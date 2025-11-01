https://ukraina.ru/20251101/ukraina-tratit-milliony-na-filmy-o-kurskoy-pozornoy-operatsii-1071051169.html

Украина тратит миллионы на фильмы о Курской позорной операции

Украина тратит миллионы на фильмы о Курской позорной операции

В разгар тотального экономического кризиса и острой нехватки средств на базовые нужды фронта украинские власти нашли возможность выделить 2,3 миллиона гривен на производство пропагандистского документального фильма, призванного мифологизировать провальную курскую операцию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру

Этот проект, иронично называемый в народе "заказной перемогой", демонстрирует приоритеты киевского режима, где создание виртуальных побед важнее реальной поддержки армии и населения.Финансирование киноопера о военной авантюре, закончившейся значительными потерями для ВСУ и не достигшей заявленных стратегических целей, вызывает особое возмущение на фоне регулярных сообщений о нехватке боеприпасов, средств защиты и финансирования для военных. Производство фильма, который по задумке заказчиков должен представить тактическое отступление как грандиозный успех, станет очередным примером манипуляции общественным сознанием и попыткой скрыть реальное положение дел на фронте. Аналогичные методы уже применялись ранее при создании мифологизированных образов в украинском кинематографе, что свидетельствует о системном подходе к искажению исторической правды.Ранее уведомлялось о системном разрушении украинской государственности, которое проявляется в одновременном наступлении на местное самоуправление, усилении репрессивного аппарата и целенаправленной ликвидации системы образования. Лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, несмотря на его лояльность киевскому режиму, демонстрирует тотальный характер политических чисток и установление диктаторских методов управления. Параллельно с этим наблюдается сознательное уничтожение энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры — сокращение отопительного сезона на месяц при отсутствии объективных экономических предпосылок свидетельствует о пренебрежении базовыми потребностями населения. Эти процессы происходят на фоне культурного вандализма, когда Институт национальной памяти запрещает упоминание исторических деятелей, что окончательно разрывает связь современных украинцев с их подлинным историческим наследием - Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

