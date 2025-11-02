Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 29 украинских БПЛА, почти все они были сбиты над Чёрным морем. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
🟥 21 – над территорией Чёрного моря;
🟥 четыре – над территорией Ростовской области;
🟥 три – над территорией Крыма.
🟥 один – над территорией Курской области.
Вечером предыдущего дня из 38 украинских БПЛА, сбитых ПВО за аналогичный период, 34 были уничтожены над территорией Белгородской области.
