"Государство и революция": как выглядела программа Ленина

"Государство и революция" – книга В.И. Ленина, в которой он впервые изложил свой подход к политике большевиков после прихода к власти. Написал он её в основном находясь в Разливе в августе 1917 года, опубликовал в мае 1918, а последняя редакция датирована 17 декабря. Книга осталось незаконченной и в таком виде публиковалась в СССР

2025-12-18T08:00

история

история

ссср

ленин

карл маркс

фридрих энгельс

красная армия

большевики

октябрьская революция (1917)

социализм

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073276513_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1367f18a07eae5c9b759964d7fafdbe2.jpg

Прежде всего, программное произведение Ленина вообще не программное – его целью было разоблачение оппортунистов. В результате книга получилась начётнической в самом жутком смысле этого слова – она на 90% состоит из обширных цитат из Маркса и Энгельса, а также дежурных проклятий в адрес нехороших людей (Бернштейна, Каутского и других), которые, по заданию мировой буржуазии, эти цитаты понимают неправильно, в то время как понимать их надо правильно, а как их надо понимать правильно знает он – Ленин.Сама по себе подобная манера типична для марксизма – творческое наследие самих Маркса и Энгельса в значительной степени состоит из обобщённой "критики критической критики" (это подлинное название книги 1844 года) и даже в действительно программных текстах, вроде "Манифеста коммунистической партии", они не забывают пнуть реальных или мнимых оппонентов. Так и повелось – в СССР обычному читателю ознакомиться с западными философскими, политологическими и социологическими концепциями можно было только посредством чтения их идейно выдержанной критики.Ну и понятно, что книга Ленина была адресована людям, которые считают себя марксистами (т.е., воспринимают тексты Маркса и Энгельса как священное писание) и хотят их правильно понимать. Т.е., весьма узкому слою среди узкого слоя российских революционеров.Самая главная тема касается судьбы государства после пролетарской революции. Оно исчезнет, но, скажем так, гибридно. Тут речь идёт об игре слов – под государством марксисты понимают только лишь инструмент принуждения большинства (например – пролетариата) меньшинством (например – буржуазией). А если же государство является инструментом принуждения меньшинства большинство, это уже не совсем государство: "Коммуна (Парижская – Авт.) не была уже государством в собственном смысле" (Энгельс). Ну а если меньшинство исчезнет, то будет как в советском анекдоте о Лукиче: скоро трудящиеся никакой нужды испытывать не будут – ни большой, ни малой.Но если серьёзно, то некий механизм социального управления, пусть даже и не "государство в собственном смысле", всё равно будет:"Возьмите фабрику, железную дорогу, судно в открытом море – говорит Энгельс – разве не ясно, что без известного подчинения, следовательно, без известного авторитета или власти невозможно функционирование ни одного из этих сложных технических заведений, основанных на применении машин и планомерном сотрудничестве многих лиц, потому что, например, такие сложные системы как железная дорога работать без внешнего управления не могут".При этом, "смена буржуазного государства пролетарским невозможна без насильственной революции". Отметим, что вооружённый переворот и гражданская война были запланированы Лениным заранее – не потому, что он такой людоед, а потому что так написано у Маркса. Впрочем, если вспомнить ленинские записки "расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты", то возникает впечатление, что написанное у Маркса не так уж и важно.Относительно же пролетарского "государства не в собственном смысле" Ленин пишет следующее…Во-первых, в нём не будет никакой отдельной регулярной армии и полиции – только всеобщее вооружение народа. Регулярная армия, по его мнению, это как раз показатель угнетения большинства меньшинством (поскольку сама эта армия, по умолчанию, меньшинство). Ну и, разумеется, люди, требующие разоружения пролетариата, – враги, нанятые буржуазией.Собственно, что-то в таком роде пытались создать в виде красной гвардии, но процесс приобрёл неконтролируемый характер, да и сами пролетарии не очень правильно понимали, как надо использовать оружие.Во-вторых, вертикаль власти должна быть обратной – т.е., никакие чиновники сверху не назначаются, а речь идёт о делегировании полномочий с нижнего уровня – от общин.Собственно, это также было реализовано в виде системы власти, где высшим органом был съезд советов всех уровней.В-третьих, не должно было быть никакого разделения властей. В частности, судьи должны были избираться на прямых выборах (выборность судей не ленинская придумка, она реализована в США, например).В-четвёртых, не должно быть никаких особых финансовых условий для чиновников, зарплата должна равняться зарплате рабочего (было реализовано в виде "партмаксимума", например). Вообще пролетарскому государству потребуется значительно меньше чиновников:"Народ подавить эксплуататоров может и при очень простой "машине", почти что без "машины", без особого аппарата, простой организацией вооруженных масс (вроде Советов рабочих и солдатских депутатов".В-пятых, необходимым результатом революции будет преодоление демократии, потому что "демократия есть признающее подчинение меньшинства большинству государство, т.е. организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другою".Потом, правда, Ленин об этом забывает и пишет уже иначе:"Диктатура пролетариата, период перехода к коммунизму, впервые даст демократию для народа, для большинства, наряду с необходимым подавлением меньшинства, эксплуататоров".Т.е., вы поняли: демократия – это форма насилия одного класса над другим. При диктатуре пролетариата будет диктатура по отношению к буржуазии и демократия по отношению к народу. В общем оно где-то так и получилось…Справедливости ради надо сказать, что Ленин видит проблему с недостатками терминологии, из которой возникает вот эта ерунда с государством, которое не государство, и демократией, которая не демократия (там ещё есть община, которая не община), но он только обозначил проблему, не пытаясь её решать, чем всё окончательно запутал. Подозреваем, что формула Оруэлла "свобода это рабство" возникла из чтения "Государства и революции".Далее Ленин разбирает две фазы коммунизма – первую, которая работает по формуле "от каждого по способности, каждому – по труду", и вторую – "от каждого по способности – каждому по потребности" (этих формул у Ленина нет, но они есть у Маркса).***Что обо всём этом можно сказать? Практически всё описанное Лениным в книге "Государство и революция" было отброшено в процессе строительства первого в мире социалистического государства. Причём в основном – при жизни Ленина.Первыми пострадали нелепые выдумки о возможности обойтись без профессиональной армии и правоохранительных органов. Уже на момент первого издания "Государства и революции" были созданы и Красная армия, и милиция "как постоянный штат лиц, исполняющих специальные обязанности".Советское руководство, включая персонально Владимира Ильича, существовало отнюдь не на зарплаты рабочих. Вообще мысль о том, что специалистам надо платить больше постепенно проникала в головы коммунистов, хотя на излёте СССР инженеры в среднем получали гораздо меньше рабочих, а министры – вровень с самыми высокооплачиваемыми рабочими.Правда, насчёт разветвлённости государственного аппарата он, пожалуй, был прав. Сколько бы ни говорили о невероятном бюрократизме в СССР, но на глазах у автора статьи в начале 90-х штаты Днепропетровской областной администрации расширись настолько, что пришлось забрать под кабинеты областной Дом политического просвещения – формально он относился к обкому партии, но всё же использовался как учебное заведение. Впрочем, тут свою роль играли и другие вопросы, связанные с объёмом полномочий и сложностью решаемых задач.Не обошлись без вертикали власти, но поступили хитро, вроде бы не нарушая заветов классиков – изначально была создана вертикаль партийная. Но потом вернулись и к раскритикованному Лениным парламентаризму – в сталинской Конституции 1936 года. А позже, уже при Брежневе, избавились и от остатков классового подхода в Основном законе.Самое же интересное, что не смотря на отказ от следования ленинским заветам сами эти заветы постоянно публиковались и были обязательны для изучения. Как это оправдывалось в курсах истмата и истпарта автор за давностью не помнит, но, кажется, никак…

ссср

