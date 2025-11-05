Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен - 05.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251105/okruzhennye-v-kupyanske-soldaty-vsu-nachali-sdavatsya-v-plen-1071153151.html
Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ якобы проиграли битву за Купянск, а ВСУ "проводят зачистку города". В среду, 5 ноября, Минобороны России заявило, что диктатор Украины либо сознательно лжет, либо не обладает правдивой информации о положении дел в Харьковской области.
О том, что же на самом деле происходит в районе Купянска, рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.
видео, купянск, россия, украина, владимир зеленский, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, харьковская область, сво, новости сво
Видео, Купянск, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ, Харьковская область, СВО, новости СВО

Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен

18:02 05.11.2025
 
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ якобы проиграли битву за Купянск, а ВСУ "проводят зачистку города". В среду, 5 ноября, Минобороны России заявило, что диктатор Украины либо сознательно лжет, либо не обладает правдивой информации о положении дел в Харьковской области.
О том, что же на самом деле происходит в районе Купянска, рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
30 октября, 15:15
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
