Будут ли ВСУ менять тактику боевых действий и зачем Россию призывают "бахнуть" по Украине — Ищенко - 31.10.2025
Будут ли ВСУ менять тактику боевых действий и зачем Россию призывают "бахнуть" по Украине — Ищенко
Будут ли ВСУ менять тактику боевых действий и зачем Россию призывают "бахнуть" по Украине — Ищенко - 31.10.2025 Украина.ру
Будут ли ВСУ менять тактику боевых действий и зачем Россию призывают "бахнуть" по Украине — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 31.10.2025
2025-10-31T11:24
2025-10-31T11:24
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070962026_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cca94b8cf5e1f307a6315c6095d783e.jpg.webp
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:32 - Когда Запад перестанет платить за Украину? 22:15 - О тех, кто призывает "бахнуть" ракетами; 29:56 - Будут ли ВСУ меня тактику боевых действий? 33:29 - Что будет с Евросоюзом по результатам СВО; 41:39 - Достижения Ельцина на посту президента; 47:26 - О правлении Николая ll; 59:42 - О вводе войск Франции на Украину; 1:02:29 - О стратегии продвижения ВС РФ; 1:08:06 - О реальном количестве мобилизованных в России; 1:15:47 - О сроках завершения СВО; 1:23:53 - О заселении европейской части России мусульманами; 1:28:12 - Длительность текущего мирового кризиса. 1:31:51 - Вероятность поставок Венесуэле ракет из России.
Украина.ру
Будут ли ВСУ менять тактику боевых действий и зачем Россию призывают "бахнуть" по Украине — Ищенко

11:24 31.10.2025
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:32 - Когда Запад перестанет платить за Украину?
22:15 - О тех, кто призывает "бахнуть" ракетами;
29:56 - Будут ли ВСУ меня тактику боевых действий?
33:29 - Что будет с Евросоюзом по результатам СВО;
41:39 - Достижения Ельцина на посту президента;
47:26 - О правлении Николая ll;
59:42 - О вводе войск Франции на Украину;
1:02:29 - О стратегии продвижения ВС РФ;
1:08:06 - О реальном количестве мобилизованных в России;
1:15:47 - О сроках завершения СВО;
1:23:53 - О заселении европейской части России мусульманами;
1:28:12 - Длительность текущего мирового кризиса.
1:31:51 - Вероятность поставок Венесуэле ракет из России.
Больше материалов по теме:
Видео Россия Украина Запад Ростислав Ищенко Борис Ельцин Вооруженные силы Украины ЕС мусульмане кризис Венесуэла ракеты Ракета Франция СВО Спецоперация ВС РФ Евросоюз
 
