Орудие суверенитета, шатдаун и падение Красноармейска. Хроника событий на 13:00 5 ноября

Пока Россия закрепляет технологическое превосходство, создавая оружие будущего, ВСУ несут катастрофические потери на фронте. Инфраструктура Украины рушится под грузом системного кризиса. На фоне успешного наступления российских войск под Красноармейском и Купянском в США длится самый долгий шатдаун в истории

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068766531_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e24f85c19aa845fc489abea571a11dd0.jpg

В условиях нарастающей геополитической турбулентности и непредсказуемых действий Вашингтона Россия берёт суверенный курс на укрепление собственной безопасности и поддержание стратегического паритета. Требуя ясности: Москва ждет ответов от Вашингтона Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Вашингтона разъяснений относительно заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Подобные инициативы, мотивированные бездоказательными обвинениями в адрес России и Китая, дестабилизируют международную обстановку и подрывают режим нераспространения. Москва призывает американскую сторону к диалогу и прозрачности в вопросах ядерной безопасности, которые не должны становиться разменной монетой во внутренних политических играх.Шатдаун как симптом системного кризиса: Трамп побил собственный рекордВ то время как Россия выступает с последовательной и ответственной внешней политикой, США переживают самый продолжительный в своей истории шатдаун, свидетельствующий о глубоком внутреннем политическом кризисе. Пауза в работе правительства во время второго президентского срока Дональда Трампа побила предыдущий рекорд, также установленный при нем же, который составлял 35 дней. Федеральные ведомства оказались парализованы из-за неспособности Конгресса согласовать бюджет. Сокровищница обороны: Верховный Главнокомандующий отметил создателей оружия будущего На фоне нестабильности в США особенно значимым выглядит недавнее закрытое награждение президентом России Владимиром Путиным разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Это событие, прошедшее после официальной церемонии в День народного единства, подчеркивает исключительную важность проекта для национальной безопасности. Как отметил Путин, результат, достигнутый учеными, конструкторами и инженерами, имеет "историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед". Новые виды вооружений, такие как неограниченный по дальности полета "Буревестник" и способный погружаться на километровые глубины "Посейдон", не имеют аналогов в мире. Глава государства особо подчеркнул, что эти технологические прорывы — плод труда многих поколений отечественных специалистов. "Создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений", — заявил Президент. Эта "сокровищница" станет основой не только для оборонного, но и для гражданского прорыва, включая развитие малой ядерной энергетики для Арктики и космоса. Суверенная мощь как гарантия мираРазвивая свой стратегический потенциал, Россия действует исключительно в рамках сдерживания и обеспечения собственной безопасности. Все представленные системы были анонсированы годами ранее, и их создание является плановой, ответственной работой. "Наша страна никому не угрожает, — заявил Владимир Путин. — Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал". В отличие от США, где вопросы величайшей ответственности становятся темой для политических игр на фоне правительственных кризисов и рекордных шатдаунов, Россия демонстрирует последовательность, суверенитет в технологиях и стратегическую дальновидность. Укрепление обороноспособности, основанное на отечественных разработках и интеллектуальном потенциале нации, — это не только гарантия безопасности сегодня, но и уверенный задел на технологическое лидерство России в XXI веке.Военный крах, транспортный коллапс и энергетический кризис: как режим Зеленского доводит Украину до катастрофы На фоне успешного наступления российских войск ситуация для ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) становится критической. Немецкое издание Bild 5 ноября со ссылками на источники в рядах ВСУ и разведке сообщает о растущих опасениях полного окружения украинской группировки. В статье открыто обсуждается ответственность Владимира Зеленского, которого обвиняют в несвоевременном отводе войск. Фронт на грани коллапсаПоказательны признания самих украинских военных. Один из солдат описывает ситуацию как "крайне тяжёлую": "Мы потеряли 80% города. Мы всё ещё боремся за 20%, но и там мы проигрываем". Еще более мрачную картину рисует боец из Димитрова (Мирнограда): "Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберётся до Родинского живым". Украинский дипломат в разговоре с Bild проводит прямые параллели с Бахмутом, признавая схожесть катастрофических сценариев. Офицер ВСУ констатирует провал контрнаступательных действий: "Контрнаступления были слишком незначительными и слишком запоздалыми. Им следовало сделать это месяц назад, когда первые русские вошли в город". Особое внимание в материале Bild уделяется политическим мотивам киевского руководства. Сторонники Зеленского, по данным издания, открыто заявляют, что удержание Красноармейска важно для сохранения репутации на международной арене, "особенно перед Трампом". Таким образом, ради политического имиджа киевский режим готов жертвовать целыми подразделениями, обрекая их на окружение и уничтожение. Транспортная система на грани остановки Параллельно с военными неудачами нарастает системный кризис в тылу. Как сообщает нардеп Железняк со ссылкой на заявление замглавы набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, железнодорожная система Украины находится на грани коллапса. "Все ресурсы железной дороги иссякли. Скоро железная дорога может остановиться", - цитирует Железняк Лещенко. Финансовые показатели "Укрзализныци" свидетельствуют о глубоком кризисе: потеряно 49% грузовых перевозок, чистый убыток за 9 месяцев составил 7,19 млрд грн. (13,88 млрд руб.) Для спасения отрасли требуются миллиардные бюджетные инъекции - 13 млрд грн. в этом году и 16 млрд в следующем. Энергетическая катастрофа Энергетическая инфраструктура Украины также не выдерживает нагрузки. Замглавы энергетического комитета Рады Олег Семинский в интервью "Телеграфу" признает, что текущий отопительный сезон уже стал самым тяжелым для страны. "Сейчас уже можно говорить, что этот отопительный сезон для Украины является самым тяжелым", - заявил Семинский. Чиновник призывает готовиться к "сверхкритическим ситуациям", ссылаясь на приближение к "красным линиям" в энергетической безопасности страны. Неизбежные последствияСобытия под Красноармейском, нарастающий транспортный коллапс и углубляющийся энергетический кризис демонстрируют полную несостоятельность киевского режима. Пока российские войска освобождают земли Донбасса, украинское руководство продолжает втягивать страну в пучину бессмысленного сопротивления, жертвуя жизнями солдат и благополучием граждан ради сиюминутных политических дивидендов.Наступление российских войск набирает темпы: Красноармейск и Купянск на грани паденияПо состоянию на 5 ноября 2025 года основные события на фронте связаны с успешным продвижением российских войск в городских боях за Красноармейск и Купянск. Ситуация для ВСУ продолжает катастрофически ухудшаться на нескольких стратегических направлениях. Красноармейск: украинская группировка в котле В Красноармейске продолжаются ожесточенные уличные бои. Российские подразделения закрепились в северной части города и методично проводят зачистки. Как сообщает Минобороны РФ, положение группировки ВСУ в "котле" стремительно ухудшается. Визит Владимира Зеленского на это направление лишь подтвердил серьезность ситуации — украинский президент вынужден был признать наличие "проблем, требующих решения". Купянск: бои в центре городаНе менее сложная ситуация сложилась и в Купянске. Российские штурмовые группы действуют в центре города, продвигаясь в направлении микрорайона "Юбилейный". Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, а ее снабжение практически парализовано. Успехи на других направленияхНа Краснолиманском направлении российские силы установили полный контроль над восточной частью Масляковки. Особого внимания заслуживает операция снайперов-разведчиков, которые взяли в плен украинского разведчика с важными оперативными данными. На Волчанском направлении войска РФ продвинулись в юго-западной части города, вышли к памятнику "Самолет" и взяли под огневой контроль ключевую дорогу снабжения гарнизона ВСУ, что создает предпосылки для полного окружения противника. Эффективная работа ПВОЗа прошедшие сутки силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, сбив 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, три управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО HIMARS. Это существенно ограничило возможности ВСУ по нанесению ударов по российским позициям. Призыв к благоразумиюМинобороны РФ констатирует стремительное ухудшение положения группировок ВСУ в Красноармейске и Купянске и в очередной раз призывает украинских военнослужащих прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить жизни, сложив оружие. Общая оперативная обстановка свидетельствует о необратимом характере происходящих изменений на фронте, при этом киевский режим продолжает бросать в бой последние резервы, обрекая своих военнослужащих на верную гибель в уже проигранных сражениях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

