Бережная парировала: рабочее название у программы в Минкульте другое — "Национальная программа финансирования украинской культуры", а главное задание — создать максимальное количество качественного культурного продукта в рамках выделенного бюджета и поддержка культурной индустрии."Если мы говорим о видах этого культурного продукта, то мы ожидаем большой пул, касающийся кино: документальные полнометражные фильмы, короткометражные, игровые сериалы, анимационные. Выставочные проекты: инсталляции и перформансы. Т.е. тут нет особенной привязки к часам, но это аудиовизуальный перформативный контент. Музыкальные альбомы, синглы, музыкальные клипы, аудиокниги, т.п.", — отметила Бережная.Она также сообщила, что для разработки программы в ведомстве опирались на отчёты центральных органов исполнительной власти, в частности на Украинский культурный фонд и Госкино. Учитывалось количество созданного культурного продукта за последние пять лет, сколько было подано заявок и сколько профинансировано.По словам Бережной, при этом аудите выяснилось, что за четыре последние года аудиовизуальный сектор почти не финансировали из госбюджета. Многие из одобренных Госкино до СВО проектов не были оплачены или были недофинансированы. Как заявила Бережная, она рассчитывает, что эти — уже бывшие в разработке — проекты будут среди тех, кто подадутся на финансирование.В целом же средства планируют потратить на создание новых фильмов, сериалов, музыкальных произведений, спектаклей и аудиокниг. При этом в проекте речь не идёт о печатной продукции — у Украинского института книги на 2026 год выделен на публикацию книг отдельный бюджет в 300 млн грн (около 561,74 млн руб. — Ред.). Именно поэтому в Минкульте решили сосредоточиться не на печатных, а на аудиокнигах.Опасный МазепаПомимо отчётов госучреждений при разработке программы Минкульт опирался на специализированное исследование Gradus Research "Тенденции медиапотребления на Украине", а также на исследования Института социологии Национальной академии наук Украины, ОО "Детектор медиа", гражданской сети ОПОРА, организаций Lingva Lexa и "Национальный демократический институт", а также на данные Netflix Ads."Мы рассматривали, что смотрят украинцы, в чём они нуждаются. В частности, такие целевые группы, как дети, молодёжь, ВПО (беженцы — Ред.), ветераны войны, люди возрастом 60 плюс", — отметила Бережная.Кроме того, компании Gradus Research украинское правительство заказало ещё одно исследование — на тему "Потребность в локальном контенте для основных целевых аудиторий внутри страны", а Минкульт проводит консультации с Украинской киноакадемией, представителями театров и музыкальных лейблов.Также для определения тематических направлений проекта привлекли все центральные органы исполнительной власти."Мы понимаем, что направления, с которыми работают деятели культуры и которые могут быть не популярными для широких аудиторий, но этот культурный проект нужен", — заявила замминистра культуры Наталья Мошович.Не забыла она и о российских мультфильмах, заявив, что они остаются до сих пор самыми популярными на Украине. Поэтому, по её словам, "важно представить альтернативу".О России вспомнила и её начальница, заявив, что у РФ есть государственный "гранднарратив", а вот у Украины его нет. При этом Россия продвигает свой "гранднарратив" в мире несмотря на санкции и запреты.Украинская культурная деятельница Вероника Селега, которую рассматривали на должность главы Минкульта, в ответ заявила, что при создании подобных нарративов может возникнуть проблема искажения исторической правды в проектах, которые будут финансировать по программе Зеленского. Обеспокоенность Селеги вызвал пункт героизации."Когда мы говорим о той же героизации, то, если смотреть на расшифровку нашей тематической матрицы, то это, например, истории обычных людей — без возвеличивания и героизации, которые берут на себя ответственность за улучшение жизни общины и Украины. Т.е. тут речь не идёт о том, что мы должны снять 30 фильмов о Мазепе потому, что он наш герой. Речь идёт о более широком понимании того, что украинцы — это обычные люди, которые делают необычные вещи. Поэтому я бы не сказала, что героизация — это возвеличивание людей из прошлого", — парировала Бережная.По её словам, героизация предусмотрена в "широком смысле", включающем в себя и военных, и волонтёров, и ведущих во время боевых действий бизнес-женщин.Также министр, назвав Зеленского "главным визионером проекта", рассказала, что именно он предложил пригласить на питчинг иностранных экспертов.При этом вопрос финансирования, а точнее целесообразности такого проекта с финансовой точки зрения в то время, как в стране не стихают не только боевые действия, но и скандалы, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти, на обсуждении не поднимался. И это при том, что Зеленский связан с одним из самых успешных украинских продакшенов, который наверняка захочет поучаствовать в освоении бюджетных денег.Но никто не обращает на это внимание. А украинские официальные лица продолжают пенять на дефицитный бюджет.Так, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его государство не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита бюджета."А есть, кстати, приблизительная цифра, сколько нам это может обойтись? Я думаю, именно ЦИК и рабочая комиссия в парламенте должны это рассчитать. Потому что это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас есть дефицитный бюджет. У нас приоритетные задачи бюджета несколько иные: милитаризация — с одной стороны, и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств", — заявил он.Но, судя по программе "1000 часов украинского контента", ещё одной приоритетной задачей бюджета может быть и наполнение кошельков Зеленского и его окружения.Читайте также: Разворот на Восток, смена кумиров и запрос на силу: культурные итоги года

