В пятницу 31 октября израильская армия нанесла удар по Ливану для уничтожение террориста изпподразделения "Силы Радван" группировки шиитской "Хезболла". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Украина.ру
ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста из группировки "Хезболла" в районе Набатия на юге Ливана, сказано в официальном сообщении."Этот террорист участвовал в проведении многочисленных террористических атак против Государства Израиль и восстанавливал объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы". Действия террористов представляли угрозу Государству Израиль и его гражданскому населению, а также являлись нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действия по устранению любой угрозы Государству Израиль", - заявили в Israel Defense Forces. В конце октября израильская армия сообщала о нанесении ударов израильских ВВС на юге Ливана. Тогда был убит командир взвода спецназа "Радван" группировки "Хезболла" Исса Кербела. Израильская армия назвала его террористом, занимавшимся поставками оружия в Ливан и подготовкой террористических атак против израильтян.США и нынешнее куроводство Украины поддерживают ненанесение израильских ударов по соседним государствам для устранения угроз национальной безопасности. Тем временем Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка за сутки Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленскому объявили войну. Над миром нависла ядерная угроза. Хроника событий на утро 1 ноября
ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста из группировки "Хезболла" в районе Набатия на юге Ливана, сказано в официальном сообщении.
"Этот террорист участвовал в проведении многочисленных террористических атак против Государства Израиль и восстанавливал объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы". Действия террористов представляли угрозу Государству Израиль и его гражданскому населению, а также являлись нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действия по устранению любой угрозы Государству Израиль", - заявили в Israel Defense Forces.
В конце октября израильская армия сообщала о нанесении ударов израильских ВВС на юге Ливана. Тогда был убит командир взвода спецназа "Радван" группировки "Хезболла" Исса Кербела. Израильская армия назвала его террористом, занимавшимся поставками оружия в Ливан и подготовкой террористических атак против израильтян.
США и нынешнее куроводство Украины поддерживают ненанесение израильских ударов по соседним государствам для устранения угроз национальной безопасности.
