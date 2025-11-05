Россия конфисковала активы оператора сотовой связи, чьи владельцы поддерживают ВСУ - 05.11.2025 Украина.ру
Россия конфисковала активы оператора сотовой связи, чьи владельцы поддерживают ВСУ
Россия конфисковала активы оператора сотовой связи, чьи владельцы поддерживают ВСУ
Судебные приставы передали в доход государства 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании "Ланта", владельцы которой финансово поддерживают вооружённые формирования киевского режима. Об этом со ссылкой на директора ФССП РФ Дмитрия Аристова в ночь на 5 ноября сообщает РИА Новости
"Обращены в доход государства 100% уставного капитала ООО "Ланта" и 70 объектов недвижимого имущества в рамках исполнительных производств в отношении Зайцева А.В. и других лиц", — сказал Аристов.Директор ФССП РФ также уточнил, что в 2025 году в доход государства были обращены 100% долей в уставных капиталах ООО "Леста Геймс Москва", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста", ООО "Эджцентр", ООО "Эджкюэй", ООО "Эджклауд", ООО "Геймсервис".Ранее Генпрокуратура России потребовала признать экстремистским объединением владельцев оператора сотовой связи Тамбовской области ООО "Ланта", изъять предприятие и активы собственников и партнёров, так как они, по данным ведомства, финансово поддерживают ВСУ.В начале октября Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства активы компании "Ланта". В пресс-службе добавили, что суд запретил деятельность следующих лиц: Зайцева А.В, Зайцевой М.Ю, Васильева А.С., Шмарова С.В., ассоциации "FOR FREE RUSSIA ASSOCIATION" ("За свободную Россию" (Болгария)".Подробнее о ситуации с бизнесменами, которые получив (не всегда честно) промышленные объекты в России в собственность или построившие свой бизнес в нашей стране, теперь финансируют из своей прибыли врага, в материале Камень из-за пазухи. Генпрокуратура России: Нельзя зарабатывать деньги в РФ и поддерживать при этом ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Судебные приставы передали в доход государства 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании "Ланта", владельцы которой финансово поддерживают вооружённые формирования киевского режима. Об этом со ссылкой на директора ФССП РФ Дмитрия Аристова в ночь на 5 ноября сообщает РИА Новости
"Обращены в доход государства 100% уставного капитала ООО "Ланта" и 70 объектов недвижимого имущества в рамках исполнительных производств в отношении Зайцева А.В. и других лиц", — сказал Аристов.
Директор ФССП РФ также уточнил, что в 2025 году в доход государства были обращены 100% долей в уставных капиталах ООО "Леста Геймс Москва", ООО "Леста Геймс Эдженси", ООО "Леста", ООО "Эджцентр", ООО "Эджкюэй", ООО "Эджклауд", ООО "Геймсервис".
Ранее Генпрокуратура России потребовала признать экстремистским объединением владельцев оператора сотовой связи Тамбовской области ООО "Ланта", изъять предприятие и активы собственников и партнёров, так как они, по данным ведомства, финансово поддерживают ВСУ.
В начале октября Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства активы компании "Ланта". В пресс-службе добавили, что суд запретил деятельность следующих лиц: Зайцева А.В, Зайцевой М.Ю, Васильева А.С., Шмарова С.В., ассоциации "FOR FREE RUSSIA ASSOCIATION" ("За свободную Россию" (Болгария)".
Подробнее о ситуации с бизнесменами, которые получив (не всегда честно) промышленные объекты в России в собственность или построившие свой бизнес в нашей стране, теперь финансируют из своей прибыли врага, в материале Камень из-за пазухи. Генпрокуратура России: Нельзя зарабатывать деньги в РФ и поддерживать при этом ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
