Наталья Витренко: "красный Жириновский" в юбке

28 декабря 1951 года в Киеве родилась Наталья Витренко, которая стала одним из самых ярких политиков Украины в период до первого Майдана. Она стала первой женщиной, выдвинутой кандидатом на пост президента Украины и даже первым кандидатом в президенты, против которого было осуществлено покушение

Её отец, Михаил Дубинский, умер за два месяца до рождения дочери, и мать осталась сама с тремя детьми (четвёртая, старшая дочь умерла в годы Великой Отечественной войны). Мать девочки, Валентина Федченко, была доцентом, кандидатом исторических наук, преподавала в Киевском медицинском институте. В 1959 году её перевели в Константиновку Донецкой области создавать общетехнический факультет Украинского заочного политехнического института. Старших детей она оставила в Киеве, а семилетнюю Наталью забрала с собой.До 1965 года Наталья жила и училась на Донбассе, а затем вернулась в Киев. После школы поступила на учётный факультет Киевского института народного хозяйства (КИНХ). Во время учёбы была Ленинским стипендиатом, членом комитета комсомола института, депутатом Советского райсовета Киева. Занималась научной студенческой работой, была победителем республиканского и международного конкурсов научных студенческих работ.Институт она окончила в 1973 году с красным дипломом. Затем училась в аспирантуре КИНХа, параллельно работала старшим экономистом в Центральном статистическом управлении УССР. В 1974-м вступила в КПСС. В 1977 году Наталья Витренко защитила кандидатскую диссертацию по теме "Статистико-экономический анализ эффективности животноводства (на примере колхозов Киевской области)".С июня 1977 по сентябрь 1979 года она работала научным сотрудником НИИ научно-технической информации Госплана УССР, в 1979-89 годах – доцентом кафедры статистики КИНХа. В 1989-м перешла на работу старшим научным сотрудником в Совет по изучению производительных сил (СОПС) АН Украины, в 1991-м поступила в докторантуру этого учреждения. В апреле 1991 года Наталья Витренко выступила на заседании СОПС с докладом "Приватизация и социалистический выбор", в котором резко раскритиковала готовящуюся в стране приватизацию.С начала 1991 года она принимала участие в работе над экономическим разделом новой редакции программы КПУ. После запрета КПУ активно включилась в создание Социалистической партии Украины (СПУ), стала главным разработчиком программных документов партии, руководителем теоретического центра партии, редактором партийного журнала "Выбор".В мае 1993 года вышла монография Натальи Витренко "Социальная инфраструктура Украины: оценка уровня и перспектив развития". В апреле 1994-го на её основе Витренко защитила докторскую диссертацию "Региональные проблемы развития социальной инфраструктуры". Она также подготовила экономическую программу "Основные направления становления экономики Украины в кризисный период", которая 15 июня 1994 года была принята Верховной Радой Украины.С июня 1994 по январь 1995 года Наталья Витренко работала советником по социально-экономическим вопросам председателя Верховной Рады Александра Мороза, лидера СПУ и в тот момент главного конкурента президента Украины Леонида Кучмы. В декабре 1994 года Витренко стала депутатом Верховной Рады от Конотопского избирательного округа (Сумская область), вследствие чего её позже называли "конотопской ведьмой" ("Конотопская ведьма" – сатирическая повесть украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко). В Раде она была одним из основателей межпарламентского объединения ЗУБР ("За Союз Украина-Беларусь-Россия").Витренко стала автором 72 законопроектов, а в октябре 1995 года с трибуны Верховной Рады предложила альтернативную правительственной "Экономическую программу предотвращения национальной катастрофы". Но Мороз отказался поставить её на голосование, поддержав программу правительства. Витренко начала критиковать уже Мороза, и в феврале её вместе с ближайшим соратником (позже спутником жизни) Владимиром Марченко исключили из СПУ.Этим воспользовался главный политтехнолог Кучмы – Александр Разумков. Он пробил финансирование на создание Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), которую возглавила Наталья Витренко. "Раскрутка" ПСПУ была направлена на разрушение левого лагеря и ослабление позиций СПУ на парламентских выборах 1998 года.ПСПУ набрала на них проходные 4,04% голосов, кроме того, Витренко и Марченко победили в мажоритарных округах. Киевская газета "День" тогда утверждала, что именно власть помогла прогрессивным социалистам преодолеть барьер: "в последний из тех трёх дней, когда Центризбирком подсчитывал результаты выборов, тем, кто считал, срочно подвозили бюллетени с голосами "за" ПСПУ".В те годы Витренко была одним из самых ярких политиков Украины. За популистские заявления её называли "Наша Наташа" и "украинский Жириновский в юбке". В 1996, 1997 и 1998 годах Наталья Витренко признавалась "Женщиной года" на Украине.На президентских выборах 1999 года Витренко стала классическим "спойлером" Мороза, и почти догнала его, заняв четвёртое место и получив всего на 83 тысячи голосов меньше. На легендарных "плёнках Мельниченко" в тот период зафиксирован факт сепаратных переговоров Кучмы с Витренко, состоявшихся по протекции тогдашнего главы СБУ Леонида Деркача.2 октября 1999 года после встречи с избирателями в Кривом Роге в Витренко и сопровождавших её депутатов были брошены две боевые гранаты РГД-5. Витренко получила осколочные ранения, в целом пострадало 44 человека. Организатором покушения решением суда признал доверенное лицо лидера Мороза, хотя тогда многие были уверены в причастности СБУ к этой акции*.Результат Витренко на президентских выборах напугал политтехнологов Кучмы. ПСПУ сняли с финансирования, к 2001 году фракция этой партии в Верховной Раде распалась. На парламентских выборах 2002 года "Блок Наталии Витренко" набрал 3,22% голосов и не преодолел барьер. Тогда в СМИ муссировались слухи о причастности бизнесмена Вадима Рабиновича к финансированию ПСПУ в обмен на 30% партийного списка, однако подтверждений не было.В первом туре президентских выборов в октябре 2004 года она заняла пятое место, получив лишь 1,53 % голосов. Во втором туре поддержала Виктора Януковича.К первому "майдану", который привёл к власти Виктора Ющенко, Витренко отнеслась крайне отрицательно. И не ошиблась: именно Ющенко, пусть и чужими руками, окончательно похоронил политическую карьеру Витренко.Накануне парламентских выборов 2006 года дела у Натальи Витренко шли отлично: её личный рейтинг рос как на дрожжах после первых провалов прозападной киевской власти, Блок Наталии Витренко "Народная оппозиция", образованный из ПСПУ и партии Российско-Украинский Союз ("Русь"), получил финансирование от скандального российского бизнесмена Максима Курочкина. В день голосования 26 марта большинство экзит-полов показали, что "Народная оппозиция" уверенно преодолела 3% барьер. В нескольких округах Донецкой области блок Витренко вообще занял первое место.Это вызвало ярость у Ющенко, и президент потребовал у хозяина Донбасса, олигарха Рината Ахметова, решить проблему Витренко. Тот отдал команду засчитывать голоса, поданные за "Народную оппозицию", в пользу "майданных" партий. В результате, по данным ЦИК, блок Витренко набрал 2,93% голосов и в парламент не попал.Для сравнения: на местных выборах, состоявшихся в тот же день, Блок Витренко получил представительство в 19 регионах Украины, в местные советы которых прошло около 500 депутатов от блока. Но это была лебединая политическая песня. На досрочных парламентских выборах 2007 года список ПСПУ во главе с Витренко получил поддержку всего 1,32% избирателей, в парламентских выборах в 2012 году ни Витренко, ни ПСПУ участия не принимали, так как у них отсутствовали финансы.В это время Витренко окончательно закрепилась в маргинальной пророссийский среде, а сама лидер партии начала "коллекционировать" титулы: была избрана академиком Академии строительства Украины, академиком Украинской академии экономической кибернетики, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств Российской Федерации, профессором Института социализма Российской Федерации. Она также стала председателем Всеукраинской общественной женской организации "Дар жизни", общественной организации "Собор православных женщин Украины" и Всеукраинской общественной организации "Евразийский народный союз".После государственного переворота 2014 года Витренко попыталась напомнить о себе. Она приехала в Донбасс, в апреле пыталась организовать в Славянске референдум о доверии новым киевским властям, активно давала интервью российским СМИ, в которых поддерживала воссоединение Крыма с Россией и предупреждала о грядущей военной операции Киева на Юго-Востоке.В мае 2014 года российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, учреждённый МИД РФ и Россотрудничеством, перечислил организации Витренко "Дар жизни" 2 млн гривен, которые были потрачены на гуманитарную помощь жителям Донбасса. СБУ обвинила Витренко в поддержке ДНР, открыла уголовное дело и даже распространила информацию о том, что политик покончила жизнь самоубийством.Витренко осталась в Киеве, хотя там на неё регулярно нападали националисты. В 2015 году она вместе с Петром Симоненко и рядом других коммунистов объявила о создании движение "Левая оппозиция", в 2017 и 2018 годах даже провела два съезда ПСПУ, на которых её единогласно переизбирали лидером партии. В начале 2020 года Витренко поздравила жителей Украины с Новым годом песней "А мне б назад в СССР". А в 2021 году она раскритиковала собственного сына Юрия Витренко (в то время главу "Нафтогаза Украины"), заявив, что он – проект Запада и СБУ, и спецслужбы специально продвигают её сына для дискредитации самой Натальи Витренко и её партии.Москву Наталья Витренко посещала регулярно. В ноябре 2019-го она заявила, что Украиной руководят нацисты, которые называют в честь Бандеры и Шухевича улицы, а сама Украина виновата в преступлениях против России. А 24 февраля 2022 года она дала интервью сайту Pravda.ru, в котором обвинила США и Великобританию в начале СВО, а также призвала жителей Юго-Востока Украины не покидать свои города.19 марта 2022 года Владимир Зеленский своим указом запретил деятельность ПСПУ. Удивительно то, что после этого Витренко осталась на свободе и спокойно живёт в Киеве. В июле 2025 года её вместе с Владимиром Марченко заметили у одного из киевских судов, где она обжаловала штраф в 5100 грн за ненадлежащую подачу отчётов о деятельности ПСПУ. Видимо, с сыном, который ныне занимается привлечением инвестиций на Украину, главная прогрессивная социалистка Украины действительно контактов не поддерживает.* Тут вообще интересная история. Социологи показывали, что на тот момент Витренко составляла конкуренцию уже не Морозу, а Симоненко и имела реальный шанс выйти во второй тур. Но именно после покушения, которое, по идее, должно было второй тур гарантировать, рейтинги Витренко обвалились… Люди испугались просто. На Майдан потом идти не испугались…

