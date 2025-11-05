Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС - 05.11.2025 Украина.ру
Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС
Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС - 05.11.2025 Украина.ру
Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС
На границе Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом зафиксировано около сотни случаев гибели мигрантов. Об этом 5 ноября в Минске заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
В белорусском приграничье с 2021 года в выявлено 96 фактов гибели мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные белорусской стороны."Всего с 2021 года в приграничье выявлено 96 фактов гибели мигрантов. Из них в 2021 году - 7, в 2022 году - 9, в 2023 году - 31, в 2024 году - 25, в 2025 году уже - 24. И мы фактически наблюдаем за тем, как сопредельная сторона приближается к очередному рекорду", - сказал Бычковский.В 2021 году Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса, отметило российское информагенство. Официальный Минск категорически отрицал обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.Ранее стало известно, что Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
белоруссия
литва
латвия
минск
россия
польша
европа
восточная европа
Госпогранкомитет Белоруссии назвал численность погибших при бегстве в ЕС

16:45 05.11.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
© Sputnik
Перейти в фотобанк
На границе Союзного государства России и Белоруссии с Евросоюзом зафиксировано около сотни случаев гибели мигрантов. Об этом 5 ноября в Минске заявил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
В белорусском приграничье с 2021 года в выявлено 96 фактов гибели мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные белорусской стороны.
"Всего с 2021 года в приграничье выявлено 96 фактов гибели мигрантов. Из них в 2021 году - 7, в 2022 году - 9, в 2023 году - 31, в 2024 году - 25, в 2025 году уже - 24. И мы фактически наблюдаем за тем, как сопредельная сторона приближается к очередному рекорду", - сказал Бычковский.
В 2021 году Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса, отметило российское информагенство. Официальный Минск категорически отрицал обвинения.
Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
Ранее стало известно, что Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
Больше новостей дня представлено в обзоре Орудие суверенитета, шатдаун и падение Красноармейска. Хроника событий на 13:00 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
