Оказывается, на Украине тепло и свет зависят от РФ. Что говорят на Украине о ситуации с энергетикой и ЖКХ
2025-11-05

Начало ноября на Украине выдалось на удивление тёплым, в большинстве городов отопление включили (кроме ряда прифронтовых населенных пунктов). В Киеве, по сообщениям местной власти, к отоплению подключены около 90% домов.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071138869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9142b1a08ac231f3432ce55730c312a.jpg

Однако в прифронтовом Шахтерском Днепропетровской области, как сообщает нардеп Алексей Гончаренко*, после недавних ударов шесть дней нет воды и света, не работают шахты. Люди, утверждает нардеп, дезориентированы, власти ситуацию не комментируют, а только просят "сохранять тишину", то есть, приказывают молчать об отсутствии тепла.Украинские эксперты и региональные власти по-прежнему пугают население катастрофой в случае похолодания. А похолодание и ухудшение погоды к зиме в наших широтах – обычное дело.Эксперты утверждают, что Украина не закупала газ по более выгодным ценам летом, а сейчас его может не хватить на прохождение отопительного сезона. После серии массированных обстрелов инфраструктуры страна утратила, по данным профильных экспертов, до 60% газовых мощностей, а повреждения ТЭЦ и ТЭС приобрели критический характер.Зеленский заявил на днях, что Украине не хватает ещё $750 млн на закупку газа на зимний период. Как всегда в таких случаях он пообещал провести переговоры с западными донорами, то есть, переложил ответственность на немцев и бельгийцев. В то же время в западной прессе и в среде антикоррупционеров-"соросят" звучат обвинения в адрес украинской власти по поводу воровства западных средств, ранее выделенных на энергетическую безопасность.Бывший министр энергетики Иван Плачков призывает украинцев искать друзей и родственников, проживающих в селах, в домах с печным отоплением, чтобы вместе с ними перезимовать. По его словам, самая большая опасность — для больших городов с централизованным отоплением. Там ожидаются проблемы именно с теплом.В то же время нардеп Юрий Бойко из группы "Платформа за жизнь" (осколок оппозиционной ОПЗЖ) выражает уверенность, что энергетики смогут всё вовремя починить, а средства – найдутся. Депутат Рады и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко тоже считает, что у киевских энергообъектов имеется достаточный запас прочности, чего нельзя сказать о прифронтовых городах вроде Сум или Ахтырки.В каком-то смысле противоречит оптимистическим ожиданиям супруга Зеленского Елена, которая на днях с пафосом заявила западным спонсорам, что украинцы, дескать, готовы еще два-три года жить без света, воды и отопления ради вступления в ЕС.В свою очередь ей противоречит бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который находится под следствием. Он утверждает, что киевские власти очень боятся бунтов и протестов из-за ожидающихся длительных отключений света и отопления в зимний период. По словам Кудрицкого, нынешний кризис стал следствием управленческих ошибок самого президента и его окружения.Его преемник во главе "Укрэнерго" Виталий Зайченко критикует украинцев, что те, дескать, слишком комфортно живут и греют помещение до +20. Зайченко советует им надеть свитер, хотя до +20 в отдельных квартирах или домах сейчас может быть исключительно, потому что на улице +14.Однако синоптик Наталья Диденко в среду 5 ноября предупреждает украинцев, что на следующей неделе, с 11-12 ноября, в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание, что приведёт к росту потребления электроэнергии и более длительным отключениям.Заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский советует "не прятать далеко теплые свитера". Совет - действительно "дельный" в холодное время года. Далее можно ожидать от украинских чиновников советов не ходить на морозе в шлепанцах.Кроме того, как рассказывает Семинский, россияне приближаются к неким "красным линиям", которыми он считает обстрелы больших распределительных станций при украинских атомных электростанциях. АЭС сейчас тянут на себе большую часть украинской энергетики, но работают при этом на полную мощность.Противоречивые комментарии относительно отопления и света говорят отчасти о том, что украинскую власть лихорадит изнутри, но также и о том, что энергосистему Украины тоже лихорадит, несмотря на всю помощь Запада. Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывает, что россияне хотят якобы разрушить систему отопления на Украине, но прежде всего в Киеве, разрушая местные ТЭЦ и газодобычу. Он считает, что проблемы с отоплением именно в столице смогут "расшатать ситуацию".Украинское издание "Фокус" приходит к выводу, что отопительный сезон в стране полностью зависит от воли и поведения россиян. Иными словами, при продолжении серии массированных ударов по энергетическим объектам света и отопления может не быть достаточно долго, после чего Зеленский, ожидаемо, будет обвинять россиян в создании гуманитарной катастрофы.О том, чем в эти дни занята украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Заврались и проявляют всё большую неадекватность. Чем занимаются представители украинской власти"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

