Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ

Энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Об этом 4 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Все потребители, которые попали под отключение света из-за атаки ВСУ по рыльской подстанции, запитаны", - сообщил губернатор Курской области. Он выразил признательность бригадам специалистов из ПАО "Россети Центр" за их профессиональную работу в непростых условиях."Уже не раз на деле они демонстрировали, как самоотверженно и доблестно выполняют свой долг!", - подчеркнул Хинштейн. Утром 4 ноября губернатор сообщил, что накануне вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе и электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета.Подробности в публикации "Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

