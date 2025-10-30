https://ukraina.ru/20251030/voyna-v-novykh-usloviyakh-chto-razrabatyvayut-uchnye-tsentra-spetsnaza-bars-sarmat-i-chto-eto-dast-rossii-1070920558.html

Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России

Сотни 3D принтеров, серийное производство систем РЭБ и беспилотников, новейшие разработки и опытные специалисты. Всё это располагается неподалёку от фронта,... Украина.ру, 30.10.2025

Сотни 3D принтеров, серийное производство систем РЭБ и беспилотников, новейшие разработки и опытные специалисты. Всё это располагается неподалёку от фронта, чтобы изделия максимально оперативно могли попасть на передовую. Съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру посетила научно-производственную площадку Центра специального назначения "БАРС-Сармат". Смотрите и знакомьтесь с работой нужных для фронта специалистов. ТГ-канал подразделения: https://t.me/russian_shock_volunteer_brigade

2025

