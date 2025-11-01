Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США - 01.11.2025 Украина.ру
Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США
Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США - 01.11.2025 Украина.ру
Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США
Участники антифашистской музыкальной группы "Grup Yorum" (Турция) Сена Эркоч и Умут Гюльтекин в эксклюзивном интервью на Украина.ру рассказали о своей борьбе, о
2025-11-01T19:33
2025-11-01T19:33
турция
германия
донбасс
украина.ру
аль-каида
нато
видео
Участники антифашистской музыкальной группы "Grup Yorum" (Турция) Сена Эркоч и Умут Гюльтекин в эксклюзивном интервью на Украина.ру рассказали о своей борьбе, о текущей ситуации в Турции и в Германии, а также о методах донесения правды и о репрессиях, которым участники этой группы подвергаются за свою политическую позицию. Отметим, что в Москве музыканты оказались не просто так. Легендарная турецкая группа выступала здесь с концертом в поддержку жителей Донбасса и Палестины. 00:29 – Что такое "Grup Yorum" и чем занимаются её участники, помимо музыки; 03:00 – Политическая позиция музыкантов и усиление давления властей; 06:35 – О ситуации в Германии; 09:38 – О политзаключённых в Турции; 15:28 – О поддержке Палестины и Донбасса; 24:35 – О сторонниках мира в Германии; 31:29 – О позиции стран НАТО в отношении России; 35:38 – Как поддержать турецких политзаключённых. *В материале упоминаются Аль-Каида и Исламское государство (ИГ), признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ
Украина.ру
Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США

19:33 01.11.2025
 
Участники антифашистской музыкальной группы "Grup Yorum" (Турция) Сена Эркоч и Умут Гюльтекин в эксклюзивном интервью на Украина.ру рассказали о своей борьбе, о текущей ситуации в Турции и в Германии, а также о методах донесения правды и о репрессиях, которым участники этой группы подвергаются за свою политическую позицию.
Отметим, что в Москве музыканты оказались не просто так.
Легендарная турецкая группа выступала здесь с концертом в поддержку жителей Донбасса и Палестины.
00:29 – Что такое "Grup Yorum" и чем занимаются её участники, помимо музыки;
03:00 – Политическая позиция музыкантов и усиление давления властей;
06:35 – О ситуации в Германии;
09:38 – О политзаключённых в Турции;
15:28 – О поддержке Палестины и Донбасса;
24:35 – О сторонниках мира в Германии;
31:29 – О позиции стран НАТО в отношении России;
35:38 – Как поддержать турецких политзаключённых.
*В материале упоминаются Аль-Каида и Исламское государство (ИГ), признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ
Лента новостейМолния