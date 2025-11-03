https://ukraina.ru/20251103/1032304458.html

Российский дипломат Андрей Разумовский: друг Моцарта и соперник Казановы

Российский дипломат Андрей Разумовский: друг Моцарта и соперник Казановы

Пятым ребёнком и третьим сыном графа Кирилла Григорьевича Разумовского был Андрей, родившийся 2 ноября 1752 года. Сей младенец был явлен на Свет Божий не в столице, а в Глухове, где президент Академии наук по совместительству занимал должность "Ея Императорского Величества гетмана всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских"

Росло второе поколение графов Разумовских в столице, в устроенном отцом пансионе, которым руководил знаменитый историк Август Людвиг Шлёцер. Для игр со сверстниками туда приводили сына наследника престола – великого князя Павла Петровича.По окончании петербургского обучения отец отправляет Андрея в Страсбургский университет. Затем молодой человек служит морским офицером. В боевых действиях командир пакетбота "Быстрый" участвовал и совершенно заслуженно носил медаль за Чесменскую баталию.В 1774 году генерал-майор граф Андрей Разумовский переходит на придворную службу и больше на полях сражений не появляется."Красивый, статный, вкрадчивый и самоуверенный, Разумовский сумел вскружить головы всем петербургским красавицам; любезностью и щегольством он превосходил всех своих сверстников. Но не раз приходилось отцу, дела которого в это время были несколько запутаны, уплачивать долги молодого щёголя", — так оценивает молодого вельможу "Русский биографический словарь" А.А. Половцова.Однажды к графу Кириллу Григорьевичу, и так уже недовольному поведением сына, явился портной со счетом в 20 000 рублей. Оказалось, что у графа Андрея Кирилловича одних жилетов было несколько сотен. Отец показал сыну ту одежду, в которой он пас волов в Лемешах, на что Андрей заметил: "Вы были сыном простого казака, а я — сын генерал-фельдмаршала".Позже Андрей Кириллович мог вообще лишиться головы за свои грехи перед Отечеством и государыней."По смерти первой супруги Павла Петровича, великой княгини Натальи Алексеевны (1776), были в её бумагах найдены некоторые, компрометировавшие её в отношениях к французскому двору, и документы о займе, сделанном ею через графа Разумовского", — говорится в словаре Половцова.Кроме этого, обнаружились также займы графа, взятые у иностранных дипломатов, что при предыдущих и последующих царствованиях было бы почтено за измену. Но главное, что вскрылось в той переписке – это факт далеко не платонических отношений ближайшего друга сына государыни и её невестки.Провинившийся придворный скрывался у своей сестры, Натальи Кирилловны Загряжской. Вскоре молодого графа извлекли из "убежища" и представили Екатерине II. Матушка-императрица решила отдалить Разумовского от двора и выслать из Петербурга, а переписку передала сыну для внимательного изучения.Так Павел потерял друга, а Екатерина обрела дипломата, способного решать сложнейшие вопросы деликатным образом, отправляя его туда, куда нужно, по её высочайшему мнению, "запустить кота ко множеству кошек".Графу Андрею Разумовскому надлежало ехать полномочным министром (посланником) в Неаполь к королю Фердинанду и его супруге Марии-Каролине. Причём не заезжая в Петербург за инструкциями, ибо Её Величество и Его Высочество видеть нашкодившего вельможу не желали.Пока согласовывалась кандидатура неаполитанского посла в Петербурге, Разумовский находился в Вене, где при дворе матушки неаполитанской королевы, императрицы Марии-Терезии, учился премудростям дипломатического искусства.А еще внук казака там пристрастился к хорошей музыке и познакомился с Йозефом Гайдном и юным Моцартом. В Вене поговаривали, что малороссийскому дамскому угоднику завидовал сам Джакомо Казанова.Король Фердинанд был вторым сыном испанского короля Карла III, человеком весёлым и грубоватым. Больше всего на свете он любил охоту. Супруга его, Мария-Каролина, фактически взяла на себя бразды правления итальянским югом. Екатерина решила, что именно Андрей Кириллович способен стать приятелем Фердинанда и удовлетворить королеву во всех смыслах этого слова.В этой неформальной обстановке можно было решить вопрос о стоянке российского флота на Средиземном море, на Сицилии.За семь лет пребывания в Неаполе Разумовский стал и другом королю, и любовником королеве, и оставил местное общество, включая местных женщин всех сословий, абсолютно довольным собой. Стоянка для флота действовала бесперебойно вплоть до 1827 года.Разумовский был необычным дипломатом. В то время как шеф коллегии иностранных дел Безбородко требовал от всех своих подчиненных писать депеши в Петербург только по-русски, Андрею Кирилловичу было разрешено отвечать и рапортовать по-французски.Из тёплого Неаполя, чтобы жизнь мёдом не казалась, государыня направляет Разумовского на север, в Копенгаген. Там разгуляться особенно негде: из королев осталась только мачеха монарха Юлиана Мария – родная тетя русской "железной маски" Иоанна Антоновича. Она не могла простить России кошмарной судьбы брата и племянника, а также требовала отпустить в Данию сестер и братьев Иоанна VI, всю жизнь живших в Холмогорах. Этого она добилась в 1780 году.Сам же король Христиан VII тронулся рассудком, и незадолго до приезда посланника графа Разумовского всю полноту власти в стране захватил 16-летний сын монарха, принц Фредерик. Юноша оказался талантливым правителем и фактически установил свое неограниченное правление.И здесь граф Разумовский добился выполнения задач, поставленных государыней – не допустил сближения Дании с Пруссией, обеспечил свободный проход через проливы и ремонт на выгодных условиях кораблей русского Балтийского флота. И эти договоренности выполнялись до тех пор, пока кронпринц Фредерик, ставший потом королём Фредериком VI, не заключил союз с Бонапартом.А дальше графа Разумовского ждал Стокгольм. Екатерина Великая знала, что Андрей Кириллович стал приятелем короля Густава III. В Швеции после более полувека парламентского правления установилась абсолютная монархия. Недовольное шведское дворянство было вынуждено бежать в Петербург.Поначалу отношения посланника с Густавом были теплыми, но затем король заметил то, о чем знал уже весь Стокгольм.Российский представитель стал в шведском королевстве альфа-самцом и затмил правителя. Даже королева София Магдалена, сестра-погодок безумного датского монарха, тоже была неравнодушна к Разумовскому.Когда Россия вновь вступила в войну с османами, Густав решил, что пришло время взять реванш за унижение Швеции Петром Великим. Видя неминуемость войны, Разумовский склонил короля Густава III напасть первым и тем самым отвел все возможные обвинения в "российской агрессии". Екатерина II осталась очень довольна.В австрийской столице графа ждала невеста – Елизавета фон Тун-Гогенштейн. Поначалу отец был против брака Андрея. Кирилл Григорьевич писал сыну:"Я бы желал, чтобы была знатна, а не подла, для тебя и для экономии твоей, которую я не лучшей статьей в жизни твоей поставляю, надобно, чтобы лучше была богата, нежели бедна. Чтоб же она была и хороша, мы оба согласны. А с моей стороны мимоходом скажу, тебе не можно ли, чтобы она была и русской".Лизхен была католичкой, и долго домашние склоняли бывшего гетмана, чтобы тот дал благословение. И уломали.Свадьба состоялась в октябре 1788 года, а весной 1789 года Разумовские выехали в Россию. Кирилл Григорьевич, который 11 лет не видел любимого сына, принял их в подмосковном имении Петровско-Разумовском. Императрица дозволила ему с молодой женой приехать в Петербург впервые за 13 лет, куда они и они прибыли в октябре 1789 года.Наблюдая за матёрым дипломатом, государыня заметила светлейшему князю Потемкину-Таврическому: "Ловчее всего Андрея Разумовского туда(в Вену – Ред.) послать: жена его венка и там связи имеет, неглуп, молодость уже улеглась, обжегся много, даже до того, что облысел".Следующим назначением Разумовского был пост товарища (т.е. заместителя) посла в Вене князя Дмитрия Голицына. Андрей Кириллович любил искусство и, делая безумные траты, собирал картины, бронзу и всякие редкости; прекрасно играл на скрипке, устраивал знаменитые квартеты, артисты находили у него покровительство.Бетховен посвятил Разумовскому свои Пятую и Шестую симфонии, а также три струнных квартета. Считается, что в первый квартет он включил мелодию народной песни "Ой надворі метелиця", во второй и третий — вариации на тему песни "Од Києва до Лубен". Иногда посол сам садился в оркестр и исполнял партию второй скрипки.В 1792 году Андрей Разумовский стал полномочным послом. Тогда же на престол взошел неопытный император Франц II, а гениальный канцлер Кауниц был отправлен в отставку. Международная обстановка усложнялась. Франция стала республикой, тетя императора королева Мария-Антуанетта вместе с мужем и детьми была сначала заключена в крепость, а потом и казнена.Император Павел некоторое время не отменял назначение матери, а потом отправил графа Андрея в Батурин к отцу за то, что он не смог правильно наладить взаимодействие Суворова с австрийским гофкригсратом (генштабом). Кирилл Григорьевич тоже попал в опалу у нового государя.Александр I вернул Разумовского на пост посла в Вене, откуда он больше в Россию не возвращался.У Разумовского дипломатическому искусству учился и будущий гений мировой дипломатии, князь Клеменс фон Меттерних. За время его работы Наполеон впервые вошёл в Вену, а Франц сложил корону императора Священной Римской империи, преемственность от Карла Великого прервалась. Оставался тот же император, но австрийский Франц I.Когда молодой государь отправился на встречу с Наполеоном в Тильзит, Андрей Кириллович подал в отставку. За год до этого он овдовел.Разумовский решил не покидать Вену. Он стал свидетелем унижения Австрии в 1809 году.Когда в 1812 году французские войска были разгромлены в России, Александр I решил склонить Франца к разрыву союза с Наполеоном, и для этого не было более подходящего посредника, чем Разумовский. Андрей Кириллович убедил кайзера, что закончить войну империя может в качестве одной из стран-победительниц.Создание нового европейского порядка происходило на Венском конгрессе, где Россию, помимо государя, представляли Карл Васильевич Нессельроде и Андрей Кириллович Разумовский. За эти труды ему было пожаловано в 1815 году княжеское достоинство, с титулом светлости, а в 1819 году он получил чин действительного тайного советника первого класса и разные льготы.Под влиянием второй жены, графини Костанции-Доминики фон Тюргейм (1785-1867), на которой женился в феврале 1816 года, Разумовский принял католическую веру. Законными отпрысками самый успешный дамский угодник Европы так и не обзавёлся.Князь Андрей Кириллович Разумовский умер в Вене 23 сентября 1836 года. В Батурине, Петербурге и Вене сохраняются дворцы Разумовских. Есть в Москве парки в Перове и Петровско-Разумовском, сохранившие память об этом знаменитом роде.

