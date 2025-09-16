https://ukraina.ru/20250916/kamen-iz-za-pazukhi-genprokuratura-rossii-nelzya-zarabatyvat-dengi-v-rf-i-podderzhivat-pri-etom-1068701446.html

Камень из-за пазухи. Генпрокуратура России: Нельзя зарабатывать деньги в РФ и поддерживать при этом ВСУ

Генпрокуратура Россия продолжает борьбу с теми бизнесменами, которые, получив (не всегда честно) промышленные объекты в России в собственность или построившие свой бизнес в нашей стране, теперь финансируют из своей прибыли ВСУ, тем самым совершая предательство по отношению к соотечественникам

Так, 15 сентября стало известно, что Генпрокуратура требует национализации оператора связи и парк-отеля в одном из регионов РФ. Владельцы, Александр Зайцев и Александр Васильев, по сообщению правоохранителей спонсируют ВСУ, в связи с чем их требуют включить в список экстремистов с возможной конфискацией имущества. Украина.ру напоминает о самых заметных случаях национализации в интересах национальной безопасности России."Ланта"Интернет провайдер LanTa работает на рынке телекоммуникационных услуг в Тамбове и Котовске с 2003 года. В Тамбове компания открыла порядка 60 точек доступа Wi-Fi, вела прямые трансляции с городских камер видеонаблюдения до запрета тамбовского оперативного штаба, устанавливала умные домофоны и системы видеонаблюдения. В июле-августе абоненты LanTa периодически жаловались на частые отключения и падения скорости интернета.ООО "Ланта" с уставным капиталом в 10 тысяч рублей владеют Александр Зайцев (51%) и Александр Васильев (49%). По данным портала "За честный бизнес", компания исправно выплачивает налоги: НДС составил 52,4 млн рублей за 2023 год (против 41,6 млн рублей в 2022 году), отчисления в ПФР - 37,7 млн рублей в 2023 году (против 5,8 млн рублей в 2022 году).Чистая прибыль предприятия выросла с 25,7 млн рублей в 2022 году до 68,3 млн рублей в 2024 году. При этом доходы "Ланты" увеличились с 336 до 513,6 млн рублей за аналогичный период. Число государственных контрактов, напротив, сократилось с 5 до одного.Александр Зайцев и его супруга Маргарита поддержали госпереворот в Киеве в 2014 году, выяснили журналисты "Коммерсанта", ссылаясь на Генпрокуратуру РФ. Оба оказывали информационное и материальное содействие участникам протестов из "Фонда борьбы с коррупцией"*, Зайцева дважды судили в 2014-2015 годах за демонстрацию нацистской атрибутики.В 2017 году Зайцевы переехали в Болгарию, где приняли финансовое участие в деятельности некоммерческой организации For free Russia association. Последнюю возглавляет бывший депутат Госдумы РФ, иностранный агент, террорист и экстремист Геннадий Гудков***. Дела за Зайцева остался вести в Тамбове Васильев.Зайцев живет за границей на деньги, выведенные из России. По данным Генпрокуратуры, он передал доступ к банковским счетам в РФ доверенному лицу для обналичивания. Затем рубли (речь идет о 36 млн рублей) перевели в криптовалюту и перечислили на счет Зайцева в банке UBS SWITXERLAND в Швейцарии.24 млн рублей чета Зайцевых потратила на покупку для "Легиона свобода России"** транспортной техники. Кроме этого, более 800 тысяч рублей - на оснащение украинских националистических формирований.Маргарита Зайцева через доверенное лицо владеет базой отдыха "Берендей" в Тамбовской области. По данным Генпрокуратуры, "Парк-Отель "Берендей" в 2022–2024 годах легализовал 291,6 млн рублей экстремистов в 2022-2024 годах.И вот теперь, учитывая антироссийскую направленность бизнесменов, направляющих заработанные в России финансы на борьбу с Россией, Генпрокуратура предлагает национализировать их предприятия.И еще Тамбов. Водка StolichnayaВ 2024 году Тамбовский районный суд национализировал активы Юрия Шефлера, владельца брендов водки Moskovskaya и Stolichnaya. В доход государства обратили завод "Амбер Талвис" в Тамбовской области, акции АО "СПИ-РВВК" из Калининградской области и доли в уставном капитале ООО "РВВК.Шефлер поддерживал ВСУ через специальный фонд. По версии прокуратуры, Шефлер поддержал госпереворот в Киеве, поощрял обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, называл власти России и Вооруженные силы РФ в соцсетях "оккупантами и агрессорами".Компании Amber Beverage Group Holdings (Люксембург), Stoli Group (Люксембург) и самого Шефлера по иску Генпрокуратуры РФ признали экстремистским объединением. Информация об этом внесена в российский перечень организаций и физлиц, причастных к экстремизму. В 2022-2023 году доходы от продажи водки направили в поддержку ВСУ - по данным надзорного ведомства, речь идет о 38 млн евро.Шефлер уголовно преследуем в России с начала "нулевых". В 2002 году Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту незаконного использования товарных знаков водки "Столичная". Шефлера обвинили в организации преступного сообщества, контрабанде, легализации денежных средств, насилии по отношению к представителю власти. В 2007 году заочно арестовали, объявили в международный и федеральный розыск. Дело закрыли только в 2018 году. С 2002 года Шефлер в России не живет."Леста"В июне 2025 года Таганский суд Москвы признал экстремистами по иску Генпрокуратуры издателя видеоигр ООО "Леста". Суд постановил национализировать доли "Лесты" и двух ее дочерних ООО, а также запретить деятельность объединения владельцев Виктора Кислого и Малика Хатажаева в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности."Леста" Хатажаева входила в состав Wargaming Кислого до 2022 года. Последняя компания - разработчик популярных компьютерных игр World of Tanks и World of Warships. Компания Кислого после начала СВО выступила в поддержку Украины, "Леста" - сменила названия игр на "Мир танков" и "Мир кораблей".В июле изъятую "Лесту" передали под управление АО "Айти Технологии", которое с конца августа стало на 100% принадлежать Росимуществу. "Айти Технологии" возглавил бывший генеральный директор VK Борис Добродеев (управлял компанией с 2014 по 2021 годы, покинул пост сразу после продажи VK "Согазу").Однако в данном случае всё оказалось не просто. Поскольку "Леста" была связана с деятельностью других айти-компаний, по мнению владельцев и экспертов национализация могла нарушить определенные правила и порядок взаимоотношений в этой сфере. Против национализации "Лесты" открыто выступили руководители четырех айти-компаний:В открытом письме президенту России Владимиру Путину они выразили опасения, что вследствие национализации "Лесты" могут возникнуть перебои в работе сервисов, станут невозможными обновления продуктов, а аудитория может мигрировать в сторону иностранных разработчиков. Передача прав собственности на частную компанию, по их версии, подорвет доверие к институту частной собственности и повлечет отток предпринимателей и капиталов за рубеж, скажется негативно на инвестиционном климате в России."Кириешки"В августе 2025 года Генпрокуратура потребовала изъять акции компании "КДВ", принадлежащей Николаю и Денису Штенгеловым, в доход государства. По версии следствия, более 21 млрд рублей доходов оба Штенгеловых с 2022 года вывели из России. Их требуют признать экстремистским объединением - деньги, в том числе, были потрачены на ВСУ.В начале сентября 2025 года, по данным СМИ, приставы начали арестовывать имущество Штенгеловых."КДВ" выпускала продукцию под брендами "Кириешки" и "Яшкино". Капитализацию предприятия оценивают в 497 млрд рублей, годовой доход - в 756 млрд рублей.Подробнее о бизнесе Штенгеловых в материале Павла Котова Как российские сладкоежки и любители сухариков невольно оказались спонсорами ВСУGlobal SpiritsЕвгений Черняк, владелец алкогольного холдинга Global Spirits, финансировал ВСУ за счет бизнеса в России. По данным СМИ, он потратил 1,3 млрд рублей на украинскую армию. В отношении Черняка и его окружения в России возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование терроризма". Черняка объявили в розыск.Холдинг Global Spirits выпускал водку под брендами "Хортица", "Первак", "Мороша" и другие.В июне 2024 года Ленинский районный суд Курска признал Черняка и его доверенных лиц экстремистским объединением, запретил их деятельность в России, а его имущество национализировал.Иск рассматривали в закрытом судебном заседании. По итогам в доход государства обратили 100% долей предприятий: "Стандарт качества", "Русский Север", "Родник и К", "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень", а также акции "Феодосийского завода коньяков и вин"."Рижский хлеб"Генпрокуратура РФ потребовала признать экстремистом одного из собственников предприятия "Рижский хлеб" в Ивановской области. Гражданин Латвии Нормундс Бомис владел 50% долей российского предприятия, и вместе с гражданкой Украины Татьяной Приходько тратил средства на ВСУ.В частности, Бомис перечислил через латвийский фонд более 36,8 тысяч долларов США Вооруженным силам Украины на оружие и боеприпасы. После начала СВО он предлагал второму собственнику "Рижского хлеба", россиянину Сергею Сиренко продать активы, а средства вывести за рубеж. Сиренко отказался, Бомис безуспешно попытался вывезти из РФ оборудование.Приходько и Бомис также владеют другими хлебопекарными предприятиями в Латвии и на Украине.Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры. В конце августа 2025 года 50% "Рижского хлеба" передали Росимуществу.Как видим, в последнее время Генеральная прокуратура и российская судебная система взялись за бизнес, который, зарабатывая деньги в России, направляет часть своей прибыли на войну с Россией. В некоторых случаях такая кампания может затрагивать полностью или частично интересы их партнеров и совладельцев. Но в данном случае, Генпрокуратура последовательно чистит авгиевы конюшни бизнесменов-релокантов. Если ваш бизнес построен на получении прибыли в РФ, не надо использовать прибыль от него на убийства ее граждан. Вот такое простое правило.*экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, иностранный агент**террористическая организация, запрещенная в РФ***иностранный агент

