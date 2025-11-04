https://ukraina.ru/20251104/voyna-natsistov-s-mirnoy-energetikoy-prodolzhaetsya---khinshteyn-1071094893.html
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн - 04.11.2025 Украина.ру
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн
БПЛА ВСУ нанесли 3 ноября удар по объекту энергетики Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
2025-11-04T09:46
2025-11-04T09:46
2025-11-04T09:46
новости
россия
курская область
украина
хинштейн
вооруженные силы украины
украина.ру
энергетика
электроснабжение
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066811456_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2c6c26eaced9462cad14e01e406ca32a.jpg
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается, - констатировал губернатор. - Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе". Хинштейн отметил, что после атаки украинских беспилотников электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета. "Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Погибших и пострадавших нет", - проинформировал губернатор.Он также сообщил о проведении переключений на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции. Рыльск и его пригород уже запитаны. Работа по восстановлению света в населённых пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается. Губернатор курской области поблагодарил аварийные бригады за самоотверженную и оперативную работу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
курская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066811456_145:0:2416:1703_1920x0_80_0_0_b9ae2f4b4dfcfcf5f21297acc34f5e0f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, украина, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру, энергетика, электроснабжение, электричество, электроэнергия, кто, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Россия, Курская область, Украина, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, энергетика, электроснабжение, электричество, электроэнергия, КТО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, БПЛА сегодня, атака БПЛА
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн
БПЛА ВСУ нанесли 3 ноября удар по объекту энергетики Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается, - констатировал губернатор. - Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе".
Хинштейн отметил, что после атаки украинских беспилотников электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета.
"Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Погибших и пострадавших нет", - проинформировал губернатор.
Он также сообщил о проведении переключений на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции. Рыльск и его пригород уже запитаны. Работа по восстановлению света в населённых пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается.
Губернатор курской области поблагодарил аварийные бригады за самоотверженную и оперативную работу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.