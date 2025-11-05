https://ukraina.ru/20251105/okruzhennye-v-kupyanske-soldaty-vsu-nachali-sdavatsya-v-plen-1071153151.html
Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ якобы проиграли битву за Купянск, а ВСУ "проводят зачистку города". В среду, 5 ноября, Минобороны России заявило, что диктатор Украины либо сознательно лжет, либо не обладает правдивой информации о положении дел в Харьковской области.
О том, что же на самом деле происходит в районе Купянска, рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.
