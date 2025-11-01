https://ukraina.ru/20251101/chego-boitsya-zelenskiy-i-kogo-na-ukraine-sdelayut-kozlom-otpuscheniya-za-provaly-na-fronte--kilinkarov-1071035615.html
Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва... Украина.ру, 01.11.2025
2025-11-01T16:10
2025-11-01T16:10
2025-11-01T16:11
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва внутри Украины, а также обратил внимание на эффект от испытаний Россией "Буревестника" и "Посейдона": 00:21 – ВСУ в окружении и вопрос переговоров; 03:31 – Об ударах по украинской инфраструктуре; 08:43 – О внутреннем напряжении в обществе на Украине; 14:01 – О заявлении Путина об окружении ВСУ и реакции Киева; 19:08 – Кто будет "козлом отпущения" для Зеленского? 20:57 – Об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона". ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon
Видео, Спиридон Килинкаров, Украина.ру, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ
Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров
16:10 01.11.2025 (обновлено: 16:11 01.11.2025)
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва внутри Украины, а также обратил внимание на эффект от испытаний Россией "Буревестника" и "Посейдона":
00:21 – ВСУ в окружении и вопрос переговоров;
03:31 – Об ударах по украинской инфраструктуре;
08:43 – О внутреннем напряжении в обществе на Украине;
14:01 – О заявлении Путина об окружении ВСУ и реакции Киева;
19:08 – Кто будет "козлом отпущения" для Зеленского?
20:57 – Об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона".
ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon