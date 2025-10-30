https://ukraina.ru/20251030/zamorazhivanie-linii-fronta-goncharenko-raskryl-plan-evropy-i-kieva-po-uregulirovaniyu-konflikta-1070908656.html

"Замораживание линии фронта": Гончаренко* раскрыл план Европы и Киева по урегулированию конфликта

"Замораживание линии фронта": Гончаренко* раскрыл план Европы и Киева по урегулированию конфликта - 30.10.2025 Украина.ру

"Замораживание линии фронта": Гончаренко* раскрыл план Европы и Киева по урегулированию конфликта

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта

2025-10-30T12:56

2025-10-30T12:56

2025-10-30T12:56

новости

украина

европа

россия

алексей гончаренко

дональд трамп

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_da2095bd87904a2e6a4070677f2ee06e.jpg

По его словам, у плана есть две фазы: прекращение огня и переговоры.В ходе первой фазы, в течение суток после принятия плана должно быть объявлено о завершении конфликта. Также предлагается создать "Совет мира" под председательством президента США Дональда Трампа. Депутат уточнил, что план предусматривает замораживание линии фронта на момент начала прекращения огня.В ходе фазы переговоров должна согласоваться линия боевого соприкосновения, предполагается создание зон безопасности, вокруг которых будет осуществлять мониторинг многонациональная гражданская миссия.Согласно плану, Россия и Украина должны начать диалог для "усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий". По словам Гончаренко, в плане также упоминаются гарантии безопасности, но подробности по ним не приводятся.Помимо прочего, план предполагает постепенную отмену санкций против РФ на основе его реализации, а также разморозку активов РФ после достижения соглашения Москвой и Киевом.На прошлой неделе агентство Блумберг передавало, что страны Европы и Украина работают на предложением по завершению конфликта по нынешней линии фронта. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, россия, алексей гончаренко, дональд трамп, верховная рада