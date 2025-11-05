https://ukraina.ru/20251105/vsu-primenili-udarnye-bpla-protiv-zhiteley-gorlovki-1071120609.html

ВСУ применили ударные БПЛА против жителей Горловки

ВСУ применили ударные БПЛА против жителей Горловки - 05.11.2025 Украина.ру

ВСУ применили ударные БПЛА против жителей Горловки

Очередное военное преступление зафиксировано в Горловке. Об этом 5 ноября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

Следователями Следственного комитета России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР.🟥За прошедшие сутки неоднократным атакам подвергся частный жилой сектор Никитовского района Горловки, по которому применялись ударные БПЛА. 🟥Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.СК РФ опубликовал видеозапись осмотра последствий атаки БПЛА на жилой дом в Горловке. Горловка систематически подвергается обстрелам и налётам дронов с подконтрольной ВСУ территории. Международные организации отказываются рассматривать задокументированные преступления украинских военнослужащих в отношении мирных жителей. Тем временем В Харьковской области ликвидировали командира расчета ВСУ, бившего дронами по Белгородской области Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

