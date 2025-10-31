https://ukraina.ru/20251031/est-zadachi-po-utilizatsii-ukrainskogo-naroda-ukrainskie-eksperty-i-katastroficheskoy-situatsii-v-1070955751.html

"Есть задачи по утилизации украинского народа". Украинские эксперты о катастрофической ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, удастся ли Киеву когда-нибудь вернуть Крым, не замёрзнет ли до тех пор Украина. И думают над тем, что главные опасности для украинского общества следует искать не на фронте, а внутри самого этого общества.

Вопрос о Крыме возник в связи с заявлением директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой. Она выразила уверенность в том, что первым регионом, который вернёт Киев, будет Крым. Мол, сама история показывает - не выдержит полуостров, если его отрезать от материка.Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя это высказывание Либановой, отметил, что в данном случае она выступает не как демограф, а как "начинающий военный эксперт". По мнению политолога, на самом деле военным путём вернуть Крым невозможно, а мирным… Потребуются десятилетия, чтобы убедить крымчан в том, что украинский проект в чём-то может быть привлекательнее российских "имперских прожектов"."На мой взгляд, изменения, которые за это время – больше 10 лет – произошли в Крыму, да ещё учитывая специфическую политическую историю, умонастроения в Крыму - просто так, военным путем, разрушив мосты и отрезав перешеек, вернуть Крым, мне кажется, задача нереальная", - сказал Ермолаев в эфире одного из ютуб-каналов.Он пояснил, что тут нужна "другая работа, нужна… историческая работа, связанная с тем, чтобы территории, которые силой были оторваны от Украины, у которых есть своя часть истории украинства… чтобы там пробудились силы" (какие именно силы — не уточнил).Работа над идеей воссоединения будет длительной, возможно, придётся потратить десятилетия, за это время можно переосмыслить и идею украинского мира. А вот бороться с помощью ракет и снарядов бессмысленно, считает эксперт.Почему необходимо переосмысление?"В силу социальных, экономических и прочих причин следующие угрозы, с которыми столкнётся украинское общество – я сейчас не о фронте, я об угрозах внутренних – они будут связаны с формированием предпосылок полноценной социальной революции, как минимум, социального бунта, который будет очень отличаться от того, что нам известно по истории политических потрясений, связанных с майданами", - пояснил Ермолаев, добавив, что "в повестке будет открытое социально-классовое напряжение между новой шляхтой и миллионами тех, кому на головы упали и военные испытания, и нищета, и деклассирование".Поэтому послевоенная политика воссоединения должна быть совсем другой, нельзя к людям относиться как к "волам". Но способна ли нынешняя украинская элита вести такую другую политику – это вопрос открытый, полагает политолог.Что касается текущего положения вещей, то, по мнению Ермолаева, Дональд Трамп лишился лавров миротворца, Москва дала ряд сигналов (например, сообщение об испытании ракеты "Буревестник"), что на его миротворчество в украинском вопросе более не полагается, война будет вынесена за скобки российско-американских переговоров, теперь эти переговоры - только о перспективах двусторонних отношений РФ и США.Дела на фронте и в тылу у киевского режима плохи и с каждым днём идут всё хуже. Виноват в этом Зеленский, который под влиянием британцев сорвал "Стамбул", чем совершил преступление против украинского народа и против ВСУ, заявил экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*."На его руках миллион жизней, кровь, пролитая этими людьми. Плюс калеки, потерянные территории, в хлам уничтоженная экономика, промышленность, города, инфраструктура и т. п. - это всё последствия не подписания Стамбульских соглашений...", - сказал экс-нардеп в интервью журналисту Александру Шелесту**.Он тоже оценил "пророчество" Эллы Либановой относительно возвращения Крыма, заявив: "Вот таких академиков и таких вот всех товарищей — их надо просто оправлять к психиатру".По мнению экс-нардепа, "реально это болезнь", когда люди (по всей видимости, речь не только о Либановой — ред.) пытаются заниматься военной стратегией, освобождать Крым "во снах" - вместо того, чтобы заниматься, например, решением той же демографической проблемы, ведь на Украине "рождаемость упала до уровня средневековой Руины".Объясняется это тем, что "есть задача друзей Зеленского, глобалистов, по утилизации украинского народа и создания на его месте биомассы — завезём пакистанцев, бангладешцев, индусов, всё это перемешается...". Такая "биомасса" не будет протестовать.Мосийчук подчеркнул, что именно в связи с этим планом "уничтожается и вера православная, как основа, и культура украинская, и литература украинская, и язык украинский...".Тут экс-нардеп явно что-то путает, киевский режим пытается уничтожать, прежде всего, русский язык и русскую литературу на подконтрольной части страны. Вот депутат Юрчишин говорит, ссылаясь на украинский Минкульт, что мультсериал "Маша и Медведь" может быть спонсором терроризма. Приехали...Страшатся на Украине и наступающей зимы. Горячие речи политиков всё сильнее контрастируют с температурой в квартирах простых граждан.Украинский политолог Дмитрий Спивак в эфире интернет-канала Politeka отметил, что "государство оказалось не готово к отопительному сезону". По его словам, летом можно было закачать в украинские газохранилища необходимый объем газа по приемлемой цене, но почему-то этого не сделали.Политолог подчеркнул, что "мир откладывается", более того, грядет эскалация, пока мировые игроки будут договариваться, на Украине всё это время будет тяжело. А договариваться могут долго, Россия не просто так провела ядерные учения.Трамп молчит, не желая втягиваться в украинский конфликт, а Киев и Европа стараются его всё же втянуть, отметил Спивак. По его мнению, если США начнут военную операцию в Венесуэле, тогда возникает вопрос – Трамп станет тоже агрессором? Что тогда скажут руководители ЕС? Или это другое?Это будет на руку русским – так можно вторгаться или нет? Ответ очевиден, но все промолчат – "им можно". Вообще надо бы задуматься, что происходит в мире, а в мире действует просто право силы, полагает эксперт.Он добавил, что ещё украинцам надо подумать, как пережить эту зиму.А находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский напомнил, что зимовать украинцам предстоит с незаконной властью, поскольку с 25 октября 2025 года все местные власти в стране утратили легитимность."Выборы мэров и местных советов были проведены 8 октября 2020 года. В Конституции Украины нет никаких механизмов "продления" полномочий местных органов власти на срок военного положения. Проголосованное Радой "постановление" о продлении таких полномочий - очередной акт конституционного переворота в Украине и юридическая бессмыслица", - написал нардеп в своём блоге.По его словам, теперь у местных советов нет права распоряжаться имуществом громад (общин — ред.), областным коммунальным имуществом, местными бюджетами: "каждое такое решение, голосование, подпись — незаконные".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Михаила Павлива "Призрак майдана для Зеленского. Грызня болонок и бульдогов под дырявым украинским ковром" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев

