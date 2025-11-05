https://ukraina.ru/20251105/signal-zapadu-mozhno-i-doigratsya--aleksey-mukhin-o-strategicheskikh--ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-1070978181.html

Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России

Недавние учения стратегических ядерных сил России и испытания новейших систем вооружений являются четким сигналом западным странам о недопустимости дальнейшей эскалации и демонстрируют реальный баланс сил в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин

"Россия довольно серьезно предупреждает наших западных оппонентов, что играть в казаки-разбойники – это здорово, но можно и доиграться", — заявил Мухин. Политолог привел показательный пример: "Вы обратили внимание, что хватило одного звонка [президенту США] Дональду Трампу, чтобы игра в "Томагавки" прекратилась полностью".Эксперт оценил это как важный успех: "Вот как воспринимает российского лидера американская сторона. Это серьезная победа в той самой информационной войне, в которой якобы никак не можем победить", — отметил Мухин.Политолог подчеркнул, что демонстрация военной мощи России оказывает сдерживающее влияние на западных политиков. "Испытания новых систем вооружений показывают готовность России защищать свои национальные интересы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.

