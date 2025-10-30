https://ukraina.ru/20251030/za-nevmenyaemogo-zelenskogo-i-ego-virtualnuyu-realnost-eksperty-o-motivatsii-voevat-dlya-ukraintsev-1070845542.html
"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев
"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев - 30.10.2025 Украина.ру
"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев
В экспертном и политическом сообществе обсуждают, почему украинцы не горят желанием идти в ряды ВСУ и умирать за клику Зеленского и думают над тем, как это исправить
2025-10-30T06:18
2025-10-30T06:18
2025-10-30T06:18
эксклюзив
украина
россия
киев
трамп и зеленский
владимир горбенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
тцк
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_78c6d81cb0e4d78b3c2009f870170755.jpg
Новобранцы киевскому режиму нужны, поскольку заканчивать конфликт украинские власти и их западные хозяева не собираются. Белорусский политик и политолог Юрий Воскресенский отметил, что для него совершенно очевидно — война на Украине будет продолжаться и в 2025, и в 2026 году, ведь все военные бюджеты свёрстаны, исходя из этих предположений. И "отверстать" их назад никто не позволит."И западная военщина, и американский ВПК зарабатывают очень большие деньги. Им нужно серьёзное поле для тестировки вооружений и способов, методов ведения войны. Украина — это шикарный полигон", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил — а то, что тут кто-то кого-то убивает, "белому западному человеку это абсолютно всё равно — это же проблема индейцев".По его словам, ВС РФ вполне могли бы вести боевые действия так же, как ведёт их, например, армия Израиля, но не делает этого. Тактика России — вести не разрушительную войну, а спецоперацию, "российская армия использует свой потенциал на 30–40 процентов, не больше".Воскресенский добавил, что Белоруссия всё время предлагает политикам в Киеве поговорить и подумать, к чему всё это может привести. Если, например, Россия вдруг вместо СВО решит объявить войну или интенсифицировать боевые действия и обратится к Минску с просьбой предоставить территорию, например, для захода на Украину с севера — то такая территория в соответствии с союзническими отношениями между Минском и Москвой будет предоставлена.Всё же лучше было бы Зеленскому и украинским политикам посмотреть на вещи трезво, подчеркнул белорусский эксперт.Шелест на это ответил, что война не даёт украинцам задавать вопросы своей власти, поэтому для Зеленского выгоднее сейчас продолжение боевых действий."Дело в том, что у украинской стороны, у киевского правящего марионеточного режима нет искреннего желания останавливать войну. Соответственно, предложение заморозить её по линии фронта можно рассматривать как манипуляцию", — согласился с этим Воскресенский, напомнив о срыве Киевом ранее достигнутых соглашений.При этом он отметил, что в Киеве должны бы понимать, что даже сорок пакетов западных санкций ничего не изменят, у России достаточно ресурсов. И реалистичный вариант завершения конфликта возможен "только после низложения режима Зеленского"."Этот человек ответственен за геноцид украинского народа, он абсолютно невменяемый...", — дал Воскресенский оценку главе киевского режима. По мнению политолога, "время уже работает против режима Зеленского".Время идёт, но пока боевые действия продолжаются. Эксперты обсуждают трудное положение ВСУ и тот факт, что количество самовольно оставивших свои части военнослужащих достигло 250 тысяч (по некоторым оценкам, ещё больше — ред.). В чём причина? По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарёва, причина в том, что все видят такую картину — простых людей, рабочих и крестьян — отлавливают и отправляют на убой, к людям относятся как к расходному материалу, а дети "слуг народа" живут себе за границей.И это касается не только мобилизации, но и многих других сфер жизни на территории нынешней Украины."Когда у чиновников, у президента, у премьера одна реальность, какая-то виртуальная, адекватная единому (теле)марафону, но жизнь простых украинцев, она абсолютно с ней не стыкуется… А всё это в конце концов фокусируется в том, что если государство мне ничего не должно, то я государству ничего не должен. Люди просто уходят во внутреннюю эмиграцию. И не только, просто валят из страны. И ещё пытаются учить, в какую церковь ходить, какие памятники у тебя в городе, в селе должны стоять, кому можно, кому нельзя какую музыку слушать… Ну, в итоге люди (думают — ред.) — "да гори оно всё огнём!", — описал ситуацию политтехнолог в беседе с журналистом Виталием Диким.Он также подчеркнул, что применяемые сейчас ТЦК и полицией методы мобилизации могут привести нынешнюю Украину к повторению судьбы Директории. Тогда тоже в армию людей гнали силой, в итоге к 1920 году армия разбежалась и появилась саркастическая присказка: "В вагоне Директория, а под вагоном территория".Однако, по мнению эксперта, методы мобилизации на Украине всё равно сейчас будут ужесточаться, другого выхода у нынешней власти нет.И действительно, каждый день в соцсетях появляется множество свидетельств о произволе ТЦК. Никакой ответственности за свои незаконные действия военкомы, как правило, не несут — но… пока не несут. Тем временем в Киеве думают над тем, как бы получше прижать беглецов из славных рядов ВСУ, не желающих умереть за Зеленского и его воровскую клику.Так, депутат Верховной Рады из президентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Руслан Горбенко заявил о поступающих от военного командования предложениях арестовывать счета и имущество бежавших из рядов ВСУ, а в правоохранительном комитете предлагают увеличить сроки наказания для ушедших в СЗЧ — "предложений очень много".Депутат также сообщил, что на Украине заведено около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части, кроме того, около 1,5 миллиона военнообязанных имеют "бронь".По словам Горбенко, которые приводит телеграм-канал издания Украина.ру, у ТЦК будет полная база данных на всех украинцев, поэтому повесток будут выписывать больше. Однако проблема будет в том, чтобы потом "найти этих людей".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти"
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_59:0:992:700_1920x0_80_0_0_e48713e1da060b13352dd0897eef8345.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, киев, трамп и зеленский, владимир горбенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, впк
"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев
В экспертном и политическом сообществе обсуждают, почему украинцы не горят желанием идти в ряды ВСУ и умирать за клику Зеленского и думают над тем, как это исправить
Новобранцы киевскому режиму нужны, поскольку заканчивать конфликт украинские власти и их западные хозяева не собираются. Белорусский политик и политолог Юрий Воскресенский отметил, что для него совершенно очевидно — война на Украине будет продолжаться и в 2025, и в 2026 году, ведь все военные бюджеты свёрстаны, исходя из этих предположений. И "отверстать" их назад никто не позволит.
"И западная военщина, и американский ВПК зарабатывают очень большие деньги. Им нужно серьёзное поле для тестировки вооружений и способов, методов ведения войны. Украина — это шикарный полигон", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил — а то, что тут кто-то кого-то убивает, "белому западному человеку это абсолютно всё равно — это же проблема индейцев".
По его словам, ВС РФ вполне могли бы вести боевые действия так же, как ведёт их, например, армия Израиля, но не делает этого. Тактика России — вести не разрушительную войну, а спецоперацию, "российская армия использует свой потенциал на 30–40 процентов, не больше".
Воскресенский добавил, что Белоруссия всё время предлагает политикам в Киеве поговорить и подумать, к чему всё это может привести. Если, например, Россия вдруг вместо СВО решит объявить войну или интенсифицировать боевые действия и обратится к Минску с просьбой предоставить территорию, например, для захода на Украину с севера — то такая территория в соответствии с союзническими отношениями между Минском и Москвой будет предоставлена.
Всё же лучше было бы Зеленскому и украинским политикам посмотреть на вещи трезво, подчеркнул белорусский эксперт.
Шелест на это ответил, что война не даёт украинцам задавать вопросы своей власти, поэтому для Зеленского выгоднее сейчас продолжение боевых действий.
"Дело в том, что у украинской стороны, у киевского правящего марионеточного режима нет искреннего желания останавливать войну. Соответственно, предложение заморозить её по линии фронта можно рассматривать как манипуляцию", — согласился с этим Воскресенский, напомнив о срыве Киевом ранее достигнутых соглашений.
При этом он отметил, что в Киеве должны бы понимать, что даже сорок пакетов западных санкций ничего не изменят, у России достаточно ресурсов. И реалистичный вариант завершения конфликта возможен "только после низложения режима Зеленского".
"Этот человек ответственен за геноцид украинского народа, он абсолютно невменяемый...", — дал Воскресенский оценку главе киевского режима. По мнению политолога, "время уже работает против режима Зеленского".
Время идёт, но пока боевые действия продолжаются. Эксперты обсуждают трудное положение ВСУ и тот факт, что количество самовольно оставивших свои части военнослужащих достигло 250 тысяч (по некоторым оценкам, ещё больше — ред.). В чём причина? По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарёва, причина в том, что все видят такую картину — простых людей, рабочих и крестьян — отлавливают и отправляют на убой, к людям относятся как к расходному материалу, а дети "слуг народа" живут себе за границей.
И это касается не только мобилизации, но и многих других сфер жизни на территории нынешней Украины.
"Когда у чиновников, у президента, у премьера одна реальность, какая-то виртуальная, адекватная единому (теле)марафону, но жизнь простых украинцев, она абсолютно с ней не стыкуется… А всё это в конце концов фокусируется в том, что если государство мне ничего не должно, то я государству ничего не должен. Люди просто уходят во внутреннюю эмиграцию. И не только, просто валят из страны. И ещё пытаются учить, в какую церковь ходить, какие памятники у тебя в городе, в селе должны стоять, кому можно, кому нельзя какую музыку слушать… Ну, в итоге люди (думают — ред.) — "да гори оно всё огнём!", — описал ситуацию политтехнолог в беседе с журналистом Виталием Диким.
Он также подчеркнул, что применяемые сейчас ТЦК и полицией методы мобилизации могут привести нынешнюю Украину к повторению судьбы Директории. Тогда тоже в армию людей гнали силой, в итоге к 1920 году армия разбежалась и появилась саркастическая присказка: "В вагоне Директория, а под вагоном территория".
Однако, по мнению эксперта, методы мобилизации на Украине всё равно сейчас будут ужесточаться, другого выхода у нынешней власти нет.
И действительно, каждый день в соцсетях появляется множество свидетельств о произволе ТЦК. Никакой ответственности за свои незаконные действия военкомы, как правило, не несут — но… пока не несут. Тем временем в Киеве думают над тем, как бы получше прижать беглецов из славных рядов ВСУ, не желающих умереть за Зеленского и его воровскую клику.
Так, депутат Верховной Рады из президентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Руслан Горбенко заявил о поступающих от военного командования предложениях арестовывать счета и имущество бежавших из рядов ВСУ, а в правоохранительном комитете предлагают увеличить сроки наказания для ушедших в СЗЧ — "предложений очень много".
Депутат также сообщил, что на Украине заведено около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части, кроме того, около 1,5 миллиона военнообязанных имеют "бронь".
По словам Горбенко, которые приводит
телеграм-канал издания Украина.ру
, у ТЦК будет полная база данных на всех украинцев, поэтому повесток будут выписывать больше. Однако проблема будет в том, чтобы потом "найти этих людей"
.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов