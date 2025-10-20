https://ukraina.ru/20251020/zaschitniki-natsii-i-svobody-kak-ultrapravye-zarazilis-libertarianstvom-a-libertariantsy--shovinizmom-1070278853.html

Защитники нации и свободы. Как ультраправые "заразились" либертарианством, а либертарианцы — шовинизмом

Обновленная идеология современных ультраправых порождает бесконечное количество разнообразных Партий Свободы (украинская ВО Свобода* тому яркий пример, но она такая не одна), только "свобода" и приверженность правам человека у них означает владение собственностью и "цивилизационный" отличительный маркер от "генетически несвободных" чужаков.

Ультраправые против тоталитаризмаАдминистрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для смещения Мадуро, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Трамп в соцсетях радуется, что американские военные уничтожили очередное судно "наркоторговцев" у побережья Венесуэлы и ждет любых ответных действий от Каракаса, чтобы оправдать вторжение. Милей благодарит Трампа за "понимание угрозы социализма для всего мира". Лауреат Нобелевской премии мира и правая популистка, участвовавшая в попытке военных и крупного бизнеса свергнуть в 2002 году Уго Чавеса, Мария Мачадо "рассчитывает на Трампа" как на "главного союзника в достижении свободы и демократии", обещая ему приватизировать венесуэльскую нефтянку в пользу американских компаний. Она же активно поддерживает "свободу и демократию" Милея, которая тоже заключается в освобождении крупного бизнеса от социальных обязательств.Интересно, что экономические либертарианцы и "борцы за свободу" Милей и Мачадо в 2020 году вместе с целым рядом европейских и латиноамериканских ультраправых партий и организаций подписали хартию "Мадридского форума". Форум был организован испанской ультраправой партией Vox по согласованию с Трампом, который тогда первый раз занимал должность президента США. Мадридская хартия является манифестом Мадридского форума и гласит, что подписавшие обязуются бороться со странами, "захваченными тоталитарными режимами, вдохновленными коммунистами, поддерживаемыми незаконным оборотом наркотиков, под эгидой кубинского режима", которые представляют угрозу либеральной демократии. От Испании Хартию подписала партия Vox, от Франции — Марион Марешаль Ле Пен, от Италии — нынешний президент Джорджа Мелони, от Бразилии — тогдашний президент-трампист Болсонару и т.д. На данный момент подписи под Хартией поставили более 800 человек, в том числе более 400 парламентариев.Организация и по структуре, и по целям до боли напоминает Всемирную антикоммунистическую лигу (ВАКЛ), которую в 60-х создали на Тайване путем объединения Антикоммунистической лиги народов Азии (АЛНА) и Антибольшевистского блока народов (АБН). Руководили ВАКЛ в разные периоды такие наши любимчики, как парагвайский диктатор Стресснер, лидер аргентинской хунты генерал Видела, основатель террористической организации Mano Blanca Марио Сандоваль Аларкон, лидер сальвадорских эскадронов смерти Роберто д’Обюссон, член якудзы Ёсио Кодама, гитлеровец Теодор Оберлендер, американский сенатор (именем которого нынешние бандеровцы назвали улицу в Киеве) Джон Маккейн и особо "любимый" нами лидер ОУН* Ярослав Стецько. Так вот, они тоже выступали за "свободу и демократию".Постсоветским людям, которые знают фашизм исключительно по фильмам о Великой Отечественной войне, кажется парадоксом, что неофашисты все как один провозглашают борьбу за "свободу" и "либеральную демократию". Мы уже говорили о том, что означает понятие "свобода" в классическом фашистском дискурсе (на примере Муссолини), а также о том, почему фашистское государство — не "тоталитарное", а либеральное в экономической сфере и двойственное (для одних — полная свобода и даже анархия, для других — отсутствие вообще каких-либо прав) в политической. Как так вышло, что современные ультраправые активно подхватили дискурс своих вроде бы противников в XX веке?Народ — это мы, а кто не мы — тот не народВопрос прав человека, который традиционно вписывается в дискурс левых и либералов, сегодня поднят ультраправыми, но в специфическом ключе. Классическая концепция прав человека апеллирует к личности как к "естественному" носителю прав. В концепции ультраправых носителем прав является (точнее не является по факту, но должен являться) "народ", осмысленный как нация, т.е. не все жители государства. Радикально правые политики сливаются с этим "народом" в единое целое как его защитники, тогда как "элиты", ввозящие в страну чужаков, чтобы уничтожить "народ", из него исключаются. Если схематично, то нарратив такой: народ — обладатель прав, элиты и чужаки угрожают этим правам, ультраправые — защищают их.Важнейшим правом такого "народа" является право на суверенитет. При этом та же Марин Ле Пен часто смешивает "права народов" (все решения принимаются внутри государства) и "права народа" (все решения принимаются народом, а не элитой). Право на суверенитет реализуется в голосовании на выборах против "глобалистских" элит, то есть за защитников-ультраправых. В ином случае "народ" объявляется лишенным права на суверенитет. Чужаки-мигранты, естественно, не голосуют, такого права у них нет.То же касается и свободы слова, которая в ультраправом дискурсе становится ущемляемым элитами правом "народа" на протест. Подразумевается протест против элит за приход к власти ультраправых.Экономические свободы, прежде всего, свобода предпринимательства, тоже рассматриваются в нативистском и корпоративистском ключе — работники и работодатели западных наций представлены как единое целое, противостоящее как "глобалистским плутократам", так и мигрантам-мусульманам, которые навязывают свои нормы и правила европейскому бизнесу.В прошлом году Марион Марешаль Ле Пен создала партию "Идентичность и свобода". По ее словам, партия для тех, кто хочет порвать с "ментальным социализмом", выступает против избыточного либерализма, иждивенчества и "фискального рэкета". Из сказанного очевидно, что партия радикально рыночная и выступает лишь против "избыточного" либерализма (вероятно, подразумевая под этим открытые границы для мигрантов), но не против либерализма как такового. И здесь особенно интересно, как понятие "свобода" отождествлено с понятием "идентичность". Французские ультраправые в качестве альтернативы "глобалистскому" Евросоюзу предлагают т.н. Европейский альянс наций как "проект народов" в противовес "проекту элит". Европа при этом представлена как отдельное культурно-историческое пространство, отдельная "цивилизация", основанная на неких "европейских ценностях": свободе, демократии, разнообразии наций (не путать с мультикультурализмом), равенстве мужчин и женщин (об этом ниже). "Цивилизационная" идентичность выстраивается на противопоставлении "европейцев" двум типам врагов: элитам (предателям нации и цивилизации) и чужакам (мигрантам и инокультурным в целом). Таким образом, уважение к правам человека (пусть не в реальности, а лишь в популистском дискурсе) превращается с "цивилизационный" маркер. Если уважаешь, значит "европеец", если нет — несущий угрозу идентичности чужак, мигрант, исламист и т.д. Права и свободы становятся репрезентацией выдуманной "общей воли" народа, которая на деле является идеологией ультраправых, которые провозглашают себя защитниками этой "общей воли".Похожим образом выстраивалась идентичность "настоящего" украинца и украинскими ультраправыми на Майдане. Свобода как имманентно присущий национальной идентичности украинца "культурный код", предавшие нацию элиты в лице Януковича и его правительства, инокультурный (русский и русскоязычный) источник опасности для суверенитета нации.Феминизм справаАкцентирование "женского вопроса" обычно приписывается левым: от классических коммунистов до разнообразных феминистических движений, а правые должны выступать за "Домострой" и маскулинный патриархат. Если это не миф, то, по крайней мере, устаревшая информация.Гуру французского неонацизма Жан-Мари Ле Пен ("газовые камеры были лишь эпизодом в истории Второй мировой войны") утверждал, что спасти нацию от "размывания" мигрантами может только укрепление французской семьи и стимулирование рождаемости. В предвыборной программе "Национального фронта" был пункт о широких мерах социальной поддержки только для "этнических", что бы это ни значило, французов, чтобы стимулировать их к деторождению и спасти нацию от "замещающей миграции". Вот здесь-то женский вопрос и выходит на первый план.В 2010-х уже невозможно было привлечь женский электорат идеями "Домостроя", поэтому, сохраняя понимание основной общественной роли женщины как матери, французские ультраправые начали говорить о женских свободах, но специфическим образом. Под женскими свободами они стали подразумевать право на отказ от работы и абортов. Необходимо защитить право французской (и шире, западной) женщины на создание семьи как от феминизма, так и от восточных мигрантов, которые привозят с собой "культурно чуждые" и, кстати, "неравноправные" нормы гендерного поведения. "Главная угроза для свободы женщин — это исламизм", — заявляет Марин Ле Пен и ее слова звучат даже разумно и здравомысляще.Тем не менее, за новой правой повесткой женской свободы, как свободы быть современной европейской женщиной, стоит все та же расовая идея — сохранить "чистоту". "Грязные" мигранты-преступники не дают современной европейской женщине носить на улице юбку — либо будут приставать, либо не пустят в автобус или другое общественное место. Здесь же можно вернуться и к борьбе за социальные гарантии "этнически" французским семьям. Гарантии ограничены ограниченным экономическим ресурсом, поэтому "народ" конкурирует за них с мигрантами, а ультраправые как защитники народа — с "глобалистскими" элитами, которые отдают ограниченные ресурсы чужакам-мигрантам. Элиты — предатели нации, они трактуют права человека в интересах "приехавших во Францию преступников и исламистов".Провозглашение ультраправыми себя как защитников прав женщин — это апроприация феминистского дискруса и превращение его в инструмент против "глобалистов". Если "глобалисты" придумали феминизм, который борется с сексуализированной объективацией женщины, то ультраправый феминизм борется с размыванием гендерной идентичности француженки/немки/итальянки или иногда европейки (в противовес исламизации).Для "своих" — социальное государство, для "чужих" — рынокХарактерной чертой идеологии новых правых является сочетание жестких установок в вопросе "идентичности" с совершенно либеральными, про-рыночными экономическими представлениями.Однако, надо уточнить, что после распада СССР в этом отношении произошел некоторый сдвиг. Связан он с необходимостью привлекать более широкий электорат, особенно рабочий электорат, который во многом отошел от традиционно представлявших их интересы европейский левых партий, в большинстве своем превратившихся в леволибералов, т.н. евролевых. Так появилась концепция welfare chauvinism, согласно которой государство должно оказывать широкую соцподдержку, но только тем, кто принадлежит к "титульным" нациям, только "истинным" представителям европейских наций.С одной стороны, это совершенно классический подход гитлеровских национал-социалистов (новые правые в 50-80-е такое позволить себе не могли, а теперь могут), с другой — современные либертарианцы предлагают слово в слово то же самое. Например, либертарианский экономист Тайлер Коуэн в работе "Помогает ли государство всеобщего благосостояния бедным?" утверждает, что перераспределение в пользу бедных и высокая налоговая нагрузка снижают экономический рост, а значит снижают благосостояние будущих поколений бедных в пользу нынешнего. Этот аргумент легко может быть оспорен, но вопрос не в этом, а в том, как Коуэн предлагает решать обозначенную им проблему. Предлагает он ограничить социальную помощь только гражданами страны, что автоматически ограничит и поток мигрантов, в пользу которых сейчас "неэффективно" перераспределяются средства, которые в либертарианской парадигме должны идти бизнесу. В таком случае все-таки приехавшие мигранты будут скорее обслугой "титульной" нации, чем равноправными гражданами. Впрочем, это не закрывает мигранту потенциальной возможности стать гражданином и получить все причитающиеся соцгарантии, но для этого он должен доказать, что стал "истинным" европейцем, т.е. радикально изменить свою культуру. Если же по какой-то причине поток мигрантов не удастся остановить таким экономическим методом, надо останавливать законодательно, иначе их станет так много, что они потребуют политических прав. А, как мы уже выяснили, "естественным" носителем политических прав и свобод в парадигме ультраправых является "народ" в смысле "титульной" нации, и никто иной.Итак, ультраправые вовсю пользуются либертарианской экономической теорией, чтобы рационализировать свои идеи в плоскости мейнстрима, выйти из маргинального положения и избираться. Но есть и обратная ситуация. Рост электоральной популярности правых популистов приводит к "эффекту заражения", когда мейнстримные партии в гонке за избирателей перехватывают ультраправую повестку и, только лишь исходя из политических программ, уже не разберешь, кто есть кто. Обновленная идеология современных ультраправых порождает бесконечное количество разнообразных Партий Свободы (украинская ВО Свобода* тому яркий пример, но она такая не одна), только "свобода" у них означает владение собственностью и "цивилизационный" отличительный маркер от "генетически несвободных" чужаков.Так получилось и на Украине после Майдана и так обязательно получится, если будет реализована программа "Мадридского форума" или успехом увенчается политика администрации Трампа в Латинской Америке. "Где вы видите нацистские партии в Верховной Раде? — регулярно задают вопрос нормализаторы нацизма. — Программа партии "Слуга народа" вообще либертарианская". Но так и должно быть, противоречий нет. По делам их видим, по политической практике, по законам, которые они принимают. Пока такие силы не приходят к власти и не начинают на практике реализовывать свои идеологемы (особенно в экстремальных условиях военных действий, будь то АТО или СВО), понять, что они из себя представляют не очень просто. Но и не очень сложно, стоит только захотеть.*организация, запрещенная на территории РФПодробнее о том, почему фашистское государство — не "тоталитарное", а либеральное в экономической сфере и двойственное (для одних — полная свобода и даже анархия, для других — отсутствие вообще каких-либо прав) в политической — в материале "Духа нет у вас быть свободными". Что имеют в виду под "свободой" фашистские идеологи Украины и Запада".

