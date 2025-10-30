Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/voyna-v-novykh-usloviyakh-chto-razrabatyvayut-uchnye-tsentra-spetsnaza-bars-sarmat-i-chto-eto-dast-rossii-1070920558.html
Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России
Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России - 30.10.2025 Украина.ру
Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России
Сотни 3D принтеров, серийное производство систем РЭБ и беспилотников, новейшие разработки и опытные специалисты. Всё это располагается неподалёку от фронта,... Украина.ру, 30.10.2025
2025-10-30T14:57
2025-10-30T14:57
видео
россия
вс рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070920263_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad96a21dc24089447cde19efcc97f5a9.jpg
Сотни 3D принтеров, серийное производство систем РЭБ и беспилотников, новейшие разработки и опытные специалисты. Всё это располагается неподалёку от фронта, чтобы изделия максимально оперативно могли попасть на передовую. Съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру посетила научно-производственную площадку Центра специального назначения "БАРС-Сармат". Смотрите и знакомьтесь с работой нужных для фронта специалистов. ТГ-канал подразделения: https://t.me/russian_shock_volunteer_brigade
https://ukraina.ru/20251030/khozyaeva-nochi-khisamov-o-tom-kak-bryussel-ugrozhaet-moskve-boyas-sobstvennykh-bomzhey-1070919207.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070920263_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cea34da479850c4c28d82e99b7f46999.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, вс рф, украина.ру
Видео, Россия, ВС РФ, Украина.ру

Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России

14:57 30.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сотни 3D принтеров, серийное производство систем РЭБ и беспилотников, новейшие разработки и опытные специалисты. Всё это располагается неподалёку от фронта, чтобы изделия максимально оперативно могли попасть на передовую.
Съёмочная группа мультимедийного издания Украина.ру посетила научно-производственную площадку Центра специального назначения "БАРС-Сармат". Смотрите и знакомьтесь с работой нужных для фронта специалистов.
ТГ-канал подразделения: https://t.me/russian_shock_volunteer_brigade
14:56
Хозяева ночи: Хисамов о том, как Брюссель угрожает Москве, "боясь собственных бомжей"Почему угрозы Запада — это лишь театр для сокрытия внутренних проблем? И как надо "устроить" общую границу между Европой и Россией, чтобы перевернуть расклад сил на континенте? Об этом 29 октября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассуждает главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияВС РФУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Бюджет поражения. Киевские грёзы и реальные слёзы
15:01Киеву понадобится 10 лет на восстановление энергообъектов
14:57Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России
14:56Хозяева ночи: Хисамов о том, как Брюссель угрожает Москве, "боясь собственных бомжей"
14:54Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне
14:5312 баллов по шкале Рихтера: как прошли переговоры Трампа и Си
14:50Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT
14:47На Лиманском направлении штурмовики 25 армии ГВ «Запад» взломали оборону противника в заказнике «Святые горы».
14:36Пять новых заводов и 200 миллиардов: "Роснано" определила основные направления развития
14:30ВС РФ взяли под контроль дачи к западу от Степногорска
14:28Как Си Цзинпинь и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятную
14:09Русский штык против "маятника": главред Украина.ру о том, почему западная эскалация обречена на провал
14:05Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
13:51Трамп отправляется за грибами. Ядерными
13:30Песков заверил, что испытание "Буревестника" не является ядерным
13:09Кабмин Украины отозвал свой законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии
13:07Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
13:00"Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября
12:56"Замораживание линии фронта": Гончаренко* раскрыл план Европы и Киева по урегулированию конфликта
12:46"Король Владимир I": В Киеве разгорается скандал вокруг узурпации власти Зеленским
Лента новостейМолния