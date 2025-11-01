Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/chego-boitsya-zelenskiy-i-kogo-na-ukraine-sdelayut-kozlom-otpuscheniya-za-provaly-na-fronte--kilinkarov-1071035615.html
Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров
Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров - 01.11.2025 Украина.ру
Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва... Украина.ру, 01.11.2025
2025-11-01T16:10
2025-11-01T16:11
видео
спиридон килинкаров
украина.ру
украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
разгром всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071035295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad95f71bd6fb66d06a110099bbf843.jpg
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва внутри Украины, а также обратил внимание на эффект от испытаний Россией "Буревестника" и "Посейдона": 00:21 – ВСУ в окружении и вопрос переговоров; 03:31 – Об ударах по украинской инфраструктуре; 08:43 – О внутреннем напряжении в обществе на Украине; 14:01 – О заявлении Путина об окружении ВСУ и реакции Киева; 19:08 – Кто будет "козлом отпущения" для Зеленского? 20:57 – Об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона". ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071035295_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8806392c2093c8459580d8f38bdc2769.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, спиридон килинкаров, украина.ру, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, видео
Видео, Спиридон Килинкаров, Украина.ру, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ

Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров

16:10 01.11.2025 (обновлено: 16:11 01.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва внутри Украины, а также обратил внимание на эффект от испытаний Россией "Буревестника" и "Посейдона":
00:21 – ВСУ в окружении и вопрос переговоров;
03:31 – Об ударах по украинской инфраструктуре;
08:43 – О внутреннем напряжении в обществе на Украине;
14:01 – О заявлении Путина об окружении ВСУ и реакции Киева;
19:08 – Кто будет "козлом отпущения" для Зеленского?
20:57 – Об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона".
ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСпиридон КилинкаровУкраина.руУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУразгром ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37По данным украинских ресурсов, бомбы упали в шести километрах от границы с Полтавской областью, пролетев на Харьковской не менее 125 километров
16:35Беженцы или мишень? Почему в Польше растёт ненависть к украинцам
16:35Украинские окруженцы в Красноармейске начали сдаваться в плен - Минобороны РФ
16:29Очень странное семейство. Какой Макрон на самом деле управляет Францией?
16:10Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров
16:09"Первый пошёл": Хинштейн о приговоре по делу о хищениях в Курской области
16:00Вадим Костроменко – собиратель истории одесского кино
15:49Скоростное наступление: подразделения "Востока" закрепились в Днепропетровской области
15:42Орбан против "воинствующего" подхода: венгерский премьер раскритиковал польского коллегу из-за Украины
15:35Проворовавшийся в Курской области получил срок, ЕС рискует без российских активов. Новости к этому часу
15:16Украинские боевики собираются вернуться "на гражданку", чтобы убивать, грабить и насиловать: видео
15:01Украинский экоинспектор стал тайным миллионером
15:00Потеря щита: спутниковые снимки подтвердили, что Киев лишился важного рубежа ПВО
14:38Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку
14:35Террор против мирных: ВСУ целенаправленно обстреливают жилые кварталы
14:31"Социальный курорт" закрывается: Германия меняет правила для украинских беженцев
14:23Дорогая показуха: как Зеленский променял элитный спецназ на пропагандистский трюк под Красноармейском
14:04Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию
13:59Несостоявшиеся киллеры СБУ: дело о покушении на Симоньян и Собчак направлено в военный суд
13:53Чёрный день для ГУР: секретная операция Буданова закончилась разгромом десанта. Видео
Лента новостейМолния