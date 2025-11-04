https://ukraina.ru/20251104/voyna-natsistov-s-mirnoy-energetikoy-prodolzhaetsya---khinshteyn-1071094893.html

"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн

"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн - 04.11.2025 Украина.ру

"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн

БПЛА ВСУ нанесли 3 ноября удар по объекту энергетики Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

2025-11-04T09:46

2025-11-04T09:46

2025-11-04T09:46

новости

россия

курская область

украина

хинштейн

вооруженные силы украины

украина.ру

энергетика

электроснабжение

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066811456_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2c6c26eaced9462cad14e01e406ca32a.jpg

"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается, - констатировал губернатор. - Вчера вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе". Хинштейн отметил, что после атаки украинских беспилотников электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета. "Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Погибших и пострадавших нет", - проинформировал губернатор.Он также сообщил о проведении переключений на резервную схему потребителей, пострадавших в результате удара по рыльской подстанции. Рыльск и его пригород уже запитаны. Работа по восстановлению света в населённых пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается. Губернатор курской области поблагодарил аварийные бригады за самоотверженную и оперативную работу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, украина, хинштейн, вооруженные силы украины, украина.ру, энергетика, электроснабжение, электричество, электроэнергия, кто, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла сегодня, атака бпла