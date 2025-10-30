https://ukraina.ru/20251030/kievskiy-plan-peremogi-za-god-prevratilsya-v-plan-likvidatsii-rezhima-1070915074.html

В прошлом году Владимир Зеленский торжественно поднялся на трибуну Верховной Рады и объявил о начале новой эпохи, представив так называемый план победы, обещавший изменить ход войны, вернуть стратегическую инициативу и привести страну 404 к триумфу.

Тогда он говорил о пяти пунктах, о секретных приложениях, о вступлении в НАТО, о создании ненуклеарного пакета сдерживания и о праве наносить удары по территории России западным оружием. Прошел год, и сегодня Украина находится совсем в другой реальности. Ни один из заявленных пунктов не реализован, западные союзники не позволили наносить удары по России, стратегическая инициатива утрачена, а российские войска продвигаются на ключевых направлениях. Вместо обещанного перелома падение городов, растущие потери, разрушенная инфраструктура, хронический дефицит вооружений и ПВО, энергетическая система в руинах, и мобилизация, которая уже вытягивает последние силы из общества, но не покрывает убыль.То, что год назад подавалось как стратегия победы, ожидаемо оказалось бутафорией, призванной скрыть надвигающийся кризис и выиграть время. События, которые мы сегодня наблюдаем на фронтах, в политической системе, в тылу и в настроениях внутри армии я бы охарактеризовал заголовком статьи яростного немецкого русофоба Юлиана Рёбке, которую он опубликовал еще неделю назад: "Вот и всё". Этими словами он обозначил тот факт, что Покровск фактически пал. Российские войска уже находятся в центре города, идут уличные бои, и вопрос времени, когда Покровск окончательно перейдёт под контроль российской армии. Географически перерезаны пути отхода для подразделений ВСУ, нарушены маршруты подвоза боеприпасов и проведения ротаций. Ситуация для украинских боевиков же катастрофическая — это подтверждают не только независимые наблюдатели, но и отдельные украинские военные. Известная бандеровская платформа DeepState также публикует данные, подтверждающие эти оценки.Похожие события разворачиваются и на Купянском направлении, и на фоне всей этой очевидной динамики бросается в глаза другое — полное молчание Зеленского. Ни слова о происходящем. Ни одной публичной констатации того, что фронт трещит. Как говорит Зеленский – им просто "трудно".И это закономерно. Зачем Зеленскому говорить об этом? Проблемы на фронте очевидны, но признание их — признание провала всей стратегии. Вспомним, как долго в Киеве отрицали падение Артёмовска (Бахмута): почти два месяца после фактической утраты города официальные лица продолжали твердить, что бои якобы продолжаются. Таких примеров немало. Для власти признание поражений — это не просто удар по имиджу, это подрыв самого политического нарратива, на котором держится нынешний режим.Тем временем на фронте реализуется ровно то, о чём мы говорили с весны и лета: растущее доминирование российских вооружённых сил в беспилотных технологиях. Пока сохраняется относительный паритет, но преимущество России становится всё заметнее. Особенно в FPV-дронах на оптоволкне, где украинская сторона уже фактически отстаёт.А тут, еще, в последние дни у ВСУ прибавилось проблем - появилась новая, уже без кавычек, "вундерваффе" —реактивные авиабомбы (ФАБы), способные планировать на дистанцию 150–200 километров. Да, это не высокоточные системы, но при их мощности и дальности точность не играет решающей роли. Каждое попадание — это удар чудовищной силы, сравнимый по эффекту с массированным артиллерийским залпом по площади.Ключевой фактор, который остаётся неизменным для украинской армии, — это дефицит живой силы. Проблема не только в количестве, но и в качестве. По свидетельствам украинских же медиа и самих военных, мобилизация всё чаще напоминает охоту за любыми мужчинами, которых можно отправить на фронт. Да, сообщения о задержаниях на улицах, о насильственных отправках в учебные центры, о дезертирстве стали рутиной. Но, всё чаще звучат свидетельства, что в бой отправляют людей без подготовки, с минимальными навыками, а иногда и в состоянии деградации (наркоманы, алкоголики, бомжы). Те, кто мог откупиться — откупились, кто мог сбежать — сбежали. Остальные либо уходят в самоволку, либо просто дезертируют сразу из учебок.Недавно пани депутатша Марьяна Безуглая вновь публично признала наличие тотальных проблем с дезертирством. Да и не только она. На этом фоне ещё более тревожно выглядят выводы западных аналитических центров, которые были опубликованы на прошлой неделе. В них показано, что с середины 2025 года объёмы военных поставок Украине — вооружений, боеприпасов и оборудования — сократились более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Да, американские "пакеты Байдена" продолжают поступать, но, как отмечают аналитики, даже внутри этих пакетов ряд позиций фактически заблокирован Пентагоном — просто из-за исчерпания резервов складов. Европейские союзники при этом не в состоянии компенсировать дефицит. Их военно-промышленные мощности работают на пределе, но не обеспечивают даже минимальных объёмов, необходимых для удержания фронта.Дефицит вооружений для Украины стал хроническим. Мне не раз доводилось рассказывать о ключевой проблеме украинской противовоздушной обороны, которая остаётся системной и нерешённой. На минувший визит Зеленского в Вашингтон возлагались надежды: верхушка киевского режима ожидала, что удастся добиться прорыва хотя бы по линии поставок ПВО — комплексов Patriot, NASAMS, или хотя бы отдельных элементов этих систем. Рассматривался вариант передачи не полных батарей, а отдельных составляющих — пусковых установок, радиолокационных или командных комплексов. Но главное, пополнение того, в чём сейчас Украина испытывает острейший дефицит, — это ракеты-перехватчики PAC-3 для Patriot и ракеты AIM-120 для NASAMS и F-16. Именно эти позиции, как сообщается, Пентагон фактически заморозил даже в рамках уже утверждённых "пакетов Байдена". И сейчас у украинской ПВО с ними прямо беда беда.Да, что-то удаётся найти по Европе, отдельные страны передают складские остатки, но этого критически недостаточно. При этом аналитики и военные эксперты на Западе всё чаще признают: российские ракеты, и крылатые, и особенно баллистические, существенно доработаны. С учётом опыта боевых действий они стали маневрировать заметно труднее для перехвата. А соответственно помимо дефицита ракет, еще и снижается эффективность украинской ПВО как таковая. Причём не локально, а по всем категориям систем.Если сложить всё это воедино, становится очевидным, что ситуация на фронте радикально меняется в пользу России. Не быстро, но неуклонно и необратимо. Когда в украинском и западном медиапространстве звучат заявления о том, будто российская армия "три года топчется на месте", это не более чем элемент пропаганды. Такая риторика нужна, чтобы сохранить видимость устойчивости, но она не имеет отношения к реальности. А еще, если верить официальной статистике Банковой о "миллионах убитых и раненых россиян", возникает простой вопрос: с кем тогда продолжаются бои?Вообще, здравый смысл подсказывает: не стоит поддаваться на информационные манипуляции Киева. Но нужно осторожно воспринимать. И все, что иногда звучит с нашей стороны. Особенно от некоторых медийных персонажей. Да, потери украинских вооружённых сил действительно велики, но не нужно уподобляться украинским ЦИПС-ошникам и вещать про миллионные потери ВСУ. Важно другое. Ещё в 2023 году Украина имела на линии боевого соприкосновения почти двукратное численное преимущество перед Россией. На отдельных участках фронта в отдельные периоды — трёх- и даже четырёхкратное. Но время идет и ситуация кардинальным образом меняется. И украинская армия стачивается. А выбранная Россией стратегия комплектации уже позволила прийти к численному паритету на ЛБС (линии боевого столкновения - Ред.). И куда более эффективная российская государственная машина, разогнавшись, только увеличивает разрыв по части эффективности военного тыла сражающихся армий.А тут стоит отметить, что по всем параметрам эта кампания стала крупнейшей войной в Европе со времён Второй мировой. В 2022 году Россия провела частичную мобилизацию и сбалансировала ситуацию. В 2023-м Украина ещё сохраняла преимущество, но к концу 2024 года можно было уже говорить о где-то сопоставимых контингентах. А в 2025 году, судя по всему, речь уже идёт о паритете, а местами — даже о превосходстве российских войск.Поэтому разговоры о "застое" или "топтании на месте" не выдерживают критики. Любой, кто хоть немного знаком с историей, вспомнит Верденскую мясорубку или битву на Марне во время Первой мировой. Тогда обе стороны имели примерно равный уровень оборонительных и наступательных средств. Миллионы солдат участвовали в боях, а фронт двигался на считаные километры. И в таких войнах наступает перелом, только когда одна сторона теряет способность восполнять потери. Ведь это массовые войны на истощение всей ресурсной базы. Тогда если бы не революция в России и последующий выход страны из Первой мировой, Германия потерпела бы поражение на год раньше. Её тогда спасли захваченные ресурсы — склады, продовольствие, запасы, в том числе на территории Украины и Белоруссии. А зубы кайзеровская военщина сточила как раз на Марне, под Верденом. Так же как их союзники австрийцы на Галичине.Сегодня мы наблюдаем аналогичный процесс — постепенное стачивание человеческих и материальных ресурсов Украины. Разрушается не только фронт, но и тыл, промышленная и энергетическая основа государства. Это уже не метафора, а реальность. Украина теряет способность поддерживать войну — и это видно по всем показателям: от мобилизации до поставок вооружений.А потому фронт не рушится, но гнется и ломается. На покровском направлении всё близится к финалу. Чтобы этого не допустить, киевский режим стянул туда всё, что мог, вплоть до спецназа ГУР и упырей из Интернационального легиона, а так же части неонацистской Третьей штурмовой бригады. Но всё без толку.А штурмовики РФ уже перерезают последнюю трассу снабжения Покровско-Мирноградской агломерации и северо-восточнее этого большого котла доваривают ВСУ в котле поменьше у Клепан-быкского водохранилища и выходят на окраины Константиновки.Но трудности украинской армии не ограничиваются этими направлением. Она так же вынуждена севернее метаться между Купянском и Лиманом, теряя позиции на обоих участках. На Лиманском фронте утрачено так называемое Серебрянское лесничество. Когда-то это был второстепенный участок, но теперь именно здесь складывается новая конфигурация фронта с перспективой окружения уже крупнейшей Славянско-Краматорской агломерации. Российская армия уже на окраинах Лимана, и фактически скоро перережет последнюю железнодорожную ветку, соединяющую Славянск и Краматорск с большой землей через Изюм. Всё, что останется — второстепенные дороги, которые уже будут как капилляры, а не артерии.Да, пока ещё не идёт речь о полном окружении Славянско-Краматорской агломерации, но это вопрос времени. Когда падёт Константиновка — а это, по оценкам, вопрос месяца-двух — южное направление на агломерацию будет открыто. Славянск и Краматорск окажутся под угрозой с юга. Учитывая, что Россия сможет применять тут дальнобойные планирующие бомбы и использовать беспилотники на оптоволокне с дальностью до 30 километров, а с севера будет нависать дуга — от Торского и Лимана вплоть до Святогорска, очень быстро для ВСУ здесь наступит оперативный кризис, сравнимый с тем, что есть сейчас на Покровском направлении. И это будет не лобовой штурм, а медленное, планомерное обескровливание. Так и выглядит классическая война на истощение. В которой обязательно наступает момент, когда уже нечем и неким становится затыкать все новые и новые дыры на фронте.И киевский режим с невероятным упорством истощил огромные человеческие ресурсы ради, по сути медиа-картинки. Ни одной команды на отход не прозвучало. И, зачастую, мотивы тех или иных решений украинского генштаба далеки от сугубо военных. Например, очень показательна история боев в районе пгт Удачного, где находится Покровское рудоуправление. Здесь сосредоточены последние крупные объемы коксующегося угля, жизненно важные для украинской металлургии. Предприятие принадлежит Ринату Ахметову, но вопрос здесь не только в бизнесе — речь идёт о критическом ресурсе для всей металлургии незалежной. И ради удержания этого небольшого района украинское командование разменяло тысячи жизней. Всё ради того, чтобы российская армия не заняла шахтный комплекс. По сути, под Удачным Киев потерял больше людей, чем на любом другом участке фронта — даже больше, чем под Купянском или Константиновкой. И сделали они это не ради военного успеха, а ради того, чтобы, если вдруг произойдёт заморозка конфликта, этот участок остался "за ними". Но цена этого "если вдруг" оказалась чудовищной. А по итогу, Удачное для Украины все равно уже фактически потеряно.Если рассматривать ситуацию в целом, то логика военных процессов очевидна. В 2022–2023 годах у Киева ещё оставался потенциал: был моральный подъём, достаточное количество добровольцев, отдельные успехи — например, история с Херсоном, которую раскручивали как символ "непобедимости". Зеленский, его окружение и тогдашнее военное руководство, включая Залужного, превратили те эпизоды в политический капитал.Сейчас всё иначе. Офицеры и комбриги открыто говорят о катастрофическом положении. В публичных заявлениях украинских командиров звучат факты, от которых Киев обычно открещивается: мобилизация бездомных, инвалидов, людей с тяжёлыми заболеваниями. Один из командиров прямо заявил: "Эти люди не годятся для штурма". В то же время, по данным украинского Офиса генпрокурора, численность военнослужащих, самовольно покинувших части, превысила 290 тысяч человек. По неофициальным оценкам, общее число таких случаев приближается к 400 тысячам, включая тех, кто бежал, погиб или, как немногие, вернулся в строй. Это колоссальная цифра — по сути, эквивалент половине целой армии, растворившейся за три года войны.Именно в этом контексте возникает вопрос: не повторяется ли ситуация, аналогичная той, что случилась в Российской империи во времена Первой мировой войны? Тогда, к началу 1917 года, армия формально ещё держалась, но внутреннее разложение, усталость и ощущение бессмысленности боёв привели к взрыву.Можно ли представить подобный сценарий и на Украине? Вопрос не праздный. Когда солдат видит, как киевская элита живёт в роскоши, покупает элитные автомобили, а каждый месяц разгораются новые коррупционные скандалы, неизбежно возникает чувство ярости и ощущение предательства. Один из последних случаев — депутат от "Слуги народа" и её муж, уличённые в покупке дорогих машин за незадекларированные средства. Сочетание коррупции, усталости и массового дезертирства — это не просто симптомы кризиса. Это признаки того, что вертикаль управления фронтом начинает разрушаться. И если проводить историческую параллель, то до Февральской революции 1917 года русская армия внешне сохраняла дисциплину. Но разложение шло изнутри, и, когда трещина стала видимой, всё обрушилось за считанные недели.Мне кажется, сегодня украинская армия находится именно в этой фазе — когда фронт ещё стоит, но общество и армия уже морально выдохлись. Напомню, что после Февральской революции, несмотря на попытки сохранить дисциплину, в армии начался лавинообразный процесс разложения. Центральная власть ослабла, появились солдатские советы — сначала на уровне полков, затем дивизий и корпусов. Революционная пропаганда быстро проникла в войска, усилив деморализацию. Настроения были схожи с теми, что сегодня царят в украинской армии — усталость, неопределённость, раздражение, страх и ощущение бессмысленности происходящего. Солдат всегда хочет одного — чтобы война закончилась. Это естественное желание человека, ежедневно живущего между окопной грязью, болезнями, холодом и смертью. И, вот, когда власть теряет контроль, когда офицеры перестают верить в центр, а бойцы видят, что наверху думают лишь о собственных привилегиях, армия начинает сыпаться. Так было в 1917 году, когда временное правительство уже не управляло страной, состоялись октябрьские события в Петрограде, и большевики предложили простые декреты: о "Мир" и, о "Землю". Этого хватило, чтобы обрушить фронт и русская армия тогда закончилась.На Украине пока до этого не дошло. Режим Зеленского держится не на убеждённости и не на патриотизме, а на страхе. Не на штыках, а на наручниках. Любая попытка неповиновения мгновенно пресекается: людей арестовывают, запугивают, лишают всего. Массовый бунт невозможен, потому что каждый изолирован, каждый боится остаться один против машины государства. Но как только власть ослабеет — как только в Киеве начнётся внутренний кризис, — армия рассыплется мгновенно. Потому что удерживать уже нечем. Ни верой, ни идеей, ни доверием.А внутренний кризис украинской власти практически неизбежен. И не важно придет он в следствии крупного кризиса на фронте, или в случае бархатного переворота на Печерских холмах. Сколько веревочке не виться, а конец один.О том, что представляет собой бюджет Украины в следующем году - в статье Ростислава Ищенко "Бюджет поражения. Киевские грёзы и реальные слёзы".

