https://ukraina.ru/20251105/okruzhennye-v-kupyanske-soldaty-vsu-nachali-sdavatsya-v-plen-1071153151.html

Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен

Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен - 05.11.2025 Украина.ру

Окруженные в Купянске солдаты ВСУ начали сдаваться в плен

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ якобы проиграли битву за Купянск, а ВСУ "проводят зачистку города". В среду, 5 ноября, Минобороны России заявило, что диктатор Украины либо сознательно лжет, либо не обладает правдивой информации о положении дел в Харьковской области.

2025-11-05T18:02

2025-11-05T18:02

2025-11-05T18:02

видео

купянск

россия

украина

владимир зеленский

геннадий алехин

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071151550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cad4a6a40af7cb672362f9baf230974f.png

О том, что же на самом деле происходит в районе Купянска, рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

https://ukraina.ru/20251030/1070922836.html

купянск

россия

украина

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, купянск, россия, украина, владимир зеленский, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, харьковская область, сво, новости сво