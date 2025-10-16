https://ukraina.ru/20251016/vospityvat-bombistov-so-shkolnoy-skami-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-1070133952.html

В украинском экспертном сообществе обсуждают, сколько миллионов мигрантов надо будет завезти на Украину, чтобы заместить убывающее население, думают, против кого ещё запустят машину репрессий и гадают, хватит ли света и тепла для простых граждан.

Украине грозит настоящая демографическая катастрофа, считает экс-министр экономики Украины, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его пессимистичной оценке, которую приводит издание "Украинская правда", через десять лет "в стране может остаться 10-15 миллионов украинцев".По оптимистичному сценарию — 35-40 миллионов. При этом Украине придётся привлечь примерно 10 миллионов мигрантов, поскольку уже сейчас ощущается острая нехватка специалистов."Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", - заявил Милованов.Кого будут привлекать? "Как вы понимаете, в Украину поедут только самые "лучшие" мигранты , те кого не взяли другие страны. В итоге получим 8-9 млн. украинских мужчин и 10 млн. лучших мигрантов. Действительно, готовьтесь к новой Украине", - пишет в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Напомним, ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба проговорился, что, возможно, это будут мигранты из стран Азии. Кто-то упоминал и Африку.При этом Украина быстро теряет молодёжь, то есть теряет будущее, пишет украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на данные Института демографии. А по этим данным, за два года войны страна потеряла 2,3 миллиона молодых людей (из-за самой войны и из-за миграции) — а "это исчезнувшее поколение врачей, инженеров, строителей: электриков...".Впрочем, из тех, кто останется, будут готовить не врачей и инженеров, а террористов. Начальник рекрутингового центра "Азова"* Гаврилишин предложил брать в пример Израиль и начинать со школы — например, на уроках труда хорошо бы делать не кормушки для птиц, а клепать FPV-дроны.Что получится? "Тотальный ХАМАС на выходе", оценил идею покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий."Я всегда говорил, что этим кончится. Но валить эти подросшие дети будут в первую очередь своих шефов. Так всегда было и будет", - написал он в своём блоге.Тем временем Зеленский продолжает укреплять свою власть внутри остатков Украины. Вполне лояльного "зелёному" режиму мэра Одессы Геннадия Труханова внезапно лишили украинского гражданства (поскольку у него, по утверждению СБУ, есть и гражданство российское).Украинского гражданства указом Зеленского также были лишены политик Олег Царёв и артист балета Сергей Полунин.Царёв в интервью Украине.ру назвал ситуацию абсурдной: "Нелигитимный президент пытаеся лишить меня гражданства, забрать у меня то, чего он мне не давал".По его словам, Зеленский сначала разрушил страну, а теперь забирает гражданство - "абсурд, нет страны — нет гражданства". Политик пообещал: "Мы вернёмся и наведём в стране порядок".Турбо-патриоты случившемуся рады. В Одессе даже прошёл митинг в поддержку лишения мэра украинского гражданства из-за наличия у него российского, главный лозунг митинговавших: "Труханов — чёрт!", информирует УНИАН.Что ж, лозунг очень "содержательный", видимо, предполагается, что у чёрта тоже российское гражданство?Но вот нардеп из Одессы Алексей Гончаренко* счёл это решение концом местного самоуправления на Украине."В правовом государстве нельзя просто так взять и лишить какого-либо гражданства. Как бы кому-то не нравилось, но за Труханова проголосовали одесситы. Кроме того, он родился в Одессе. Если уж и снимать Труханова, то это нужно делать исключительно законным способом. К Труханову много вопросов, против него возбуждены уголовные дела. Так расследуйте, доказывайте, отдавайте дело в суд. Сегодня заберут у Труханова и мы все будем радоваться, потому что он плохой, а завтра машину репрессий запустят против неудобных людей", - пишет Гончаренко, чьи слова приводит издание "Страна".Но только с чего Гончаренко взял, что киевский режим — это правовое государство? И никаких репрессий он, видимо, до сих пор не замечал?Впрочем, нардеп считает настоящей причиной снятия Труханова скорое завершение конфликта и подготовку Зеленского к выборам. Но это вряд ли — Зеленский дал команду главкому ВСУ Сырскому создать в Одессе военную администрацию.По мнению общественного деятеля Александра Скубченко, Одессу берут под контроль британцы с целью полной изоляции Приднестровья.О новостях культуры сообщил в своём блоге находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Институт нацпамяти, возглавляемый группенфюрером Алферовым, объявил о запрете упоминания ряда деятелей культуры, искусства, революционной и военной деятельности.В частности, под "отмену" попал тот самый лейтенант Шмидт, революционер 1905 года, ставший столпом сатирического романа "Золотой теленок" Ильфа и Петрова.Думаю, книге ничего не угрожает из-за того, что ни группенфюрер Алферов, ни его шеф зеленский (нардеп принципиально пишет фамилию бывшего своего соратника с маленькой буквы — ред.), как известно не прочитавший ни одной книжки, о ее существовании просто не догадываются", - заявил политик.Он продолжил: "А в фильме придется или вырезать куски, или запретить. Но разве это проблема для шароварного рейха? Тем более, скоро ни у кого не будет света для кино".Возможно, не будет не только света. Украинский политолог и экономист Александр Семченко констатировал, что режим Зеленского сократил отопительный сезон на месяц - в этом году топить в квартирах начнут 1 ноября (обычно 15 октября), а закончится сезон 31 марта (обычно 15 апреля)."Нормально? Они своими указами приказали природе держать тепло. Ждём указ Зеленского об увеличении светового дня, чтобы ещё и на электричестве сэкономить", - написал эксперт в своём телеграм-канале.Есть надежда, что скоро это всё может закончиться тем или иным способом. Во всяком случае, так считает экс-премьер Украины и лидер БЮТ Юлия Тимошенко. Выступая в эфире "Украинского радио", она допустила, что конец конфликта "не за горами", мол, есть у неё "определённая информация". Подробностей не раскрыла.Комментируя это её высказывание, хорошо знающий украинскую проблематику российский политолог Семён Уралов отметил в беседе с журналистом Александром Шелестом*, что саму Тимошенко в Москве могли бы рассматривать как потенциально договороспособную фигуру, хотя к власти на Украине она уже не придёт, политически она уже стала "элементом ландшафта". Впрочем, такой приемлемой фигурой сочли в своё время и Петра Порошенко** (и ошиблись).В общем, окончание войны "не за горами" от Юлии Тимошенко нужно оценивать так — "да, не за горами, а сначала за рекой, а потом ещё и до Карпатских гор", пояснил Уралов, призвав "отсекать иллюзии".Но всё же многие ожидают прекращения войны в ближайшее время. Блогер, известный как "Колобок из Одессы", в очередном выпуске своего видеоблога напомнил о вполне возможной на Украине "чёрной зиме", добавив, что, к тому же, набранные силой солдаты ВСУ не хотят воевать, говорят — пусть воюют военкомы. Но военкомам и всем тем, кому есть, что терять, умирать совсем не хочется, многие из них уже покинули страну, другие — наготове, подчеркнул блогер.Ссылаясь на данные от подписчиков и собеседников на Украине, он предположил, что терпению украинцев приходит конец.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию

Сергей Зуев

Сергей Зуев

