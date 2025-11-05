Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России - 05.11.2025 Украина.ру
Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России
Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России - 05.11.2025 Украина.ру
Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России
Недавние учения стратегических ядерных сил России и испытания новейших систем вооружений являются четким сигналом западным странам о недопустимости дальнейшей эскалации и демонстрируют реальный баланс сил в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
2025-11-05T04:30
2025-11-05T04:30
"Россия довольно серьезно предупреждает наших западных оппонентов, что играть в казаки-разбойники – это здорово, но можно и доиграться", — заявил Мухин. Политолог привел показательный пример: "Вы обратили внимание, что хватило одного звонка [президенту США] Дональду Трампу, чтобы игра в "Томагавки" прекратилась полностью".Эксперт оценил это как важный успех: "Вот как воспринимает российского лидера американская сторона. Это серьезная победа в той самой информационной войне, в которой якобы никак не можем победить", — отметил Мухин.Политолог подчеркнул, что демонстрация военной мощи России оказывает сдерживающее влияние на западных политиков. "Испытания новых систем вооружений показывают готовность России защищать свои национальные интересы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, украина, алексей мухин, дональд трамп, дмитрий выдрин, украина.ру, "томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты, учения, военные учения, испытания, вооружения, сво, новости сво, спецоперация
Новости, Россия, Европа, Украина, Алексей Мухин, Дональд Трамп, Дмитрий Выдрин, Украина.ру, "Томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты, Учения, военные учения, испытания, вооружения, СВО, новости СВО, Спецоперация

Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России

04:30 05.11.2025
 
Недавние учения стратегических ядерных сил России и испытания новейших систем вооружений являются четким сигналом западным странам о недопустимости дальнейшей эскалации и демонстрируют реальный баланс сил в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Россия довольно серьезно предупреждает наших западных оппонентов, что играть в казаки-разбойники – это здорово, но можно и доиграться", — заявил Мухин.
Политолог привел показательный пример: "Вы обратили внимание, что хватило одного звонка [президенту США] Дональду Трампу, чтобы игра в "Томагавки" прекратилась полностью".
Эксперт оценил это как важный успех: "Вот как воспринимает российского лидера американская сторона. Это серьезная победа в той самой информационной войне, в которой якобы никак не можем победить", — отметил Мухин.
Политолог подчеркнул, что демонстрация военной мощи России оказывает сдерживающее влияние на западных политиков. "Испытания новых систем вооружений показывают готовность России защищать свои национальные интересы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.
Про другие тенденции внутри Украины и на внешнеполитическом треке — в материале "Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих" на сайте Украина.ру.
18 сентября, 17:26
Неслучайная истерика: Евстафьев о призраке большой войны после учений "Запад-2025" и деньгах для ЕСПолитолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру проанализировал целесообразность трёхсторонней встречи по украинскому вопросу. А также он рассказал о развилке решений, которые могут быть приняты: будет ли это большая война, продолжение СВО или запустится процесс мирного урегулирования конфликта
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостейМолния