Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 1 ноября

За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

В ночь на 1 ноября российские и украинские теленрам-каналы сообщали о нанесении ударов российской армией по объектам ВСУ, а также по объектам, обеспечивающим нужды украинской армии и военно-промышленного комплекса. В частности, сообщалось, что ВС РФ наносят удары по объектам противника в Боромле Сумской области и в Березовке Одесской области.Был зафиксирован прилёт в Черниговской области - он попал на видео. Позже стало известно, что российские "Герани" поразили цели в Новгороде-Северском Черниговской области."Герани" также поразили цели в Карловке Полтавской области. На месте прилёта возникло сильное возгорание.Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области сильно разрушена российскими ударами и не подлежит восстановлению. Об этом сообщили областная военная администрация.Утром 1 ноября Воздушная тревога была объявлена в Харькове.Также утром в украинских телеграм-каналах появились сообщения об угрозе удара российскими баллистическими ракетами. ПВО Украины не в состоянии эффективно им противодействовать. Также на эту тему: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 1 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

