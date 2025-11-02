Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря - 02.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251102/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-volnu-bpla-teper-osnovnoy-nakat-shl-s-morya-1071053053.html
Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря
Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря - 02.11.2025 Украина.ру
Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 29 украинских БПЛА, почти все они были сбиты над Чёрным морем. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2025-11-02T01:00
2025-11-02T01:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060787721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37af344160f74af3dd4bf8e1eafde0c5.jpg
🟥 21 – над территорией Чёрного моря;🟥 четыре – над территорией Ростовской области;🟥 три – над территорией Крыма.🟥 один – над территорией Курской области.Полный список российских регионов, где на 0:00 объявлены "красный" или "жёлтый" уровни опасности атаки беспилотников в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Вечером предыдущего дня из 38 украинских БПЛА, сбитых ПВО за аналогичный период, 34 были уничтожены над территорией Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251101/rekordnaya-mosch-vs-rf-v-oktyabre-rezko-narastili-raketnye-udary-po-tselyam-na-ukraine-1071049221.html
новости, украина.ру, россия, черное море, ростовская область, крым, курская область, минобороны рф, пво, бпла, всу, украина, сво
Новости, Украина.ру, Россия, Черное море, Ростовская область, Крым, Курская область, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, ВСУ, Украина, СВО

Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря

01:00 02.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над регионами России 29 украинских БПЛА, почти все они были сбиты над Чёрным морем. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
🟥 21 – над территорией Чёрного моря;
🟥 четыре – над территорией Ростовской области;
🟥 три – над территорией Крыма.
🟥 один – над территорией Курской области.
Полный список российских регионов, где на 0:00 объявлены "красный" или "жёлтый" уровни опасности атаки беспилотников в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
Вечером предыдущего дня из 38 украинских БПЛА, сбитых ПВО за аналогичный период, 34 были уничтожены над территорией Белгородской области.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вчера, 19:59
Рекордная мощь: ВС РФ в октябре резко нарастили ракетные удары по целям на УкраинеОктябрь стал рекордным месяцем по интенсивности ракетных ударов ВС РФ с начала 2023 года. Рост на 46% по сравнению с сентябрём подтверждает: российская армия наращивает темп операции по демилитаризации Украины, целенаправленно уничтожая военную инфраструктуру противника. Об этом 1 ноября сообщает агентство AFP
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияЧерное мореРостовская областьКрымКурская областьМинобороны РФПВОБПЛАВСУУкраинаСВО
 
