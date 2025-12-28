https://ukraina.ru/20251228/polshe-nuzhen-bufer-politolog-obyasnil-pochemu-varshava-budet-printsipialno-podderzhivat-ukrainu-1073549218.html

"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину

"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину - 28.12.2025 Украина.ру

"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину

Польша будет поддерживать Украину при любом правительстве, потому что видит в ней буфер. Этот стратегический интерес сильнее усталости поляков от беженцев, из-за чего власти жестко карают даже за символические акции против Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-28T05:30

2025-12-28T05:30

2025-12-28T05:30

новости

украина

польша

россия

ростислав ищенко

украина.ру

беженцы

флаг

поддержка

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f7e2115bcccb624e8a9cb6a28b98308.png

Комментируя аресты за срыв украинских флагов, эксперт объяснил позицию Варшавы. "Вне зависимости от того, кто у власти в Польше, поддержка Украины в борьбе с Россией – это принципиальный вопрос для любого польского политика", — заявил Ищенко.По его словам, причина в простой геополитике: Польше нужен буфер. "Польше нужен буфер между собой и Россией... Но главная часть этого буфера – это Украина", — сказал аналитик. И до тех пор, пока есть прозападная Украина, России будет не до Польши. Поэтому поляки всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, добавил политолог.Ищенко признал, что такая политика не нравится обычным людям. "Да, это вступает в противоречие с интересами польского населения, которое давно тошнит от украинских беженцев", — констатировал он. "Когда срывают украинский флаг, то это оскорбление целого государства... Более того, каждого поляка, который срывает украинский флаг, польские власти воспринимают как человека, который противодействует государственной политике Польши", — подытожил эксперт.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в статье Владимира Скачко "Только Россия, победив, может спасти несчастную Украину. Но Зеленский надеется всех на войне пересидеть" на сайте Украина.ру.

украина

польша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, россия, ростислав ищенко, украина.ру, беженцы, флаг, поддержка, мигранты, украинские беженцы