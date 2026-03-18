Украинский военком за $12 тыс помогал дезертировать из ВСУ
Дело майора из ТЦК (военкомата) предано в суд. Об этом 18 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
13:02 18.03.2026
 
Дело майора из ТЦК (военкомата) предано в суд. Об этом 18 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
Бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донецкой области ранее подозревали в помощи уклонистам.
"Фигурант уже раньше попадал в поле зрения работников ГБР, когда возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области. Он способствовал мужчинам призывного возраста в незаконном выезде за границу. После разоблачения его перевели в распоряжение командования, однако противоправную деятельность он не прекратил", - рассказали в ведомстве.
На этот раз офицер нашел клиентов и предложил двум военнослужащим дезертировать из воинской части в Сумской области.
"Он пообещал ночью забрать их на автомобиле и перевезти через блокпосты, используя служебные документы. За свои "услуги" потребовал 12 тыс. долларов США, - рассказали в ГБР. - Воспользовавшись его советами, военные около трех часов ночи покинули пункт дислокации и прибыли к месту встречи. При движении блокпосты они проезжали без проверок — офицер демонстрировал служебные документы".
Военкома задержали на границе Сумской и Полтавской областей во время передачи денег на автозаправочной станции. Его обвиняют в пособничестве дезертирству.
