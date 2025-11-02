Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 02.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251102/shest-zakrytykh-aeroportov-i-ugroza-ukrainskikh-bpla-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1071052664.html
Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 02.11.2025 Украина.ру
Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты шесть аэропортов. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 2 ноября
2025-11-02T00:20
2025-11-02T00:20
украина.ру
новости
угроза
бпла
всу
украина
росавиация
россия
краснодар
геленджик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Орловской, Саратовской, Брянской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Запорожской областях, в Крыму, в ЛНР.В Геленджике работает ПВО, сообщил глава города Алексей Богодистов. На территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калужской, Пензенской, Тульской, Липецкой, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Белгородской областях, в ДНР.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи и Пензы."Аэропорты Волгоград, Геленджик... Саратов (Гагарин)... Краснодар (Пашковский), Сочи... Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 21:55, 23:13, 23:41 и 23:52 мск.Командир нацистского батальона беспилотной авиации "Люфтваффе", название которого откровенно отсылает к преступным традициям гитлеровских ВВС, публично предложил нанести удар ракетными системами залпового огня и дронами-камикадзе по знаменитому одесскому рынку "7-й километр".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251101/vozdushnaya-oborona-i-otvetnyy-udar-kratkaya-boevaya-svodka-1071045072.html
украина
россия
краснодар
геленджик
новороссийск
краснодарский край
курская область
орловская область
саратовская область
брянская область
воронежская область
херсонская область
ростовская область
волгоградская область
запорожская область
крым
лнр
днр
калужская область
пенза
липецк
самара
ульяновская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, угроза, бпла, всу, украина, росавиация, россия, краснодар, геленджик, новороссийск, краснодарский край, курская область, орловская область, саратовская область, брянская область, воронежская область, херсонская область, ростовская область, волгоградская область, запорожская область, крым, лнр, днр, калужская область, пенза, липецк, самара, ульяновская область, оренбургская область, белгородская область
Украина.ру, Новости, угроза, БПЛА, ВСУ, Украина, Росавиация, Россия, Краснодар, Геленджик, Новороссийск, краснодарский край, Курская область, Орловская область, Саратовская область, Брянская область, Воронежская область, Херсонская область, Ростовская область, Волгоградская область, Запорожская область, Крым, ЛНР, ДНР, Калужская область, Пенза, Липецк, Самара, Ульяновская область, Оренбургская область, Белгородская область

Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

00:20 02.11.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты шесть аэропортов. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 2 ноября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Орловской, Саратовской, Брянской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Запорожской областях, в Крыму, в ЛНР.
В Геленджике работает ПВО, сообщил глава города Алексей Богодистов. На территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калужской, Пензенской, Тульской, Липецкой, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Белгородской областях, в ДНР.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи и Пензы.
"Аэропорты Волгоград, Геленджик... Саратов (Гагарин)... Краснодар (Пашковский), Сочи... Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 21:55, 23:13, 23:41 и 23:52 мск.
Командир нацистского батальона беспилотной авиации "Люфтваффе", название которого откровенно отсылает к преступным традициям гитлеровских ВВС, публично предложил нанести удар ракетными системами залпового огня и дронами-камикадзе по знаменитому одесскому рынку "7-й километр".
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вчера, 18:22
Воздушная оборона и ответный удар: краткая боевая сводкаРоссийские ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над приграничными областями, а ВКС нанесли точный бомбовый удар по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом 1 ноября передаёт телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиугрозаБПЛАВСУУкраинаРосавиацияРоссияКраснодарГеленджикНовороссийсккраснодарский крайКурская областьОрловская областьСаратовская областьБрянская областьВоронежская областьХерсонская областьРостовская областьВолгоградская областьЗапорожская областьКрымЛНРДНРКалужская областьПензаЛипецкСамараУльяновская областьОренбургская областьБелгородская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:20Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Стратегическое наступление: войска РФ усиливают давление на всех направлениях фронта
23:17Государственный долг Украины превысил 8 триллионов гривен, ставя крест на экономическом будущем страны
23:13Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы
23:10Российские военные самолеты наносят визиты в Венесуэлу на фоне наращивания американской группировки
22:16Неонацистское формирование "Азов"* отказывается выполнять приказ о прорыве блокады Покровска
21:52Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий
21:48Украина тратит миллионы на фильмы о Курской позорной операции
21:42Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса
21:36США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?
21:30НАТО официально перешло к планированию полномасштабной войны с Россией. Главные новости к этому часу
21:24Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката
21:21Планомерное наступление: ВС РФ укрепляют позиции на харьковском направлении
20:39Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу
19:59Рекордная мощь: ВС РФ в октябре резко нарастили ракетные удары по целям на Украине
19:33Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США
19:30Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику
19:30Крах пропаганды: посол Украины в ярости от пророссийского выбора своей же диаспоры
19:10Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну
19:04Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев
Лента новостейМолния