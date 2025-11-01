Опыт Сталина в действиях Путина: Гаспарян о заявлениях президента России и главном страхе Украины - 01.11.2025 Украина.ру
Опыт Сталина в действиях Путина: Гаспарян о заявлениях президента России и главном страхе Украины
Опыт Сталина в действиях Путина: Гаспарян о заявлениях президента России и главном страхе Украины
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим промежуточные итоги недели: Украина.ру, 01.11.2025
2025-11-01T10:04
2025-11-01T10:05
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим промежуточные итоги недели:00:24 – ВСУ в окружении; 08:14 – О ситуации на линии фронта; 15:44 – Испытания, провокации и страх ядерного конфликта; 20:03 – Встреча Трампа и Си Цзиньпина; 22:48 – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Борис Филатов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru
Опыт Сталина в действиях Путина: Гаспарян о заявлениях президента России и главном страхе Украины

10:04 01.11.2025 (обновлено: 10:05 01.11.2025)
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим промежуточные итоги недели:
00:24 – ВСУ в окружении;
08:14 – О ситуации на линии фронта;
15:44 – Испытания, провокации и страх ядерного конфликта;
20:03 – Встреча Трампа и Си Цзиньпина;
22:48 – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Борис Филатов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Наш сайт: https://ukraina.ru
