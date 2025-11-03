https://ukraina.ru/20251103/rossiya-modernizirovala-gerani-i-ogorchila-eksperta-vsu-1071082562.html
Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ
Россия модернизировала "Герани", теперь они почти неуязвимы для украинских РЭБ, утверждает украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Украинский эксперт заявил, что Россия убрала CRPA-антенны из крыльев и переместила их внутрь фюзеляжа. "Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", - пожаловался он.Ранее этот гражданин под ником "Флэш" жаловался на ВС РФ, которые применяют новую тактику поиска украинских экипажей. Бескрестнов рассказывал, как FPV-дрон с большим АКБ облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями. Видео сразу в нескольких диапазонах записывается на карту SD и по возвращении анализируется.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского Также на эту тему: "Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинский эксперт заявил, что Россия убрала CRPA-антенны из крыльев и переместила их внутрь фюзеляжа.
"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", - пожаловался он.
Ранее этот гражданин под ником "Флэш" жаловался на ВС РФ, которые применяют новую тактику поиска украинских экипажей. Бескрестнов рассказывал, как FPV-дрон с большим АКБ облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями. Видео сразу в нескольких диапазонах записывается на карту SD и по возвращении анализируется.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского
