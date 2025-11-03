Российский дипломат Андрей Разумовский: друг Моцарта и соперник Казановы
Пятым ребёнком и третьим сыном графа Кирилла Григорьевича Разумовского был Андрей, родившийся 2 ноября 1752 года. Сей младенец был явлен на Свет Божий не в столице, а в Глухове, где президент Академии наук по совместительству занимал должность "Ея Императорского Величества гетмана всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских"
Росло второе поколение графов Разумовских в столице, в устроенном отцом пансионе, которым руководил знаменитый историк Август Людвиг Шлёцер. Для игр со сверстниками туда приводили сына наследника престола – великого князя Павла Петровича.
По окончании петербургского обучения отец отправляет Андрея в Страсбургский университет. Затем молодой человек служит морским офицером. В боевых действиях командир пакетбота "Быстрый" участвовал и совершенно заслуженно носил медаль за Чесменскую баталию.
В 1774 году генерал-майор граф Андрей Разумовский переходит на придворную службу и больше на полях сражений не появляется.
"Красивый, статный, вкрадчивый и самоуверенный, Разумовский сумел вскружить головы всем петербургским красавицам; любезностью и щегольством он превосходил всех своих сверстников. Но не раз приходилось отцу, дела которого в это время были несколько запутаны, уплачивать долги молодого щёголя", — так оценивает молодого вельможу "Русский биографический словарь" А.А. Половцова.
Однажды к графу Кириллу Григорьевичу, и так уже недовольному поведением сына, явился портной со счетом в 20 000 рублей. Оказалось, что у графа Андрея Кирилловича одних жилетов было несколько сотен. Отец показал сыну ту одежду, в которой он пас волов в Лемешах, на что Андрей заметил: "Вы были сыном простого казака, а я — сын генерал-фельдмаршала".
Позже Андрей Кириллович мог вообще лишиться головы за свои грехи перед Отечеством и государыней.
"По смерти первой супруги Павла Петровича, великой княгини Натальи Алексеевны (1776), были в её бумагах найдены некоторые, компрометировавшие её в отношениях к французскому двору, и документы о займе, сделанном ею через графа Разумовского", — говорится в словаре Половцова.
Кроме этого, обнаружились также займы графа, взятые у иностранных дипломатов, что при предыдущих и последующих царствованиях было бы почтено за измену. Но главное, что вскрылось в той переписке – это факт далеко не платонических отношений ближайшего друга сына государыни и её невестки.
Провинившийся придворный скрывался у своей сестры, Натальи Кирилловны Загряжской. Вскоре молодого графа извлекли из "убежища" и представили Екатерине II. Матушка-императрица решила отдалить Разумовского от двора и выслать из Петербурга, а переписку передала сыну для внимательного изучения.
Так Павел потерял друга, а Екатерина обрела дипломата, способного решать сложнейшие вопросы деликатным образом, отправляя его туда, куда нужно, по её высочайшему мнению, "запустить кота ко множеству кошек".
Графу Андрею Разумовскому надлежало ехать полномочным министром (посланником) в Неаполь к королю Фердинанду и его супруге Марии-Каролине. Причём не заезжая в Петербург за инструкциями, ибо Её Величество и Его Высочество видеть нашкодившего вельможу не желали.
29 ноября 2023, 08:30ИсторияМария Терезия: "тёща и свекровь всей Европы", сделавшая Галичину и Буковину австрийскимиПо правде говоря, на Галичине больше почитают императора Франца-Иосифа, но историю Европы XVIII века (когда ещё никто не знал, что Галичина – это Украина) невозможно представить без императрицы Марии Терезии, умершей 29 ноября 1780 года. С Екатериной Великой она разделила Польшу и европейские владения Турции
Пока согласовывалась кандидатура неаполитанского посла в Петербурге, Разумовский находился в Вене, где при дворе матушки неаполитанской королевы, императрицы Марии-Терезии, учился премудростям дипломатического искусства.
А еще внук казака там пристрастился к хорошей музыке и познакомился с Йозефом Гайдном и юным Моцартом. В Вене поговаривали, что малороссийскому дамскому угоднику завидовал сам Джакомо Казанова.
Король Фердинанд был вторым сыном испанского короля Карла III, человеком весёлым и грубоватым. Больше всего на свете он любил охоту. Супруга его, Мария-Каролина, фактически взяла на себя бразды правления итальянским югом. Екатерина решила, что именно Андрей Кириллович способен стать приятелем Фердинанда и удовлетворить королеву во всех смыслах этого слова.
В этой неформальной обстановке можно было решить вопрос о стоянке российского флота на Средиземном море, на Сицилии.
За семь лет пребывания в Неаполе Разумовский стал и другом королю, и любовником королеве, и оставил местное общество, включая местных женщин всех сословий, абсолютно довольным собой. Стоянка для флота действовала бесперебойно вплоть до 1827 года.
Разумовский был необычным дипломатом. В то время как шеф коллегии иностранных дел Безбородко требовал от всех своих подчиненных писать депеши в Петербург только по-русски, Андрею Кирилловичу было разрешено отвечать и рапортовать по-французски.
25 марта, 08:05ИсторияАлександр Безбородко: из хохлов в князья25 марта 1747 года в Глухове родился Александр Андреевич Безбородко (1746-1799). Он дослужился до высшего чина Российской Империи и украсил своей деятельностью царствования Екатерины Великой и Павла. Он кроил границы государств, составлял царские манифесты и тосковал от одиночества, скрашивая редкие часы досуга прогулками по злачным местам
Из тёплого Неаполя, чтобы жизнь мёдом не казалась, государыня направляет Разумовского на север, в Копенгаген. Там разгуляться особенно негде: из королев осталась только мачеха монарха Юлиана Мария – родная тетя русской "железной маски" Иоанна Антоновича. Она не могла простить России кошмарной судьбы брата и племянника, а также требовала отпустить в Данию сестер и братьев Иоанна VI, всю жизнь живших в Холмогорах. Этого она добилась в 1780 году.
Сам же король Христиан VII тронулся рассудком, и незадолго до приезда посланника графа Разумовского всю полноту власти в стране захватил 16-летний сын монарха, принц Фредерик. Юноша оказался талантливым правителем и фактически установил свое неограниченное правление.
И здесь граф Разумовский добился выполнения задач, поставленных государыней – не допустил сближения Дании с Пруссией, обеспечил свободный проход через проливы и ремонт на выгодных условиях кораблей русского Балтийского флота. И эти договоренности выполнялись до тех пор, пока кронпринц Фредерик, ставший потом королём Фредериком VI, не заключил союз с Бонапартом.
А дальше графа Разумовского ждал Стокгольм. Екатерина Великая знала, что Андрей Кириллович стал приятелем короля Густава III. В Швеции после более полувека парламентского правления установилась абсолютная монархия. Недовольное шведское дворянство было вынуждено бежать в Петербург.
Поначалу отношения посланника с Густавом были теплыми, но затем король заметил то, о чем знал уже весь Стокгольм.
Российский представитель стал в шведском королевстве альфа-самцом и затмил правителя. Даже королева София Магдалена, сестра-погодок безумного датского монарха, тоже была неравнодушна к Разумовскому.
10 августа, 17:05ИсторияКак Екатерина Великая раскрепостила украинские городаКогда в контексте истории Малороссии речь заходит об императрице всероссийской Екатерине II, то её чаще всего ассоциируют с введением крепостного права и ликвидацией Запорожской Сечи. Не углубляясь в эти вопросы, отметим, что в деяниях императрицы была по крайней мере одна крупная реформа, которую следует называть демократической
Когда Россия вновь вступила в войну с османами, Густав решил, что пришло время взять реванш за унижение Швеции Петром Великим. Видя неминуемость войны, Разумовский склонил короля Густава III напасть первым и тем самым отвел все возможные обвинения в "российской агрессии". Екатерина II осталась очень довольна.
В австрийской столице графа ждала невеста – Елизавета фон Тун-Гогенштейн. Поначалу отец был против брака Андрея. Кирилл Григорьевич писал сыну:
"Я бы желал, чтобы была знатна, а не подла, для тебя и для экономии твоей, которую я не лучшей статьей в жизни твоей поставляю, надобно, чтобы лучше была богата, нежели бедна. Чтоб же она была и хороша, мы оба согласны. А с моей стороны мимоходом скажу, тебе не можно ли, чтобы она была и русской".
Лизхен была католичкой, и долго домашние склоняли бывшего гетмана, чтобы тот дал благословение. И уломали.
Свадьба состоялась в октябре 1788 года, а весной 1789 года Разумовские выехали в Россию. Кирилл Григорьевич, который 11 лет не видел любимого сына, принял их в подмосковном имении Петровско-Разумовском. Императрица дозволила ему с молодой женой приехать в Петербург впервые за 13 лет, куда они и они прибыли в октябре 1789 года.
Наблюдая за матёрым дипломатом, государыня заметила светлейшему князю Потемкину-Таврическому: "Ловчее всего Андрея Разумовского туда(в Вену – Ред.) послать: жена его венка и там связи имеет, неглуп, молодость уже улеглась, обжегся много, даже до того, что облысел".
16 октября 2023, 08:00ИсторияМногогранный Григорий Потёмкин. Принц-консорт во главе НовороссииЕкатерина II по праву входит в число правителей России, удостоившихся почётного эпитета "Великие" (наряду с Иваном III и Петром I). В её царствование Россия стала одной из сильнейших мировых держав, завоевала выход к Чёрному морю, добилась большого прогресса в модернизации
Следующим назначением Разумовского был пост товарища (т.е. заместителя) посла в Вене князя Дмитрия Голицына. Андрей Кириллович любил искусство и, делая безумные траты, собирал картины, бронзу и всякие редкости; прекрасно играл на скрипке, устраивал знаменитые квартеты, артисты находили у него покровительство.
Бетховен посвятил Разумовскому свои Пятую и Шестую симфонии, а также три струнных квартета. Считается, что в первый квартет он включил мелодию народной песни "Ой надворі метелиця", во второй и третий — вариации на тему песни "Од Києва до Лубен". Иногда посол сам садился в оркестр и исполнял партию второй скрипки.
В 1792 году Андрей Разумовский стал полномочным послом. Тогда же на престол взошел неопытный император Франц II, а гениальный канцлер Кауниц был отправлен в отставку. Международная обстановка усложнялась. Франция стала республикой, тетя императора королева Мария-Антуанетта вместе с мужем и детьми была сначала заключена в крепость, а потом и казнена.
Император Павел некоторое время не отменял назначение матери, а потом отправил графа Андрея в Батурин к отцу за то, что он не смог правильно наладить взаимодействие Суворова с австрийским гофкригсратом (генштабом). Кирилл Григорьевич тоже попал в опалу у нового государя.
Александр I вернул Разумовского на пост посла в Вене, откуда он больше в Россию не возвращался.
У Разумовского дипломатическому искусству учился и будущий гений мировой дипломатии, князь Клеменс фон Меттерних. За время его работы Наполеон впервые вошёл в Вену, а Франц сложил корону императора Священной Римской империи, преемственность от Карла Великого прервалась. Оставался тот же император, но австрийский Франц I.
17 ноября 2024, 16:00ИсторияПрагматичный Павел I: был ли он угрозой новороссийскому проекту?17 ноября 1796 года российским императором стал Павел I, весьма критично относившийся к наследию Екатерины II – своей матери и предшественницы на престоле. Новороссия, безусловно, являлась важной частью этого наследия
Когда молодой государь отправился на встречу с Наполеоном в Тильзит, Андрей Кириллович подал в отставку. За год до этого он овдовел.
Разумовский решил не покидать Вену. Он стал свидетелем унижения Австрии в 1809 году.
Когда в 1812 году французские войска были разгромлены в России, Александр I решил склонить Франца к разрыву союза с Наполеоном, и для этого не было более подходящего посредника, чем Разумовский. Андрей Кириллович убедил кайзера, что закончить войну империя может в качестве одной из стран-победительниц.
Создание нового европейского порядка происходило на Венском конгрессе, где Россию, помимо государя, представляли Карл Васильевич Нессельроде и Андрей Кириллович Разумовский. За эти труды ему было пожаловано в 1815 году княжеское достоинство, с титулом светлости, а в 1819 году он получил чин действительного тайного советника первого класса и разные льготы.
Под влиянием второй жены, графини Костанции-Доминики фон Тюргейм (1785-1867), на которой женился в феврале 1816 года, Разумовский принял католическую веру. Законными отпрысками самый успешный дамский угодник Европы так и не обзавёлся.
Князь Андрей Кириллович Разумовский умер в Вене 23 сентября 1836 года. В Батурине, Петербурге и Вене сохраняются дворцы Разумовских. Есть в Москве парки в Перове и Петровско-Разумовском, сохранившие память об этом знаменитом роде.
Подписывайся на