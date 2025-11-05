Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России
Недавние учения стратегических ядерных сил России и испытания новейших систем вооружений являются четким сигналом западным странам о недопустимости дальнейшей эскалации и демонстрируют реальный баланс сил в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Россия довольно серьезно предупреждает наших западных оппонентов, что играть в казаки-разбойники – это здорово, но можно и доиграться", — заявил Мухин.
Политолог привел показательный пример: "Вы обратили внимание, что хватило одного звонка [президенту США] Дональду Трампу, чтобы игра в "Томагавки" прекратилась полностью".
Эксперт оценил это как важный успех: "Вот как воспринимает российского лидера американская сторона. Это серьезная победа в той самой информационной войне, в которой якобы никак не можем победить", — отметил Мухин.
Политолог подчеркнул, что демонстрация военной мощи России оказывает сдерживающее влияние на западных политиков. "Испытания новых систем вооружений показывают готовность России защищать свои национальные интересы", — заключил собеседник издания.
