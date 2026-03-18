Украинский военком за $12 тыс помогал дезертировать из ВСУ

Украинский военком за $12 тыс помогал дезертировать из ВСУ - 18.03.2026 Украина.ру

Украинский военком за $12 тыс помогал дезертировать из ВСУ

Дело майора из ТЦК (военкомата) предано в суд. Об этом 18 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-03-18T13:02

2026-03-18T13:02

2026-03-18T13:02

Бывшего начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Донецкой области ранее подозревали в помощи уклонистам. "Фигурант уже раньше попадал в поле зрения работников ГБР, когда возглавлял один из районных ТЦК в Донецкой области. Он способствовал мужчинам призывного возраста в незаконном выезде за границу. После разоблачения его перевели в распоряжение командования, однако противоправную деятельность он не прекратил", - рассказали в ведомстве. На этот раз офицер нашел клиентов и предложил двум военнослужащим дезертировать из воинской части в Сумской области. "Он пообещал ночью забрать их на автомобиле и перевезти через блокпосты, используя служебные документы. За свои "услуги" потребовал 12 тыс. долларов США, - рассказали в ГБР. - Воспользовавшись его советами, военные около трех часов ночи покинули пункт дислокации и прибыли к месту встречи. При движении блокпосты они проезжали без проверок — офицер демонстрировал служебные документы". Военкома задержали на границе Сумской и Полтавской областей во время передачи денег на автозаправочной станции. Его обвиняют в пособничестве дезертирству.Ранее на эту тему: В Днепропетровске людоловы из ТЦК до смерти избили мобилизованного мужчину — СМИТакже на эту тему: "Лучше посидите ребята": тюремные авторитеты на Украине отговаривают заключённых идти в ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

донецкая область

сумская область

новости, украина, донецкая область, сумская область, тцк, вооруженные силы украины, сбу, гбр, ситуация на украине, мобилизация на украине, дезертирство , уклонисты, коррупция, всу