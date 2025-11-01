Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 1 ноября - 01.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251101/armiya-rossii-atakovala-obekty-vsu-i-vpk-ukrainy-khronika-i-itogi-k-utru-1-noyabrya-1071013750.html
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 1 ноября
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 1 ноября - 01.11.2025 Украина.ру
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 1 ноября
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 1 ноября

08:46 01.11.2025
 
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В ночь на 1 ноября российские и украинские теленрам-каналы сообщали о нанесении ударов российской армией по объектам ВСУ, а также по объектам, обеспечивающим нужды украинской армии и военно-промышленного комплекса.
В частности, сообщалось, что ВС РФ наносят удары по объектам противника в Боромле Сумской области и в Березовке Одесской области.
Был зафиксирован прилёт в Черниговской области - он попал на видео.
Позже стало известно, что российские "Герани" поразили цели в Новгороде-Северском Черниговской области.
"Герани" также поразили цели в Карловке Полтавской области. На месте прилёта возникло сильное возгорание.
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области сильно разрушена российскими ударами и не подлежит восстановлению. Об этом сообщили областная военная администрация.
Утром 1 ноября Воздушная тревога была объявлена в Харькове.
Также утром в украинских телеграм-каналах появились сообщения об угрозе удара российскими баллистическими ракетами. ПВО Украины не в состоянии эффективно им противодействовать.
Также на эту тему: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
