Армия Израиля нанесла удар по Ливану - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/armiya-izrailya-nanesla-udar-po-livanu--1071020883.html
Армия Израиля нанесла удар по Ливану
Армия Израиля нанесла удар по Ливану - 01.11.2025 Украина.ру
Армия Израиля нанесла удар по Ливану
В пятницу 31 октября израильская армия нанесла удар по Ливану для уничтожение террориста изпподразделения "Силы Радван" группировки шиитской "Хезболла". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Украина.ру
2025-11-01T10:32
2025-11-01T10:32
новости
ливан
украина
израиль
владимир зеленский
хезболла
украина.ру
ввс
сво
палестино-израильский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058552219_0:266:2962:1932_1920x0_80_0_0_85d922310e4db4d33cb01fe6820898a3.jpg
ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста из группировки "Хезболла" в районе Набатия на юге Ливана, сказано в официальном сообщении."Этот террорист участвовал в проведении многочисленных террористических атак против Государства Израиль и восстанавливал объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы". Действия террористов представляли угрозу Государству Израиль и его гражданскому населению, а также являлись нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действия по устранению любой угрозы Государству Израиль", - заявили в Israel Defense Forces. В конце октября израильская армия сообщала о нанесении ударов израильских ВВС на юге Ливана. Тогда был убит командир взвода спецназа "Радван" группировки "Хезболла" Исса Кербела. Израильская армия назвала его террористом, занимавшимся поставками оружия в Ливан и подготовкой террористических атак против израильтян.США и нынешнее куроводство Украины поддерживают ненанесение израильских ударов по соседним государствам для устранения угроз национальной безопасности. Тем временем Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка за сутки Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленскому объявили войну. Над миром нависла ядерная угроза. Хроника событий на утро 1 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ливан
украина
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058552219_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_3f8f3fb55e47cfa38123d7d4a5e8ff1d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ливан, украина, израиль, владимир зеленский, хезболла, украина.ру, ввс, сво, палестино-израильский конфликт, ближний восток, международные отношения, международное право, терроризм
Новости, Ливан, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Хезболла, Украина.ру, ВВС, СВО, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, международные отношения, международное право, терроризм

Армия Израиля нанесла удар по Ливану

10:32 01.11.2025
 
© AP / Hussein Malla
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP / Hussein Malla
Читать в
ДзенTelegram
В пятницу 31 октября израильская армия нанесла удар по Ливану для уничтожение террориста изпподразделения "Силы Радван" группировки шиитской "Хезболла". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Украина.ру
ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил террориста из группировки "Хезболла" в районе Набатия на юге Ливана, сказано в официальном сообщении.
"Этот террорист участвовал в проведении многочисленных террористических атак против Государства Израиль и восстанавливал объекты террористической инфраструктуры "Хезболлы". Действия террористов представляли угрозу Государству Израиль и его гражданскому населению, а также являлись нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ продолжит действия по устранению любой угрозы Государству Израиль", - заявили в Israel Defense Forces.
В конце октября израильская армия сообщала о нанесении ударов израильских ВВС на юге Ливана. Тогда был убит командир взвода спецназа "Радван" группировки "Хезболла" Исса Кербела. Израильская армия назвала его террористом, занимавшимся поставками оружия в Ливан и подготовкой террористических атак против израильтян.
США и нынешнее куроводство Украины поддерживают ненанесение израильских ударов по соседним государствам для устранения угроз национальной безопасности.
Тем временем Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка за сутки
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленскому объявили войну. Над миром нависла ядерная угроза. Хроника событий на утро 1 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛиванУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийХезболлаУкраина.руВВССВОПалестино-израильский конфликтБлижний Востокмеждународные отношениямеждународное правотерроризм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00ВЦИОМ выявил гордящихся граждан, "Искандер" посетил Николаев. Главное к 12.00
11:37Украину готовят к выборам президента в 2026-м: Politico выяснило мотив
11:29Росимущество выставило на торги изъятые активы Коломойского*
11:15Украинские СМИ вечером заявили о вылете 700 дронов к Москве: утром подвели итоги
10:49Российские миллиардеры богатеют, Словакия симпатизирует антиукраинской коалиции. Главное к этому часу
10:32Армия Израиля нанесла удар по Ливану
10:28Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 ноября
10:04Опыт Сталина в действиях Путина: Гаспарян о заявлениях президента России и главном страхе Украины
10:00Зеленскому объявили войну. Над миром нависла ядерная угроза. Хроника событий на утро 1 ноября
09:45Дроны в Берлине: аэропорт простаивал часами
09:40Лидеры на АТЭС-2025 приняли Кёнчжуйскую декларацию
09:29Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась дипломатическим провалом - Флинн
09:00Снова "котёл": спецназ ГУР МОУ пытается спасти ВСУ в Покровске и Мирнограде
08:46Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: сводка за сутки
08:38Танки дронов не боятся. Если их хорошо защитить
08:33Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября
08:10Падение городов-крепостей и угроза энергетического коллапса. Что ожидает украинцев в ноябре
08:08Массовое бегство молодежи с Украины, Маск рассказал о запрете Белого дома: новости к утру 1 ноября
08:00Чан Кайши: создатель второго Китая
07:48Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Лента новостейМолния