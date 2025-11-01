https://ukraina.ru/20251101/opyt-stalina-v-deystviyakh-putina-gasparyan-o-zayavleniyakh-prezidenta-rossii-i-glavnom-strakhe-ukrainy-1071019672.html

Опыт Сталина в действиях Путина: Гаспарян о заявлениях президента России и главном страхе Украины

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим промежуточные итоги недели: Украина.ру, 01.11.2025

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим промежуточные итоги недели:00:24 – ВСУ в окружении; 08:14 – О ситуации на линии фронта; 15:44 – Испытания, провокации и страх ядерного конфликта; 20:03 – Встреча Трампа и Си Цзиньпина; 22:48 – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Борис Филатов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru

