БПЛА ВСУ долетели до Орла, США отрицают применение силы против Венесуэлы. Главное к этому часу - 05.11.2025
БПЛА ВСУ долетели до Орла, США отрицают применение силы против Венесуэлы. Главное к этому часу
БПЛА ВСУ долетели до российских регионов и были нейтрализованы подразделениями ВС РФ. Об этом 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Новости к утру 5 ноября: 🟦 ВСУ селятся в домах мирных жителей и живут вместе с ними в Сумах и в ряде населенных пунктов Сумской области, чтобы избежать российских ударов, рассказал командир группы спецназа "Ахмат" с позывным "Аид"; 🟦 Накачка Киева оружием - проигрышная ситуация и для Европы, и для Украины, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В конфликтной ситуации на Украине и вокруг нее Европейский союз избрал наихудшую линию поведения. Она заключается в безудержной "накачке" Украины оружием при фактическом блокировании политико-дипломатических усилий; 🟦НАТО стягивает войска к границе РФ и разрабатывает механизмы блокады Калининградской области - замглавы МИД РФ Александр Грушко;Сербия продолжит производство и экспорт боеприпасов несмотря на "два очень серьезных заявления СВР России против Сербии". Об этом в Брюсселе заявил сербский президент Александр Вучич он на саммите о расширении ЕС;🟦 Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку, в том числе одежду, спальные мешки и даже маскировочную сеть, выяснило РИА Новости; 🟦 Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте; 🟦 Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 гг. во время первого президентского срока Трампа; 🟦 В США отрицают изучение трех сценариев применения силы против Венесуэлы. Ранее NYT сообщила, что правительство изучает варианты проведения операции с целью отстранения Мадуро от власти путем захвата инфраструктуры и нанесения ударов по военным объектам;🟦 В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация;🟦 Российскими средствами РЭБ уничтожены два реактивных БПЛА над городом Орлом. Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме, сообщил губернатор Андрей Клычков;🟦 На территории Воронежской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
БПЛА ВСУ долетели до российских регионов и были нейтрализованы подразделениями ВС РФ. Об этом 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Новости к утру 5 ноября:
🟦 ВСУ селятся в домах мирных жителей и живут вместе с ними в Сумах и в ряде населенных пунктов Сумской области, чтобы избежать российских ударов, рассказал командир группы спецназа "Ахмат" с позывным "Аид";
🟦 Накачка Киева оружием - проигрышная ситуация и для Европы, и для Украины, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В конфликтной ситуации на Украине и вокруг нее Европейский союз избрал наихудшую линию поведения. Она заключается в безудержной "накачке" Украины оружием при фактическом блокировании политико-дипломатических усилий;
🟦НАТО стягивает войска к границе РФ и разрабатывает механизмы блокады Калининградской области - замглавы МИД РФ Александр Грушко;
Сербия продолжит производство и экспорт боеприпасов несмотря на "два очень серьезных заявления СВР России против Сербии". Об этом в Брюсселе заявил сербский президент Александр Вучич он на саммите о расширении ЕС;
🟦 Украинцы распродают на сайте объявлений британскую военную экипировку, в том числе одежду, спальные мешки и даже маскировочную сеть, выяснило РИА Новости;
🟦 Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте;
🟦 Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 гг. во время первого президентского срока Трампа;
🟦 В США отрицают изучение трех сценариев применения силы против Венесуэлы. Ранее NYT сообщила, что правительство изучает варианты проведения операции с целью отстранения Мадуро от власти путем захвата инфраструктуры и нанесения ударов по военным объектам;
🟦 В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация;
🟦 Российскими средствами РЭБ уничтожены два реактивных БПЛА над городом Орлом. Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме, сообщил губернатор Андрей Клычков;
🟦 На территории Воронежской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния