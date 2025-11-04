https://ukraina.ru/20251104/energetiki-kurskoy-oblasti-likvidirovali-posledstviya-naleta-vsu-1071105771.html
Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ - 04.11.2025 Украина.ру
Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
Энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Об этом 4 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
2025-11-04T16:40
2025-11-04T16:40
2025-11-04T16:41
новости
курская область
украина
хинштейн
всу
мирные жители
военные преступления
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96bb132ad4355a560d8ab762cdc6ad28.jpg
"Все потребители, которые попали под отключение света из-за атаки ВСУ по рыльской подстанции, запитаны", - сообщил губернатор Курской области. Он выразил признательность бригадам специалистов из ПАО "Россети Центр" за их профессиональную работу в непростых условиях."Уже не раз на деле они демонстрировали, как самоотверженно и доблестно выполняют свой долг!", - подчеркнул Хинштейн. Утром 4 ноября губернатор сообщил, что накануне вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе и электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета.Подробности в публикации "Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
курская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062584674_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab5b49d09da12016046f7b329c868cfe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, хинштейн, всу, мирные жители, военные преступления, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла сегодня, атака бпла, кто
Новости, Курская область, Украина, Хинштейн, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, БПЛА сегодня, атака БПЛА, КТО
Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
16:40 04.11.2025 (обновлено: 16:41 04.11.2025)
Энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Об этом 4 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Все потребители, которые попали под отключение света из-за атаки ВСУ по рыльской подстанции, запитаны", - сообщил губернатор Курской области.
Он выразил признательность бригадам специалистов из ПАО "Россети Центр" за их профессиональную работу в непростых условиях.
"Уже не раз на деле они демонстрировали, как самоотверженно и доблестно выполняют свой долг!", - подчеркнул Хинштейн.
Утром 4 ноября губернатор сообщил, что накануне вечером украинские террористы с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе и электроснабжение отключалось в семи населённых пунктах муниципалитета.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.