"Война роботов будет расширяться": прогноз Рожина на 2026 год — лазеры, АГС и кратный рост дронов

Характер войны стремительно меняется — к 2026 году беспилотников на поле боя станет в разы больше. Роботизированные системы и дроны с искусственным интеллектом определят будущее сражений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Отвечая на вопрос о том, как будут выглядеть боевые действия в 2026 году, Рожин дал четкий прогноз: "Количество воздушных и наземных беспилотников возрастет кратно с обеих сторон. Их будет еще больше на поле боя". По его словам, это станет главной чертой будущих боевых действий.Рожин подробно описал, как изменятся наземные и воздушные беспилотники. "Наземные дроны займут важную нишу для обеспечения логистики на первой линии. Также они будут применяться с боевыми модулями: зенитные пулеметы, АГСы, лазеры", — сказал эксперт. В плане воздушных дронов можно ожидать увеличения беспилотников с платами нейрозахвата целей, что позволит им самостоятельно наводиться на последних этапах движения, отметил журналист."Война роботов будет расширяться. Россия в своем противостоянии с Украиной и Западом входит в число лидеров в этом направлении", — подчеркнул Рожин, констатировав, что конфликт ускоряет прогресс: "Война – главный двигатель прогресса. Армия 2026 года тоже будет отличаться от армии 2025 года".Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Студент": Мы спасли бойца, которому питерские хирурги давали 5% выживаемости" на сайте Украина.ру.

