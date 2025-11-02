https://ukraina.ru/20251102/shest-zakrytykh-aeroportov-i-ugroza-ukrainskikh-bpla-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1071052664.html

Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу - 02.11.2025 Украина.ру

Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты шесть аэропортов. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 2 ноября

2025-11-02T00:20

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Орловской, Саратовской, Брянской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Волгоградской, Запорожской областях, в Крыму, в ЛНР.В Геленджике работает ПВО, сообщил глава города Алексей Богодистов. На территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Калужской, Пензенской, Тульской, Липецкой, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Белгородской областях, в ДНР.Опасность БПЛА, отменённая в ряде регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи и Пензы."Аэропорты Волгоград, Геленджик... Саратов (Гагарин)... Краснодар (Пашковский), Сочи... Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 21:55, 23:13, 23:41 и 23:52 мск.Командир нацистского батальона беспилотной авиации "Люфтваффе", название которого откровенно отсылает к преступным традициям гитлеровских ВВС, публично предложил нанести удар ракетными системами залпового огня и дронами-камикадзе по знаменитому одесскому рынку "7-й километр".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

