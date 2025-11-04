Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/energetiki-kurskoy-oblasti-likvidirovali-posledstviya-naleta-vsu-1071105771.html
Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ - 04.11.2025 Украина.ру
Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
Энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Об этом 4 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
2025-11-04T16:40
2025-11-04T16:41
новости
курская область
украина
хинштейн
всу
мирные жители
военные преступления
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96bb132ad4355a560d8ab762cdc6ad28.jpg
"Все потребители, которые попали под отключение света из-за атаки ВСУ по рыльской подстанции, запитаны", - сообщил губернатор Курской области. Он выразил признательность бригадам специалистов из ПАО "Россети Центр" за их профессиональную работу в непростых условиях."Уже не раз на деле они демонстрировали, как самоотверженно и доблестно выполняют свой долг!", - подчеркнул Хинштейн. Утром 4 ноября губернатор сообщил, что накануне вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе и электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета.Подробности в публикации "Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab5b49d09da12016046f7b329c868cfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, хинштейн, всу, мирные жители, военные преступления, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла сегодня, атака бпла, кто
Новости, Курская область, Украина, Хинштейн, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, БПЛА сегодня, атака БПЛА, КТО

Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ

16:40 04.11.2025 (обновлено: 16:41 04.11.2025)
 
© Фото : ХинштейнХинштейн в Золотухинском районе
Хинштейн в Золотухинском районе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Хинштейн
Читать в
ДзенTelegram
Энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Об этом 4 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Все потребители, которые попали под отключение света из-за атаки ВСУ по рыльской подстанции, запитаны", - сообщил губернатор Курской области.
Он выразил признательность бригадам специалистов из ПАО "Россети Центр" за их профессиональную работу в непростых условиях.
"Уже не раз на деле они демонстрировали, как самоотверженно и доблестно выполняют свой долг!", - подчеркнул Хинштейн.
Утром 4 ноября губернатор сообщил, что накануне вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе и электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета.
Подробности в публикации "Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьУкраинаХинштейнВСУмирные жителиВоенные преступленияСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияБПЛА сегодняатака БПЛАКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
17:18Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма
17:10"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада
16:51День народного единства в ДНР отметили русскими яствами
16:40Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
16:32Германия увеличивает военную помощь Украине, но сохраняет ограничения по ракетам Taurus
16:13В США подсчитали российские "Герани" на Украине
16:04ЕС признаёт: на Украине царят пытки и беззаконие, но продолжает поддерживать киевский режим
15:59Битва под Чудновом. Предательство казаков, на 7 лет отсрочившее освобождение Левобережья
15:49Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу
15:43Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
15:30Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции
15:27Одесситку приговорили за публикацию видеороликов о мобилизации
15:15Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
15:04Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле
14:41Немецкий генерал признал крах украинской обороны
14:40ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
14:38Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО
14:22Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
14:09ЕС выделил Украине пакет финансовой помощи
Лента новостейМолния