"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн - 04.11.2025
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн
БПЛА ВСУ нанесли 3 ноября удар по объекту энергетики Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается, - констатировал губернатор. - Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе". Хинштейн отметил, что после атаки украинских беспилотников электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета. "Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Погибших и пострадавших нет", - проинформировал губернатор.Он также сообщил о проведении переключений на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции. Рыльск и его пригород уже запитаны. Работа по восстановлению света в населённых пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается. Губернатор курской области поблагодарил аварийные бригады за самоотверженную и оперативную работу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн

09:46 04.11.2025
 
БПЛА ВСУ нанесли 3 ноября удар по объекту энергетики Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается, - констатировал губернатор. - Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе".
Хинштейн отметил, что после атаки украинских беспилотников электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета.
"Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Погибших и пострадавших нет", - проинформировал губернатор.
Он также сообщил о проведении переключений на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции. Рыльск и его пригород уже запитаны. Работа по восстановлению света в населённых пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается.
Губернатор курской области поблагодарил аварийные бригады за самоотверженную и оперативную работу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
