https://ukraina.ru/20251103/rossiya-modernizirovala-gerani-i-ogorchila-eksperta-vsu-1071082562.html

Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ

Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ - 03.11.2025 Украина.ру

Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ

Россия модернизировала "Герани", теперь они почти неуязвимы для украинских РЭБ, утверждает украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-03T13:20

2025-11-03T13:20

2025-11-03T13:20

новости

россия

вооруженные силы украины

украина

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво

новости сво сейчас

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/03/1071082619_0:100:452:354_1920x0_80_0_0_723415fdb25cece38fb20d52b8c2569c.jpg

Украинский эксперт заявил, что Россия убрала CRPA-антенны из крыльев и переместила их внутрь фюзеляжа. "Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", - пожаловался он.Ранее этот гражданин под ником "Флэш" жаловался на ВС РФ, которые применяют новую тактику поиска украинских экипажей. Бескрестнов рассказывал, как FPV-дрон с большим АКБ облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями. Видео сразу в нескольких диапазонах записывается на карту SD и по возвращении анализируется.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского Также на эту тему: "Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, украина, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, всу, бпла, fpv-дрон, дроны