"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину - 28.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251228/polshe-nuzhen-bufer-politolog-obyasnil-pochemu-varshava-budet-printsipialno-podderzhivat-ukrainu-1073549218.html
"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину
"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину - 28.12.2025 Украина.ру
"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину
Польша будет поддерживать Украину при любом правительстве, потому что видит в ней буфер. Этот стратегический интерес сильнее усталости поляков от беженцев, из-за чего власти жестко карают даже за символические акции против Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-28T05:30
2025-12-28T05:30
новости
украина
польша
россия
ростислав ищенко
украина.ру
беженцы
флаг
поддержка
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f7e2115bcccb624e8a9cb6a28b98308.png
Комментируя аресты за срыв украинских флагов, эксперт объяснил позицию Варшавы. "Вне зависимости от того, кто у власти в Польше, поддержка Украины в борьбе с Россией – это принципиальный вопрос для любого польского политика", — заявил Ищенко.По его словам, причина в простой геополитике: Польше нужен буфер. "Польше нужен буфер между собой и Россией... Но главная часть этого буфера – это Украина", — сказал аналитик. И до тех пор, пока есть прозападная Украина, России будет не до Польши. Поэтому поляки всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, добавил политолог.Ищенко признал, что такая политика не нравится обычным людям. "Да, это вступает в противоречие с интересами польского населения, которое давно тошнит от украинских беженцев", — констатировал он. "Когда срывают украинский флаг, то это оскорбление целого государства... Более того, каждого поляка, который срывает украинский флаг, польские власти воспринимают как человека, который противодействует государственной политике Польши", — подытожил эксперт.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в статье Владимира Скачко "Только Россия, победив, может спасти несчастную Украину. Но Зеленский надеется всех на войне пересидеть" на сайте Украина.ру.
украина
польша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_75332451f09919c54ad0dcf8ca2f916f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, россия, ростислав ищенко, украина.ру, беженцы, флаг, поддержка, мигранты, украинские беженцы
Новости, Украина, Польша, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, беженцы, флаг, поддержка, мигранты, украинские беженцы

"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину

05:30 28.12.2025
 
© Фото : Telegram
- РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Польша будет поддерживать Украину при любом правительстве, потому что видит в ней буфер. Этот стратегический интерес сильнее усталости поляков от беженцев, из-за чего власти жестко карают даже за символические акции против Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя аресты за срыв украинских флагов, эксперт объяснил позицию Варшавы. "Вне зависимости от того, кто у власти в Польше, поддержка Украины в борьбе с Россией – это принципиальный вопрос для любого польского политика", — заявил Ищенко.
По его словам, причина в простой геополитике: Польше нужен буфер. "Польше нужен буфер между собой и Россией... Но главная часть этого буфера – это Украина", — сказал аналитик. И до тех пор, пока есть прозападная Украина, России будет не до Польши. Поэтому поляки всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, добавил политолог.
Ищенко признал, что такая политика не нравится обычным людям. "Да, это вступает в противоречие с интересами польского населения, которое давно тошнит от украинских беженцев", — констатировал он.
"Когда срывают украинский флаг, то это оскорбление целого государства... Более того, каждого поляка, который срывает украинский флаг, польские власти воспринимают как человека, который противодействует государственной политике Польши", — подытожил эксперт.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина сама скажет, когда начнет замерзать не эпизодически, а убедительно и массово" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в статье Владимира Скачко "Только Россия, победив, может спасти несчастную Украину. Но Зеленский надеется всех на войне пересидеть" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаРоссияРостислав ИщенкоУкраина.рубеженцыфлагподдержкамигрантыукраинские беженцы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Эту войну будем вести на "Старлинке": Рожин призвал сократить отставание в космической связи
05:45ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском
05:30"Война роботов будет расширяться": прогноз Рожина на 2026 год — лазеры, АГС и кратный рост дронов
05:30"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину
05:00Украина, Белоруссия и Прибалтика: Ищенко рассказал про "буферные" аппетиты Варшавы на востоке
19:51В Киеве и Броварах пропал свет, киевляне жалуются на запах дыма. Сводка ударов по Украине к этому часу
18:53Системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву — Собянин
18:24Гуляйполе - всё. О крахе украинской обороны на этом участке фронта сообщает "Военная хроника"
18:22НАБУ создаёт проблемы для Зеленского и рычаги для Трампа. Итоги 27 декабря
17:45Выравниваем линию фронта: о ситуации под Северском сообщает "Дневник Десантника"
17:24Трамп предупредил Зеленского, Ту-214 "в новом облике", Камчатку засыпает снегом. Главное к этому часу
16:59Местный житель погиб в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Курской области — Хинштейн
16:40Верховная рада прекратила заседание на фоне обысков НАБУ, сообщила Марьяна Безуглая
16:00Хронический анахронизм "Хроник…": три генерала и грузин
16:00Новогодняя история от Дмитрия Выдрина. "Прогуливаюсь я по тайге с ружьем, а там…"
15:58"Все объекты поражены": в Минобороны сообщили о массированном ударе по целям на Украине
15:25"Ось добра" и американская блокада. Кто стоит за Николасом Мадуро?
15:23Обыски в Верховной Раде: НАБУ проводит следственные действия у нардепов от "Слуги народа" — СМИ
14:33"Враг будет разбит! Победа будет за нами!" Купянск находится под контролем ГВ "Запад" — Минобороны
14:13Между руинами и "крымской мечтой": поездка по новым территориям
Лента новостейМолния