https://ukraina.ru/20251030/za-nevmenyaemogo-zelenskogo-i-ego-virtualnuyu-realnost-eksperty-o-motivatsii-voevat-dlya-ukraintsev-1070845542.html

"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев

"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев - 30.10.2025 Украина.ру

"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев

В экспертном и политическом сообществе обсуждают, почему украинцы не горят желанием идти в ряды ВСУ и умирать за клику Зеленского и думают над тем, как это исправить

2025-10-30T06:18

2025-10-30T06:18

2025-10-30T06:18

эксклюзив

украина

россия

киев

трамп и зеленский

владимир горбенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

тцк

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_78c6d81cb0e4d78b3c2009f870170755.jpg

Новобранцы киевскому режиму нужны, поскольку заканчивать конфликт украинские власти и их западные хозяева не собираются. Белорусский политик и политолог Юрий Воскресенский отметил, что для него совершенно очевидно — война на Украине будет продолжаться и в 2025, и в 2026 году, ведь все военные бюджеты свёрстаны, исходя из этих предположений. И "отверстать" их назад никто не позволит."И западная военщина, и американский ВПК зарабатывают очень большие деньги. Им нужно серьёзное поле для тестировки вооружений и способов, методов ведения войны. Украина — это шикарный полигон", — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он добавил — а то, что тут кто-то кого-то убивает, "белому западному человеку это абсолютно всё равно — это же проблема индейцев".По его словам, ВС РФ вполне могли бы вести боевые действия так же, как ведёт их, например, армия Израиля, но не делает этого. Тактика России — вести не разрушительную войну, а спецоперацию, "российская армия использует свой потенциал на 30–40 процентов, не больше".Воскресенский добавил, что Белоруссия всё время предлагает политикам в Киеве поговорить и подумать, к чему всё это может привести. Если, например, Россия вдруг вместо СВО решит объявить войну или интенсифицировать боевые действия и обратится к Минску с просьбой предоставить территорию, например, для захода на Украину с севера — то такая территория в соответствии с союзническими отношениями между Минском и Москвой будет предоставлена.Всё же лучше было бы Зеленскому и украинским политикам посмотреть на вещи трезво, подчеркнул белорусский эксперт.Шелест на это ответил, что война не даёт украинцам задавать вопросы своей власти, поэтому для Зеленского выгоднее сейчас продолжение боевых действий."Дело в том, что у украинской стороны, у киевского правящего марионеточного режима нет искреннего желания останавливать войну. Соответственно, предложение заморозить её по линии фронта можно рассматривать как манипуляцию", — согласился с этим Воскресенский, напомнив о срыве Киевом ранее достигнутых соглашений.При этом он отметил, что в Киеве должны бы понимать, что даже сорок пакетов западных санкций ничего не изменят, у России достаточно ресурсов. И реалистичный вариант завершения конфликта возможен "только после низложения режима Зеленского"."Этот человек ответственен за геноцид украинского народа, он абсолютно невменяемый...", — дал Воскресенский оценку главе киевского режима. По мнению политолога, "время уже работает против режима Зеленского".Время идёт, но пока боевые действия продолжаются. Эксперты обсуждают трудное положение ВСУ и тот факт, что количество самовольно оставивших свои части военнослужащих достигло 250 тысяч (по некоторым оценкам, ещё больше — ред.). В чём причина? По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарёва, причина в том, что все видят такую картину — простых людей, рабочих и крестьян — отлавливают и отправляют на убой, к людям относятся как к расходному материалу, а дети "слуг народа" живут себе за границей.И это касается не только мобилизации, но и многих других сфер жизни на территории нынешней Украины."Когда у чиновников, у президента, у премьера одна реальность, какая-то виртуальная, адекватная единому (теле)марафону, но жизнь простых украинцев, она абсолютно с ней не стыкуется… А всё это в конце концов фокусируется в том, что если государство мне ничего не должно, то я государству ничего не должен. Люди просто уходят во внутреннюю эмиграцию. И не только, просто валят из страны. И ещё пытаются учить, в какую церковь ходить, какие памятники у тебя в городе, в селе должны стоять, кому можно, кому нельзя какую музыку слушать… Ну, в итоге люди (думают — ред.) — "да гори оно всё огнём!", — описал ситуацию политтехнолог в беседе с журналистом Виталием Диким.Он также подчеркнул, что применяемые сейчас ТЦК и полицией методы мобилизации могут привести нынешнюю Украину к повторению судьбы Директории. Тогда тоже в армию людей гнали силой, в итоге к 1920 году армия разбежалась и появилась саркастическая присказка: "В вагоне Директория, а под вагоном территория".Однако, по мнению эксперта, методы мобилизации на Украине всё равно сейчас будут ужесточаться, другого выхода у нынешней власти нет.И действительно, каждый день в соцсетях появляется множество свидетельств о произволе ТЦК. Никакой ответственности за свои незаконные действия военкомы, как правило, не несут — но… пока не несут. Тем временем в Киеве думают над тем, как бы получше прижать беглецов из славных рядов ВСУ, не желающих умереть за Зеленского и его воровскую клику.Так, депутат Верховной Рады из президентской фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Руслан Горбенко заявил о поступающих от военного командования предложениях арестовывать счета и имущество бежавших из рядов ВСУ, а в правоохранительном комитете предлагают увеличить сроки наказания для ушедших в СЗЧ — "предложений очень много".Депутат также сообщил, что на Украине заведено около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и самовольному оставлению части, кроме того, около 1,5 миллиона военнообязанных имеют "бронь".По словам Горбенко, которые приводит телеграм-канал издания Украина.ру, у ТЦК будет полная база данных на всех украинцев, поэтому повесток будут выписывать больше. Однако проблема будет в том, чтобы потом "найти этих людей".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти"

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, трамп и зеленский, владимир горбенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, впк