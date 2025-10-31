https://ukraina.ru/20251031/budut-li-vsu-menyat-taktiku-boevykh-deystviy-i-zachem-rossiyu-prizyvayut-bakhnut-po-ukraine--ischenko-1070962147.html

Будут ли ВСУ менять тактику боевых действий и зачем Россию призывают "бахнуть" по Украине — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 31.10.2025

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:32 - Когда Запад перестанет платить за Украину? 22:15 - О тех, кто призывает "бахнуть" ракетами; 29:56 - Будут ли ВСУ меня тактику боевых действий? 33:29 - Что будет с Евросоюзом по результатам СВО; 41:39 - Достижения Ельцина на посту президента; 47:26 - О правлении Николая ll; 59:42 - О вводе войск Франции на Украину; 1:02:29 - О стратегии продвижения ВС РФ; 1:08:06 - О реальном количестве мобилизованных в России; 1:15:47 - О сроках завершения СВО; 1:23:53 - О заселении европейской части России мусульманами; 1:28:12 - Длительность текущего мирового кризиса. 1:31:51 - Вероятность поставок Венесуэле ракет из России.

