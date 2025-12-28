https://ukraina.ru/20251228/polshe-nuzhen-bufer-politolog-obyasnil-pochemu-varshava-budet-printsipialno-podderzhivat-ukrainu-1073549218.html
"Польше нужен буфер": политолог объяснил, почему Варшава будет принципиально поддерживать Украину
Польша будет поддерживать Украину при любом правительстве, потому что видит в ней буфер. Этот стратегический интерес сильнее усталости поляков от беженцев, из-за чего власти жестко карают даже за символические акции против Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя аресты за срыв украинских флагов, эксперт объяснил позицию Варшавы. "Вне зависимости от того, кто у власти в Польше, поддержка Украины в борьбе с Россией – это принципиальный вопрос для любого польского политика", — заявил Ищенко.
По его словам, причина в простой геополитике: Польше нужен буфер. "Польше нужен буфер между собой и Россией... Но главная часть этого буфера – это Украина", — сказал аналитик. И до тех пор, пока есть прозападная Украина, России будет не до Польши. Поэтому поляки всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, добавил политолог.
Ищенко признал, что такая политика не нравится обычным людям. "Да, это вступает в противоречие с интересами польского населения, которое давно тошнит от украинских беженцев", — констатировал он.
"Когда срывают украинский флаг, то это оскорбление целого государства... Более того, каждого поляка, который срывает украинский флаг, польские власти воспринимают как человека, который противодействует государственной политике Польши", — подытожил эксперт.