"Перестаньте лгать своему народу": в Венгрии отреагировали на заявление Зеленского

Украина не вступит в Евросоюз и Владимиру Зеленскому не следует лгать об этом украинцам. С таким заявлением выступил эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b24f82a18cafe92866c17114bcb2c013.jpg

Заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству" в Евросоюзе удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав. Об этом Кошкович написал в своих соцсетях, сообщает агентство РИА Новости."Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — отреагировал Кошкович на заявление Зеленского. Российское издание отметило, что в опубликованном накануне отчете Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил её членство в ЕС.Ранее сообщалось, что Орбан против "воинствующего" подхода: венгерский премьер раскритиковал польского коллегу из-за Украины Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

