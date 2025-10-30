"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/za-nevmenyaemogo-zelenskogo-i-ego-virtualnuyu-realnost-eksperty-o-motivatsii-voevat-dlya-ukraintsev-1070845542.html
"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев
"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев - 30.10.2025 Украина.ру
"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев
В экспертном и политическом сообществе обсуждают, почему украинцы не горят желанием идти в ряды ВСУ и умирать за клику Зеленского и думают над тем, как это исправить
2025-10-30T06:18
2025-10-30T06:18
эксклюзив
украина
россия
киев
трамп и зеленский
владимир горбенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
тцк
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_78c6d81cb0e4d78b3c2009f870170755.jpg
Новобранцы киевскому режиму нужны, поскольку заканчивать конфликт украинские власти и их западные хозяева не собираются. Белорусский политик и политолог Юрий Воскресенский отметил, что для него совершенно очевидно — война на Украине будет продолжаться и в 2025, и в 2026 году, ведь все военные бюджеты свёрстаны, исходя из этих предположений. И "отверстать" их назад никто не позволит."И западная военщина, и американский ВПК зарабатывают очень большие деньги. Им нужно серьёзное поле для тестировки вооружений и способов, методов ведения войны. Украина — это шикарный полигон", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил — а то, что тут кто-то кого-то убивает, "белому западному человеку это абсолютно всё равно — это же проблема индейцев".По его словам, ВС РФ вполне могли бы вести боевые действия так же, как ведёт их, например, армия Израиля, но не делает этого. Тактика России — вести не разрушительную войну, а спецоперацию, "российская армия использует свой потенциал на 30–40 процентов, не больше".Воскресенский добавил, что Белоруссия всё время предлагает политикам в Киеве поговорить и подумать, к чему всё это может привести. Если, например, Россия вдруг вместо СВО решит объявить войну или интенсифицировать боевые действия и обратится к Минску с просьбой предоставить территорию, например, для захода на Украину с севера — то такая территория в соответствии с союзническими отношениями между Минском и Москвой будет предоставлена.Всё же лучше было бы Зеленскому и украинским политикам посмотреть на вещи трезво, подчеркнул белорусский эксперт.Шелест на это ответил, что война не даёт украинцам задавать вопросы своей власти, поэтому для Зеленского выгоднее сейчас продолжение боевых действий."Дело в том, что у украинской стороны, у киевского правящего марионеточного режима нет искреннего желания останавливать войну. Соответственно, предложение заморозить её по линии фронта можно рассматривать как манипуляцию", — согласился с этим Воскресенский, напомнив о срыве Киевом ранее достигнутых соглашений.При этом он отметил, что в Киеве должны бы понимать, что даже сорок пакетов западных санкций ничего не изменят, у России достаточно ресурсов. И реалистичный вариант завершения конфликта возможен "только после низложения режима Зеленского"."Этот человек ответственен за геноцид украинского народа, он абсолютно невменяемый...", — дал Воскресенский оценку главе киевского режима. По мнению политолога, "время уже работает против режима Зеленского".Время идёт, но пока боевые действия продолжаются. Эксперты обсуждают трудное положение ВСУ и тот факт, что количество самовольно оставивших свои части военнослужащих достигло 250 тысяч (по некоторым оценкам, ещё больше — ред.). В чём причина? По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарёва, причина в том, что все видят такую картину — простых людей, рабочих и крестьян — отлавливают и отправляют на убой, к людям относятся как к расходному материалу, а дети "слуг народа" живут себе за границей.И это касается не только мобилизации, но и многих других сфер жизни на территории нынешней Украины."Когда у чиновников, у президента, у премьера одна реальность, какая-то виртуальная, адекватная единому (теле)марафону, но жизнь простых украинцев, она абсолютно с ней не стыкуется… А всё это в конце концов фокусируется в том, что если государство мне ничего не должно, то я государству ничего не должен. Люди просто уходят во внутреннюю эмиграцию. И не только, просто валят из страны. И ещё пытаются учить, в какую церковь ходить, какие памятники у тебя в городе, в селе должны стоять, кому можно, кому нельзя какую музыку слушать… Ну, в итоге люди (думают — ред.) — "да гори оно всё огнём!", — описал ситуацию политтехнолог в беседе с журналистом Виталием Диким.Он также подчеркнул, что применяемые сейчас ТЦК и полицией методы мобилизации могут привести нынешнюю Украину к повторению судьбы Директории. Тогда тоже в армию людей гнали силой, в итоге к 1920 году армия разбежалась и появилась саркастическая присказка: "В вагоне Директория, а под вагоном территория".Однако, по мнению эксперта, методы мобилизации на Украине всё равно сейчас будут ужесточаться, другого выхода у нынешней власти нет.И действительно, каждый день в соцсетях появляется множество свидетельств о произволе ТЦК. Никакой ответственности за свои незаконные действия военкомы, как правило, не несут — но… пока не несут. Тем временем в Киеве думают над тем, как бы получше прижать беглецов из славных рядов ВСУ, не желающих умереть за Зеленского и его воровскую клику.Так, депутат Верховной Рады из президентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Руслан Горбенко заявил о поступающих от военного командования предложениях арестовывать счета и имущество бежавших из рядов ВСУ, а в правоохранительном комитете предлагают увеличить сроки наказания для ушедших в СЗЧ — "предложений очень много".Депутат также сообщил, что на Украине заведено около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части, кроме того, около 1,5 миллиона военнообязанных имеют "бронь".По словам Горбенко, которые приводит телеграм-канал издания Украина.ру, у ТЦК будет полная база данных на всех украинцев, поэтому повесток будут выписывать больше. Однако проблема будет в том, чтобы потом "найти этих людей".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти"
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_59:0:992:700_1920x0_80_0_0_e48713e1da060b13352dd0897eef8345.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, трамп и зеленский, владимир горбенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, впк
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Трамп и Зеленский, Владимир Горбенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ТЦК, ВПК

"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев

06:18 30.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПлач диктатора — Зеленский об ударе ВС РФ по энергетике Украины
Плач диктатора — Зеленский об ударе ВС РФ по энергетике Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В экспертном и политическом сообществе обсуждают, почему украинцы не горят желанием идти в ряды ВСУ и умирать за клику Зеленского и думают над тем, как это исправить
Новобранцы киевскому режиму нужны, поскольку заканчивать конфликт украинские власти и их западные хозяева не собираются. Белорусский политик и политолог Юрий Воскресенский отметил, что для него совершенно очевидно — война на Украине будет продолжаться и в 2025, и в 2026 году, ведь все военные бюджеты свёрстаны, исходя из этих предположений. И "отверстать" их назад никто не позволит.
"И западная военщина, и американский ВПК зарабатывают очень большие деньги. Им нужно серьёзное поле для тестировки вооружений и способов, методов ведения войны. Украина — это шикарный полигон", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил — а то, что тут кто-то кого-то убивает, "белому западному человеку это абсолютно всё равно — это же проблема индейцев".
По его словам, ВС РФ вполне могли бы вести боевые действия так же, как ведёт их, например, армия Израиля, но не делает этого. Тактика России — вести не разрушительную войну, а спецоперацию, "российская армия использует свой потенциал на 30–40 процентов, не больше".
Воскресенский добавил, что Белоруссия всё время предлагает политикам в Киеве поговорить и подумать, к чему всё это может привести. Если, например, Россия вдруг вместо СВО решит объявить войну или интенсифицировать боевые действия и обратится к Минску с просьбой предоставить территорию, например, для захода на Украину с севера — то такая территория в соответствии с союзническими отношениями между Минском и Москвой будет предоставлена.
Всё же лучше было бы Зеленскому и украинским политикам посмотреть на вещи трезво, подчеркнул белорусский эксперт.
Шелест на это ответил, что война не даёт украинцам задавать вопросы своей власти, поэтому для Зеленского выгоднее сейчас продолжение боевых действий.
"Дело в том, что у украинской стороны, у киевского правящего марионеточного режима нет искреннего желания останавливать войну. Соответственно, предложение заморозить её по линии фронта можно рассматривать как манипуляцию", — согласился с этим Воскресенский, напомнив о срыве Киевом ранее достигнутых соглашений.
При этом он отметил, что в Киеве должны бы понимать, что даже сорок пакетов западных санкций ничего не изменят, у России достаточно ресурсов. И реалистичный вариант завершения конфликта возможен "только после низложения режима Зеленского".
"Этот человек ответственен за геноцид украинского народа, он абсолютно невменяемый...", — дал Воскресенский оценку главе киевского режима. По мнению политолога, "время уже работает против режима Зеленского".
Время идёт, но пока боевые действия продолжаются. Эксперты обсуждают трудное положение ВСУ и тот факт, что количество самовольно оставивших свои части военнослужащих достигло 250 тысяч (по некоторым оценкам, ещё больше — ред.). В чём причина? По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарёва, причина в том, что все видят такую картину — простых людей, рабочих и крестьян — отлавливают и отправляют на убой, к людям относятся как к расходному материалу, а дети "слуг народа" живут себе за границей.
И это касается не только мобилизации, но и многих других сфер жизни на территории нынешней Украины.
"Когда у чиновников, у президента, у премьера одна реальность, какая-то виртуальная, адекватная единому (теле)марафону, но жизнь простых украинцев, она абсолютно с ней не стыкуется… А всё это в конце концов фокусируется в том, что если государство мне ничего не должно, то я государству ничего не должен. Люди просто уходят во внутреннюю эмиграцию. И не только, просто валят из страны. И ещё пытаются учить, в какую церковь ходить, какие памятники у тебя в городе, в селе должны стоять, кому можно, кому нельзя какую музыку слушать… Ну, в итоге люди (думают — ред.) — "да гори оно всё огнём!", — описал ситуацию политтехнолог в беседе с журналистом Виталием Диким.
Он также подчеркнул, что применяемые сейчас ТЦК и полицией методы мобилизации могут привести нынешнюю Украину к повторению судьбы Директории. Тогда тоже в армию людей гнали силой, в итоге к 1920 году армия разбежалась и появилась саркастическая присказка: "В вагоне Директория, а под вагоном территория".
Однако, по мнению эксперта, методы мобилизации на Украине всё равно сейчас будут ужесточаться, другого выхода у нынешней власти нет.
И действительно, каждый день в соцсетях появляется множество свидетельств о произволе ТЦК. Никакой ответственности за свои незаконные действия военкомы, как правило, не несут — но… пока не несут. Тем временем в Киеве думают над тем, как бы получше прижать беглецов из славных рядов ВСУ, не желающих умереть за Зеленского и его воровскую клику.
Так, депутат Верховной Рады из президентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Руслан Горбенко заявил о поступающих от военного командования предложениях арестовывать счета и имущество бежавших из рядов ВСУ, а в правоохранительном комитете предлагают увеличить сроки наказания для ушедших в СЗЧ — "предложений очень много".
Депутат также сообщил, что на Украине заведено около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части, кроме того, около 1,5 миллиона военнообязанных имеют "бронь".
По словам Горбенко, которые приводит телеграм-канал издания Украина.ру, у ТЦК будет полная база данных на всех украинцев, поэтому повесток будут выписывать больше. Однако проблема будет в том, чтобы потом "найти этих людей".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиевТрамп и ЗеленскийВладимир ГорбенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныТЦКВПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ
06:33Мониторинговые ТГ-каналы выкладывают приблизительные маршруты всех типов ракет над Украиной
06:30США вводят санкции, а Россия – новые правила ядерного сдерживания. Украина в международном контексте
06:18"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев
06:08"Кинжалом" нанесён удар по Ладыжину Винницкой области!
06:00Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих"
06:00Битва за Херсон: Рожин рассказал, как остров Карантинный обернулся тактической ловушкой для ВСУ
05:50"Киев скатится к охоте на людей": Михаил Павлив предупредил о массовых облавах на Украине
05:40"Будущая территория России": Рожин про перспективы освобождения Днепропетровской области
05:38Видео одного из многочисленных прилётов по целям в оккупированном Запорожье
05:36В небе, между тем, остаются не менее 85 "Гераней"
05:35На данный момент "Калибры" движутся в сторону оккупированного Херсона и в сторону Николаевской области
05:30К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт
05:15Трамп и Си Цзиньпин начали встречу в Южной Корее, — американские СМИ
05:15"У ВСУ обвалились фланги": Рожин раскрыл, как освобождение Родинского разрывает украинский фронт
05:14Сообщается уже о не менее 6-7 взрывах в оккупированном Запорожье!
05:12Серия прилётов ракет в оккупированном Запорожье!
05:00Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ
04:58О пусках ракет типа "Калибр" пишут ТГ-каналы противника
04:50Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации
Лента новостейМолния