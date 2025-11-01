https://ukraina.ru/20251101/zelenskomu-obyavili-voynu-nad-mirom-navisla-yadernaya-ugroza-khronika-sobytiy-na-utro-1-noyabrya--1071017304.html

Зеленскому объявили войну. Над миром нависла ядерная угроза. Хроника событий на утро 1 ноября - 01.11.2025 Украина.ру

Владимиру Зеленскому готовят обвинения в подрыве безопасности Украины из-за кризиса в энергетике. Между тем о том, что Третья мировая война уже идет, а мир приближается к ядерной черте, заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" и глава отделения Российского исторического общества в стране Александр Вулин

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 98 беспилотников летательных аппаратов над территориями 11 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Операция по отражению массированной воздушной атаки продолжалась с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября.Как уточнили в военном ведомстве, наибольшее количество воздушных целей — 45 БПЛА — было нейтрализовано в небе Белгородской области. Еще 12 дронов сбили над Самарской областью и 11 — над Московским регионом, причем шесть из них летели в направлении столицы.Над Воронежской и Ростовской областями расчеты ПВО перехватили по 10 беспилотников. Над Тульской областью уничтожены четыре цели, над Липецкой и Рязанской — по два БПЛА. Над Курской и Калужской областями сбили по одному дрону.Одновременно стало известно, что российская армия в течение минувших суток нанесла серию ударов по объектам ВСУ, военно-промышленному комплексу и обеспечивающей инфраструктуре Украины.Как сообщается, удары были нанесены по целям в Боромле Сумской области и Березовке Одесской области. Беспилотники "Герань" поразили объекты в Новгороде-Северском Черниговской области и Карловке Полтавской области. Утром 1 ноября воздушная тревога была объявлена в Харькове. ЕС хочет загубить сербскую экономику, чтобы нанести России "психологический удар"Европейский союз испытывает презрение к Сербии и использует ее в качестве инструмента для нанесения удара по России. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости высказал бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин."Вы видите, насколько ЕС не интересует Сербия, насколько нас презирают, испытывают некое отвращение к нам", — заявил политик.По его словам, Брюссель продолжает оказывать давление на Белград, требуя присоединиться к санкциям против Москвы, при этом в ЕС отлично понимают, что эти меры не нанесли бы России существенного экономического ущерба.Вулин подчеркнул, что европейские лидеры осознают и другой факт: введение Сербией санкций против РФ имело бы катастрофические последствия для самой сербской экономики и привело бы к глубокому расколу внутри сербского общества."Однако европейские лидеры все равно хотят, чтобы это произошло, потому что введение Сербией санкций нанесло бы России психологический ущерб", — заключил экс-вице-премьер.В ходе беседы с агентством Александр Вулин также заявил, что агрессивная политика Запада "довела мир до края ядерной войны"."Третья мировая война уже давно идет...... а текущая ситуация приближает человечество к порогу применения ядерного оружия". Эти слова также принадлежат Александру Вулину. По мнению сербского политика, начало Третьей мировой войны следует отсчитывать с момента объединения Германии и "ревизии итогов Второй мировой войны". Вулин подчеркнул, что агрессивная политика Запада "довела нас до края ядерной войны". Экс-вице-премьер Сербии призвал к поиску дипломатических решений для деэскалации. "Необходимо заключить новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн", — отметил он.Заявление Вулина прозвучало на фоне масштабных учений стран НАТО по ядерному сдерживанию, которые прошли в районе Северного моря. В маневрах, по данным альянса, были задействованы 71 самолет и более двух тысяч военных из 14 стран для отработки сценариев применения ядерного оружия.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя учения, заверил, что настоящее ядерное оружие не использовалось. По его словам, маневры носят плановый характер и не связаны с текущими мировыми событиями.Между тем бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан прокомментировал действия президента США Дональда Трампа, который 30 октября объявил о "немедленном" начале ядерных испытаний. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.По мнению высокопоставленного немецкого военного, американский политик неверно истолковал недавние слова российского лидера. Как пояснил Виттан, Владимир Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя. Генерал предположил, что заявление Трампа стоит рассматривать в ином ключе — как попытку возвращения к диалогу по контролю над вооружениями."Возможно, это новый подход", — поделился своей точкой зрения Клаус Виттан.Он также напомнил, что именно Москва ранее выступала с инициативой возобновить переговоры с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями. Таким образом, риторика Трампа, по мнению генерала, может быть направлена на то, чтобы обозначить готовность к такому диалогу.На фоне веерных отключений: оппозиция объявила Зеленскому войну за "подрыв Украины"Украинская оппозиция намерена выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского в подрыве безопасности государства на фоне провальной энергетической политики. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.В публикации говорится, что оппозиционные политики планируют обвинить главу киевского режима в том, что он не смог заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы избежать масштабных и длительных отключений электроэнергии и отсутствия отопления в стране.Politico напоминает, что Зеленский уже неоднократно подвергался резкой критике за неэффективные решения. В частности, бывший президент Украины Петр Порошенко* ранее обвинял своего преемника в "ползучем авторитаризме" и стремлении устранить всех политических конкурентов.Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в Киеве и ряде регионов Украины 10 октября. Несмотря на временную стабилизацию к 11 октября, с 13 октября в стране вновь были вынуждены ввести аварийные графики отключений.Фронтовая сводка Подразделения группировки войск "Восток" успешно освободили населённый пункт Красногорское в Запорожской области и продвинулись вперёд на несколько километров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что противник понёс значительные потери живой силы и бронетехники. Российские штурмовики, как уточнили в оборонном ведомстве, закрепились на новых рубежах, что создаёт условия для развития дальнейшего наступления.В настоящее время в Красногорском проводят зачистку штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии. Активную роль в операции сыграли расчёты FPV-дронов, которые уничтожали украинскую технику и наносили удары по блиндажам ВСУ.В то же время подразделения украинской армии понесли значительные потери в ходе лобовых атак в Сумской области. Как сообщили агентству РИА Новости в российских силовых структурах, 71-я отдельная егерская бригада и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ были практически полностью уничтожены."Командование ВСУ в "мясных" штурмах практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка", — сказал собеседник издания. По его информации, доукомплектование украинских штурмовых подразделений теперь осуществляется за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Угледарском направлении освобождена Новоалександровка, что уже стало шестым освобожденным населенным пунктом за неделю. Подразделения ведут штурм населенного пункта Гай и закрепились в Даниловке, выходя на дорогу Покровское — Гуляйполе и приближаясь к Покровскому.На Покровском направлении продолжается зачистка города, где отдельные очаги сопротивления противника сохраняются в юго-восточной части. В Мирнограде (Димитрове) бои идут одновременно на нескольких участках, а на Добропольском выступе продолжаются тяжелые встречные сражения.На Запорожском направлении идут жесткие бои за Степногорск. Российские подразделения продвинулись восточнее поселка и заходят в него с восточного направления. В районе Малой Токмачки и Орехова существенных изменений позиций не отмечено.На Константиновском направлении продолжаются бои за Иванополье, отмечается продвижение вдоль железной дороги. Разведывательно-диверсионные группы уже действуют на подступах к Константиновке.На Северском направлении российские подразделения вошли в Звановку, взяли под контроль дорогу на Северск и приближаются к окраинам самого города. Боевые действия также ведутся в районе Дроновки и Платоновки, при этом дороги на Красный Лиман находятся под огневым контролем артиллерии.На Краснолиманском направлении бои идут в районе Масляковки и на восточных окраинах Красного Лимана. Наступление развивается вдоль железной дороги со стороны Дроновки.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

