Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране - 16.10.2025
Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране
Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране - 16.10.2025 Украина.ру
Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране
В украинском экспертном сообществе обсуждают, сколько миллионов мигрантов надо будет завезти на Украину, чтобы заместить убывающее население, думают, против кого ещё запустят машину репрессий и гадают, хватит ли света и тепла для простых граждан.
2025-10-16T06:35
2025-10-16T06:35
эксклюзив
украина
одесса
россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
геннадий труханов
вооруженные силы украины
мид
"азов"
Украине грозит настоящая демографическая катастрофа, считает экс-министр экономики Украины, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его пессимистичной оценке, которую приводит издание "Украинская правда", через десять лет "в стране может остаться 10-15 миллионов украинцев".По оптимистичному сценарию — 35-40 миллионов. При этом Украине придётся привлечь примерно 10 миллионов мигрантов, поскольку уже сейчас ощущается острая нехватка специалистов."Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", - заявил Милованов.Кого будут привлекать? "Как вы понимаете, в Украину поедут только самые "лучшие" мигранты , те кого не взяли другие страны. В итоге получим 8-9 млн. украинских мужчин и 10 млн. лучших мигрантов. Действительно, готовьтесь к новой Украине", - пишет в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Напомним, ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба проговорился, что, возможно, это будут мигранты из стран Азии. Кто-то упоминал и Африку.При этом Украина быстро теряет молодёжь, то есть теряет будущее, пишет украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на данные Института демографии. А по этим данным, за два года войны страна потеряла 2,3 миллиона молодых людей (из-за самой войны и из-за миграции) — а "это исчезнувшее поколение врачей, инженеров, строителей: электриков...".Впрочем, из тех, кто останется, будут готовить не врачей и инженеров, а террористов. Начальник рекрутингового центра "Азова"* Гаврилишин предложил брать в пример Израиль и начинать со школы — например, на уроках труда хорошо бы делать не кормушки для птиц, а клепать FPV-дроны.Что получится? "Тотальный ХАМАС на выходе", оценил идею покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий."Я всегда говорил, что этим кончится. Но валить эти подросшие дети будут в первую очередь своих шефов. Так всегда было и будет", - написал он в своём блоге.Тем временем Зеленский продолжает укреплять свою власть внутри остатков Украины. Вполне лояльного "зелёному" режиму мэра Одессы Геннадия Труханова внезапно лишили украинского гражданства (поскольку у него, по утверждению СБУ, есть и гражданство российское).Украинского гражданства указом Зеленского также были лишены политик Олег Царёв и артист балета Сергей Полунин.Царёв в интервью Украине.ру назвал ситуацию абсурдной: "Нелигитимный президент пытаеся лишить меня гражданства, забрать у меня то, чего он мне не давал".По его словам, Зеленский сначала разрушил страну, а теперь забирает гражданство - "абсурд, нет страны — нет гражданства". Политик пообещал: "Мы вернёмся и наведём в стране порядок".Турбо-патриоты случившемуся рады. В Одессе даже прошёл митинг в поддержку лишения мэра украинского гражданства из-за наличия у него российского, главный лозунг митинговавших: "Труханов — чёрт!", информирует УНИАН.Что ж, лозунг очень "содержательный", видимо, предполагается, что у чёрта тоже российское гражданство?Но вот нардеп из Одессы Алексей Гончаренко* счёл это решение концом местного самоуправления на Украине."В правовом государстве нельзя просто так взять и лишить какого-либо гражданства. Как бы кому-то не нравилось, но за Труханова проголосовали одесситы. Кроме того, он родился в Одессе. Если уж и снимать Труханова, то это нужно делать исключительно законным способом. К Труханову много вопросов, против него возбуждены уголовные дела. Так расследуйте, доказывайте, отдавайте дело в суд. Сегодня заберут у Труханова и мы все будем радоваться, потому что он плохой, а завтра машину репрессий запустят против неудобных людей", - пишет Гончаренко, чьи слова приводит издание "Страна".Но только с чего Гончаренко взял, что киевский режим — это правовое государство? И никаких репрессий он, видимо, до сих пор не замечал?Впрочем, нардеп считает настоящей причиной снятия Труханова скорое завершение конфликта и подготовку Зеленского к выборам. Но это вряд ли — Зеленский дал команду главкому ВСУ Сырскому создать в Одессе военную администрацию.По мнению общественного деятеля Александра Скубченко, Одессу берут под контроль британцы с целью полной изоляции Приднестровья.О новостях культуры сообщил в своём блоге находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Институт нацпамяти, возглавляемый группенфюрером Алферовым, объявил о запрете упоминания ряда деятелей культуры, искусства, революционной и военной деятельности.В частности, под "отмену" попал тот самый лейтенант Шмидт, революционер 1905 года, ставший столпом сатирического романа "Золотой теленок" Ильфа и Петрова.Думаю, книге ничего не угрожает из-за того, что ни группенфюрер Алферов, ни его шеф зеленский (нардеп принципиально пишет фамилию бывшего своего соратника с маленькой буквы — ред.), как известно не прочитавший ни одной книжки, о ее существовании просто не догадываются", - заявил политик.Он продолжил: "А в фильме придется или вырезать куски, или запретить. Но разве это проблема для шароварного рейха? Тем более, скоро ни у кого не будет света для кино".Возможно, не будет не только света. Украинский политолог и экономист Александр Семченко констатировал, что режим Зеленского сократил отопительный сезон на месяц - в этом году топить в квартирах начнут 1 ноября (обычно 15 октября), а закончится сезон 31 марта (обычно 15 апреля)."Нормально? Они своими указами приказали природе держать тепло. Ждём указ Зеленского об увеличении светового дня, чтобы ещё и на электричестве сэкономить", - написал эксперт в своём телеграм-канале.Есть надежда, что скоро это всё может закончиться тем или иным способом. Во всяком случае, так считает экс-премьер Украины и лидер БЮТ Юлия Тимошенко. Выступая в эфире "Украинского радио", она допустила, что конец конфликта "не за горами", мол, есть у неё "определённая информация". Подробностей не раскрыла.Комментируя это её высказывание, хорошо знающий украинскую проблематику российский политолог Семён Уралов отметил в беседе с журналистом Александром Шелестом*, что саму Тимошенко в Москве могли бы рассматривать как потенциально договороспособную фигуру, хотя к власти на Украине она уже не придёт, политически она уже стала "элементом ландшафта". Впрочем, такой приемлемой фигурой сочли в своё время и Петра Порошенко** (и ошиблись).В общем, окончание войны "не за горами" от Юлии Тимошенко нужно оценивать так — "да, не за горами, а сначала за рекой, а потом ещё и до Карпатских гор", пояснил Уралов, призвав "отсекать иллюзии".Но всё же многие ожидают прекращения войны в ближайшее время. Блогер, известный как "Колобок из Одессы", в очередном выпуске своего видеоблога напомнил о вполне возможной на Украине "чёрной зиме", добавив, что, к тому же, набранные силой солдаты ВСУ не хотят воевать, говорят — пусть воюют военкомы. Но военкомам и всем тем, кому есть, что терять, умирать совсем не хочется, многие из них уже покинули страну, другие — наготове, подчеркнул блогер.Ссылаясь на данные от подписчиков и собеседников на Украине, он предположил, что терпению украинцев приходит конец.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
украина
одесса
россия
Украина.ру
эксклюзив, украина, одесса, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, геннадий труханов, вооруженные силы украины, мид, "азов"
Эксклюзив, Украина, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, МИД, "Азов"

Воспитывать бомбистов со школьной скамьи. Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране

06:35 16.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, сколько миллионов мигрантов надо будет завезти на Украину, чтобы заместить убывающее население, думают, против кого ещё запустят машину репрессий и гадают, хватит ли света и тепла для простых граждан.
Украине грозит настоящая демографическая катастрофа, считает экс-министр экономики Украины, глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его пессимистичной оценке, которую приводит издание "Украинская правда", через десять лет "в стране может остаться 10-15 миллионов украинцев".
По оптимистичному сценарию — 35-40 миллионов. При этом Украине придётся привлечь примерно 10 миллионов мигрантов, поскольку уже сейчас ощущается острая нехватка специалистов.
"Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", - заявил Милованов.
Кого будут привлекать? "Как вы понимаете, в Украину поедут только самые "лучшие" мигранты , те кого не взяли другие страны. В итоге получим 8-9 млн. украинских мужчин и 10 млн. лучших мигрантов. Действительно, готовьтесь к новой Украине", - пишет в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Напомним, ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба проговорился, что, возможно, это будут мигранты из стран Азии. Кто-то упоминал и Африку.
При этом Украина быстро теряет молодёжь, то есть теряет будущее, пишет украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на данные Института демографии. А по этим данным, за два года войны страна потеряла 2,3 миллиона молодых людей (из-за самой войны и из-за миграции) — а "это исчезнувшее поколение врачей, инженеров, строителей: электриков...".
Впрочем, из тех, кто останется, будут готовить не врачей и инженеров, а террористов. Начальник рекрутингового центра "Азова"* Гаврилишин предложил брать в пример Израиль и начинать со школы — например, на уроках труда хорошо бы делать не кормушки для птиц, а клепать FPV-дроны.
Что получится? "Тотальный ХАМАС на выходе", оценил идею покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.
"Я всегда говорил, что этим кончится. Но валить эти подросшие дети будут в первую очередь своих шефов. Так всегда было и будет", - написал он в своём блоге.
Тем временем Зеленский продолжает укреплять свою власть внутри остатков Украины. Вполне лояльного "зелёному" режиму мэра Одессы Геннадия Труханова внезапно лишили украинского гражданства (поскольку у него, по утверждению СБУ, есть и гражданство российское).
Украинского гражданства указом Зеленского также были лишены политик Олег Царёв и артист балета Сергей Полунин.
Царёв в интервью Украине.ру назвал ситуацию абсурдной: "Нелигитимный президент пытаеся лишить меня гражданства, забрать у меня то, чего он мне не давал".
По его словам, Зеленский сначала разрушил страну, а теперь забирает гражданство - "абсурд, нет страны — нет гражданства". Политик пообещал: "Мы вернёмся и наведём в стране порядок".
Турбо-патриоты случившемуся рады. В Одессе даже прошёл митинг в поддержку лишения мэра украинского гражданства из-за наличия у него российского, главный лозунг митинговавших: "Труханов — чёрт!", информирует УНИАН.
Что ж, лозунг очень "содержательный", видимо, предполагается, что у чёрта тоже российское гражданство?
Но вот нардеп из Одессы Алексей Гончаренко* счёл это решение концом местного самоуправления на Украине.

"В правовом государстве нельзя просто так взять и лишить какого-либо гражданства. Как бы кому-то не нравилось, но за Труханова проголосовали одесситы. Кроме того, он родился в Одессе. Если уж и снимать Труханова, то это нужно делать исключительно законным способом. К Труханову много вопросов, против него возбуждены уголовные дела. Так расследуйте, доказывайте, отдавайте дело в суд. Сегодня заберут у Труханова и мы все будем радоваться, потому что он плохой, а завтра машину репрессий запустят против неудобных людей", - пишет Гончаренко, чьи слова приводит издание "Страна".
Но только с чего Гончаренко взял, что киевский режим — это правовое государство? И никаких репрессий он, видимо, до сих пор не замечал?
Впрочем, нардеп считает настоящей причиной снятия Труханова скорое завершение конфликта и подготовку Зеленского к выборам. Но это вряд ли — Зеленский дал команду главкому ВСУ Сырскому создать в Одессе военную администрацию.
По мнению общественного деятеля Александра Скубченко, Одессу берут под контроль британцы с целью полной изоляции Приднестровья.
О новостях культуры сообщил в своём блоге находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"Институт нацпамяти, возглавляемый группенфюрером Алферовым, объявил о запрете упоминания ряда деятелей культуры, искусства, революционной и военной деятельности.

В частности, под "отмену" попал тот самый лейтенант Шмидт, революционер 1905 года, ставший столпом сатирического романа "Золотой теленок" Ильфа и Петрова.
Думаю, книге ничего не угрожает из-за того, что ни группенфюрер Алферов, ни его шеф зеленский (нардеп принципиально пишет фамилию бывшего своего соратника с маленькой буквы — ред.), как известно не прочитавший ни одной книжки, о ее существовании просто не догадываются", - заявил политик.

Он продолжил: "А в фильме придется или вырезать куски, или запретить. Но разве это проблема для шароварного рейха? Тем более, скоро ни у кого не будет света для кино".
Возможно, не будет не только света. Украинский политолог и экономист Александр Семченко констатировал, что режим Зеленского сократил отопительный сезон на месяц - в этом году топить в квартирах начнут 1 ноября (обычно 15 октября), а закончится сезон 31 марта (обычно 15 апреля).

"Нормально? Они своими указами приказали природе держать тепло. Ждём указ Зеленского об увеличении светового дня, чтобы ещё и на электричестве сэкономить", - написал эксперт в своём телеграм-канале.
Есть надежда, что скоро это всё может закончиться тем или иным способом. Во всяком случае, так считает экс-премьер Украины и лидер БЮТ Юлия Тимошенко. Выступая в эфире "Украинского радио", она допустила, что конец конфликта "не за горами", мол, есть у неё "определённая информация". Подробностей не раскрыла.
Комментируя это её высказывание, хорошо знающий украинскую проблематику российский политолог Семён Уралов отметил в беседе с журналистом Александром Шелестом*, что саму Тимошенко в Москве могли бы рассматривать как потенциально договороспособную фигуру, хотя к власти на Украине она уже не придёт, политически она уже стала "элементом ландшафта". Впрочем, такой приемлемой фигурой сочли в своё время и Петра Порошенко** (и ошиблись).
В общем, окончание войны "не за горами" от Юлии Тимошенко нужно оценивать так — "да, не за горами, а сначала за рекой, а потом ещё и до Карпатских гор", пояснил Уралов, призвав "отсекать иллюзии".
Но всё же многие ожидают прекращения войны в ближайшее время. Блогер, известный как "Колобок из Одессы", в очередном выпуске своего видеоблога напомнил о вполне возможной на Украине "чёрной зиме", добавив, что, к тому же, набранные силой солдаты ВСУ не хотят воевать, говорят — пусть воюют военкомы. Но военкомам и всем тем, кому есть, что терять, умирать совсем не хочется, многие из них уже покинули страну, другие — наготове, подчеркнул блогер.
Ссылаясь на данные от подписчиков и собеседников на Украине, он предположил, что терпению украинцев приходит конец.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
