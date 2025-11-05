https://ukraina.ru/20251105/perestante-lgat-svoemu-narodu-v-vengrii-otreagirovali-na-zayavlenie-zelenskogo-1071122345.html
"Перестаньте лгать своему народу": в Венгрии отреагировали на заявление Зеленского
Украина не вступит в Евросоюз и Владимиру Зеленскому не следует лгать об этом украинцам. С таким заявлением выступил эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству" в Евросоюзе удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав. Об этом Кошкович написал в своих соцсетях, сообщает агентство РИА Новости."Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — отреагировал Кошкович на заявление Зеленского. Российское издание отметило, что в опубликованном накануне отчете Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил её членство в ЕС.Ранее сообщалось, что Орбан против "воинствующего" подхода: венгерский премьер раскритиковал польского коллегу из-за Украины Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.



10:06 05.11.2025 (обновлено: 10:12 05.11.2025)
Украина не вступит в Евросоюз и Владимиру Зеленскому не следует лгать об этом украинцам. С таким заявлением выступил эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству" в Евросоюзе удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав. Об этом Кошкович написал в своих соцсетях, сообщает агентство РИА Новости.
"Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — отреагировал Кошкович на заявление Зеленского.
Российское издание отметило, что в опубликованном накануне отчете Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил её членство в ЕС.
