Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 29 украинских БПЛА, почти все они были сбиты над Чёрным морем. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале

🟥 21 – над территорией Чёрного моря;🟥 четыре – над территорией Ростовской области;🟥 три – над территорией Крыма.🟥 один – над территорией Курской области.Полный список российских регионов, где на 0:00 объявлены "красный" или "жёлтый" уровни опасности атаки беспилотников в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Вечером предыдущего дня из 38 украинских БПЛА, сбитых ПВО за аналогичный период, 34 были уничтожены над территорией Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

