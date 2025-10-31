https://ukraina.ru/20251031/1050469503.html

"Украинский проект" Бенито Муссолини

Связь украинских реалий с реалиями немецкого нацизма выглядит натянуто – ни концлагерей, ни развитой расовой теории. А вот сходство идеологии украинского интегрального национализма и самого нынешнего украинского режима с режимом Бенито Муссолини в Италии более очевидно. Он был утверждён главой правительства 31 октября 1922 года

Интересно и то, что, ещё будучи журналистом, в 1919-20 годах будущий дуче (вождь) итальянской нации проявлял интерес к украинской проблематике. Тогда он пролагал, что Украина способна сломить гегемонию англичан на Черном море и стать оплотом борьбы с большевизмом.Такое внимание к Черноморскому бассейну было отнюдь не случайным.Руководивший в 1917-19 годах итальянским правительством Витторио Орландо под занавес своего премьерства принял решение направить в Закавказье 100-тысячный экспедиционный корпус. Итальянцы с подачи старших партнёров по Антанте были призваны оградить от большевиков Закавказский нефтяной район. Не состоялась данная экспедиция лишь потому, что была в последний момент ветирована монархом Италии.Идеологическое обоснование проекту военно-политического проникновения Италии в Черноморье обеспечивал востоковед Энрико Инсабато. Впоследствии он стал близким соратником Муссолини, а фашистская партия восприняла его проект создания нового порядка в Восточной Европе."Надо поддерживать центробежную тенденцию национальностей, находящихся под игом России. (…) Это необходимо для того, чтобы создать барьер не только против угрозы панславизма на Адриатическом море, но и для того, чтобы создать неприкосновенный санитарный кордон от большевистской проказы".С середины 20-х годов данные выкладки стали влиять на внешнеполитический курс Рима. Экономически они подстёгивались тем, что в межвоенный период Италия получала через Чёрное море из Закавказья до трети потребляемой нефти.Интенсивная торговля с Москвой не мешала итало-фашистскому режиму строить планы раздела Советского Союза.К примеру, в 1930 году в ходе подготовки встречи Муссолини и главы МИД Польши Александра Залесского, намечалось обсудить вопросы независимости Украины и Кавказа. Рим оказался весьма восприимчив к геополитической конструкции "Украина – мост на Восток", без которого сложно удержать кавказские владения.Видя интерес фашистского режима к вопросу отделения Украины от России лидер ОУН* Евгений Коновалец стал проявлять большое внимание "итальянскому направлению".Инсабато взял на себя роль организатора контактов итальянских фашистов и украинских националистов. В 1933 году благодаря его поддержке на Апеннинах вышла брошюра сподвижника Коновальца Евгения Онацкого под названием "Европейский баланс и украинский вопрос". Её впоследствии дополнил ещё ряд изданий: "Тарас Шевченко — бард Украины", "Симон Петлюра — герой и мученик Украины", "Гетман Мазепа".В 1936 году Онацкому позволили организовать в Высшем институте Востока в Неаполе кафедру украинского языка и литературы. Годом спустя там вышла в свет теоретико-практическая грамматика украинского языка для итальянцев.ОУН* отвечала фашистам взаимностью. В украинских изданиях, выходивших в других странах Онацкий всячески превозносил государственный строй фашистской Италии.Официальные итальянские издания со своей стороны подчеркивали, что украинцы являются "первой линией защиты этнического, культурного и духовного наследия белой расы от азиатского нашествия".Инсабато была предложена концепция Украины и других восточных территорий как общего проблемного поля Италии и Германии, где требовались совместные действия. В 1937 году соратник Муссолини предложил создать особое итало-германское бюро по исследованию и дальнейшему использованию центробежных сил в Советском Союзе.Однако в Германии "украинские" инициативы итальянцев однозначной поддержки не получили.Глава внешнеполитического ведомства НСДАП Альфред Розенберг отказался от переговоров на сей счёт, ссылаясь на отсутствие соответствующих инструкций от Гитлера.Италия предпочитала активно не вкладываться в "украинский" проект, все попытки лидеров ОУН* добиться от Рима выделения для себя субсидий по аналогии с немецкими результата не принесли.Вероятно, последним явным знаком внимания фашистов к ОУН стало проведение в Риме накануне начала Второй мировой войны Большого сбора украинских националистов, избравшего лидером организации Андрея Мельника вместо погибшего Коновальца. Примечательно, что в тот же период в "вечном городе" прошёл конгресс грузинских ультранационалистических организаций.Надежды на усиление итальянского влияния на Украине посредствам поддержки ОУН окончательно рассеялись сразу после нападения Германии на СССР.Информируя дуче о начале вторжения, немецкие и итальянские дипломаты акцентировали внимание на том, Гитлер решил применить "польский опыт" обустройства захваченных территорий, ликвидировав их государственность.Это лишало практического значения дальнейшее сотрудничество Рима с украинскими националистами. Тем более, что фюрер сделал весьма заманчивое для дуче предложение.В ночь на 22 июня 1941 года Гитлер сообщал Муссолини: "я особенно надеюсь, что нам таким образом удастся на долгое время превратить Украину в общую базу военного снабжения, которое, возможно, нам понадобится…" Гитлер намекал о готовности делиться с Муссолини "украинским пирогом" и без непосредственного участия итальянских войск в восточном походе.Однако итальянские элиты были уверены, что вожделенные ресурсы на востоке Рим получит лишь в случае физического участия своих войск в боевых действиях против СССР. 5 июля 1941 года Муссолини сделал заявление на заседании своего правительства, что уже к концу месяца на восточный фронт прибудут первые три итальянские дивизии.Такая спешка была обусловлена уверенностью в скоротечном характере войны. Ведь германский диктатор был полон решимости завершить её за восемь недель.Настрой на необходимость завоевания Украины как ресурсной базы активно корреспондировался в войска. Командующий итальянского экспедиционного корпуса с такими словами обратился к своим бойцам по случаю их вступления на территорию СССР:"Я вижу, как вы смело и решительно пересекаете румынскую границу, движетесь по неустроенным дорогам Бессарабии, ценой огромных усилий продвигаетесь в глубь необъятных просторов плодородной Украины, которая завтра станет житницей победителей…"Полноценное боевое крещение итальянцы получили в составе 11-й германской армии на севере Николаевской области. В дальнейшем, когда эта армия направилась в Крым, итальянские дивизии были переданы в состав 1-й танковой группы под командованием Клейста.С военной точки зрения такое решение было очень сомнительным, поскольку плохо механизированные итальянские части не соответствовали немецкой тактике манёвренной войны. Гораздо более рациональным было бы направить итальянцев для ведения позиционных боёв в Крыму. Но это могло дать повод Муссолини вспомнить о древнеримских владениях на полуострове.Планируемую крымскую провинцию рейха под названием Готенланд фюрер ни с кем делить не собирался и для усиления армии Манштейна в Крыму были выбраны румыны, на данный регион не имевшие претензий.Примечательно, что итальянцы питали определённые надежды на то, чтобы отнять у Румынии оккупированную ею в 1941 году Одессу. Консульство Италии в Одессе проводило активную пропагандистскую деятельность с целью показать местному населению преимущества жизни под властью Рима.Как ни странно, Муссолини с оптимизмом воспринял новости о неудачах германской армии на восточном фронте в конце 1941 года. Диктатор публично признавался, что его беспокоит слишком быстрая победа Гитлера, поскольку она сделает очень большой диспропорцию "между немецким и итальянским вкладом в дело оси".Ещё в сентябре 1941 года министр иностранных дел и зять Муссолини Глеаццо Чиано записал в своём дневнике, что дуче хотел бы ближайшей весной направить в Россию ещё 20 дивизий. Тем самым правитель Италии хотел избежать диктата Германии при послевоенном обустройстве.Однако итальянскому Генеральному штабу удалось убедить Муссолини в нереалистичности такого плана. Сошлись на шести новых дивизиях: трёх пехотных и трёх альпийских (горнострелковых). На последние возлагались большие надежды в связи с запланированным на 1942 год форсированием Кавказского хребта.Остро нуждаясь в итальянских пополнениях на встрече с Муссолини в Зальцбурге в конце апреля 1942 года Гитлер пообещал, что итальянская армия (7 тыс. офицеров и 220 тыс. солдат) будет использоваться для занятия нефтяных месторождений Кавказа.Но советское наступление под Сталинградом сделало несостоятельными все эти планы.Согласно официальным данным Генштаба Италии экспедиционные силы королевства в декабре 1942 – январе 1943 года потеряли 60% офицеров и 49% рядовых.Надвигавшаяся военная катастрофа заставила Муссолини стать более настойчивым в продвижении идеи мирного соглашения с СССР, которую он впервые высказал в ноябре 1942 года.Итальянский план предусматривал заключение странами оси с Советским Союзом "второго Брест-Литовска". Предлагалось добиться отказа СССР от западных территорий, возвести на них мощную оборонительную линию. В компенсацию же Москва должна была получить территории в Центральной Азии. Высвободившиеся силы дуче считал необходимым использовать против англосаксов.Вероятно, реализация этого плана могла возродить "украинскую" программу итальянских фашистов, поскольку упомянутая линия разграничения неизбежно разделила бы территорию Украинской ССР.Однако Гитлер в ходе встречи с итальянским министром иностранных дел в конце 1942 года отверг предложения Муссолини как преждевременные. В июле 1943 года фашистская власть в Италии была свергнута и её геополитические проекты, в том числе касающиеся Украины, ушли в историю.

