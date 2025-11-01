https://ukraina.ru/20251101/chego-boitsya-zelenskiy-i-kogo-na-ukraine-sdelayut-kozlom-otpuscheniya-za-provaly-na-fronte--kilinkarov-1071035615.html

Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров

Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров - 01.11.2025 Украина.ру

Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва... Украина.ру, 01.11.2025

2025-11-01T16:10

2025-11-01T16:10

2025-11-01T16:11

видео

спиридон килинкаров

украина.ру

украина

вооруженные силы украины

всу

потери всу

разгром всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071035295_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad95f71bd6fb66d06a110099bbf843.jpg

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал кризис на фронте для ВСУ и возможность социального взрыва внутри Украины, а также обратил внимание на эффект от испытаний Россией "Буревестника" и "Посейдона": 00:21 – ВСУ в окружении и вопрос переговоров; 03:31 – Об ударах по украинской инфраструктуре; 08:43 – О внутреннем напряжении в обществе на Украине; 14:01 – О заявлении Путина об окружении ВСУ и реакции Киева; 19:08 – Кто будет "козлом отпущения" для Зеленского? 20:57 – Об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона". ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/s/kilinkarovspiridon

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, спиридон килинкаров, украина.ру, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, видео