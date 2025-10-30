https://ukraina.ru/20251030/byudzhet-porazheniya-kievskie-grzy-i-realnye-slzy-1070914361.html

Бюджет поражения. Киевские грёзы и реальные слёзы

Бюджет поражения. Киевские грёзы и реальные слёзы - 30.10.2025 Украина.ру

Бюджет поражения. Киевские грёзы и реальные слёзы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2026 год.

2025-10-30T15:03

2025-10-30T15:03

2025-10-30T15:49

украина

киев

запад

ростислав ищенко

дональд трамп

ес

вооруженные силы украины

верховная рада

эксклюзив

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/16/1020811611_0:197:3762:2313_1920x0_80_0_0_3b0f685df2e2684b33288214ae191b76.jpg.webp

Доходная часть составила 2,4 триллиона гривен (свыше 50 миллиардов долларов), расходы запланированы в сумме 4,8 триллиона гривен (свыше 100 миллиардов долларов), из них на войну планируется потратить 2,8 триллиона гривен (больше половины расходной части и больше всей доходной части). Это всё, что надо знать о бюджете киевского режима.Доходов хватает только на мир. Войну необходимо финансировать за счёт внешних заимствований. При этом надо понимать, что запланированные доходы бюджета и полученные доходы – разные вещи. Тем более в воюющей стране, армия которой каждый день теряет территории, а с ними и предприятия, и население – плательщиков тех самых налогов, из которых, наряду с пошлинами и сборами формируется доходная часть бюджета.В принципе, собрать 2,4 триллиона гривен не проблема, не проблема и 10 триллионов гривен собрать – надо только, как советуют западные друзья Киева, девальвировать гривну. Вот только такой подход, не решит проблему бюджетных расходов. Поскольку большая часть всего необходимого для войны закупается Украиной за рубежом (за доллары и евро), в пересчёте на гривны сумма вырастет. Так что в этом случае Украина ничего не выиграет, а скорее всего даже проиграет, так как населению компенсировать падение курса никто спешить не будет, а вот цены на всё, включая и так неподъёмные коммунальные услуги, вырастут моментально, и традиционно рост цен, превысит падение курса. Так что уровень жизни обывателя вновь рухнет, что не будет способствовать популярности режима.Впрочем, столь же традиционно, свои военные расходы Киев собирается покрыть за счёт внешних заимствований. Но, вот незадача, пока что покровителями Украины обещаны займы лишь на 60% покрывающие потребность. Опять-таки, обещаны, не значит выделены, а выделены, не значит получены. Все неоднократно могли убедиться, как долго и с каким трудом Евросоюз выделяет обещанные деньги, а от ЕС (его общего бюджета) ожидается не менее 2/3 всей внешней поддержки. Остальное должны предоставить отдельные страны, большинство из которых тоже члены ЕС.В реальности Киев может более-менее твёрдо рассчитывать на финансирование, обещанное отдельными государствами. И то надо понимать, что деньги совсем не обязательно дадут в январе. Скорее всего в первом квартале мало кто выделит Украине займы. Более вероятна щедрость во второй половине года, но до неё ещё надо дожить, а уже даже "Нью-Йорк таймс" пишет о том, что Украина не протянет до весны.Скептики скажут, что Киев многократно хоронили, а он живёхонек и строит планы на будущее. И я с ними даже где-то соглашусь. Вот только заимодавцы очень чутко относятся к информации о перспективах выживания клиента, особенно когда об этом пишет одна из ведущих американских газет. Попробуйте принести в банк справку, что у вас неизлечимая болезнь и до весны вы помрёте, а потом попросить в этом банке кредит. Боюсь, что не только сотен миллиардов долларов, копейки не получите. Между тем Запад справедливо придаёт первостепенную важность финансированию Украины – без денег не только воевать – просто жить невозможно.Итак, из примерно 60 миллиардов долларов, которые надо получить за рубежом, Украина считает более-менее гарантированными 40, на самом деле рассчитывать можно не более, чем на двадцать, а в критические для ВСУ зимние месяцы 2026 года вряд ли поступит больше пяти, в самом крайнем случае десяти миллиардов долларов.Если бы такую сумму заимствований в течение января-февраля могло привлечь правительство Украины в 2014 году – это было бы очень много, казна ломилась бы от денег, хватало бы всего и всем, и ещё оставалось бы на украсть. Но тогда не надо было финансировать войну, при отсутствии собственного производства всего необходимого для войны. Только для преодоления снарядного голода Украине, по самым скромным оценкам, необходимо получить в этом году не менее трёх миллионов снарядов основных калибров. Считая с миномётными минами и ракетами для РСЗО счёт уходит за пять миллионов. Это если скромно.Напомню, о чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Вначале речь шла о срочной поставке миллиона снарядов, затем срочно не получилось. В итоге концу текущего года страны-участницы инициативы собирались поставить Киеву 1,5 миллиона снарядов. При этом за время действий инициативы только Германия (по словам её министра иностранных дел) перечислила на неё не менее миллиарда евро (данные на начало 2025 года). В общей сложности все страны инициативы перечислили от 2,5 до 3 миллиардов евро. Подчеркну, что 1,5 миллиона снарядов ещё не закуплено. В лучшем случае речь может идти о миллионе, остальное в процессе. Неизвестно когда будет и будет ли когда-нибудь, а также сколько денег под это дело ещё соберут.То есть мы не погрешим против истины, если оценим приобретение 1-го миллиона снарядов, в течение двух лет в 2,5 миллиарда евро. Но за это время снарядный голод в ВСУ только усугубился, так что 3 миллиона снарядов нужны срочно – прямо сейчас, иначе нечем останавливать российское наступление. А это уже 7,5 миллиардов евро (около 8 миллиардов долларов) из пяти или десяти, которые, по нашему предположению Украина может получить в первые два месяца 2026 года (может, кстати, и не получить).А ведь нужны также снаряды для мелкокалиберных пушек самолётов, вертолётов и БТР, беспилотники в неограниченном количестве, миномётные мины, ракеты для РСЗО, патроны для стрелкового оружия, форма и снаряжение для солдат, запчасти для техники, или оплата отправки техники на ремонт в страну-производитель. Нужны деньги на похороны убитых и лечение раненных, а также на выплаты за смерть и ранения. Одна только армия проглотит за первые два месяца 2026 года миллиардов двадцать долларов и не поперхнётся. Запрашиваемый бюджет предполагает военные расходы на уровне примерно 19 миллиардов долларов в квартал. Но мы же знаем, что финансирование войны идёт не только по военным статьям и не только напрямую государством.И это бюджет ещё не прошёл второе чтение, в ходе которого расходы как правило вырастают раза в полтора за счёт пожеланий лоббистов, а доходная часть увеличивается примерно на столько же за счёт грёз.Скептики скажут, что и в текущем году ситуация с бюджетом была похожая, и в прошлом, и в 2023 году тоже. Такая, да не такая. Плановые расходы бюджета Украины действительно превышают плановые доходы примерно в два раза, начиная с 2023 года. Но в 2023 году велика была доля безвозмездной финансовой и материальной помощи Запада, составлявшая более половины (по некоторым данным даже до 2/3) от всего полученного Украиной финансирования. В 2024 году западная щедрость подсократилась и большая часть финансирования проходила уже по части заимствований, которые, впрочем, всё ещё давали, хоть и с кислыми физиономиями, но практически безотказно.С начала 2025 года, с приходом к власти в США Трампа, Вашингтон практически перестал выделять Украине деньги, официально заявив, что финансировать её должна Европа. Но ещё действовали байденовские программы, а ЕС первоначально не скупился. Поэтому до конца весны 2025 года Киев недостатка в деньгах не испытывал. Трудности начались летом, когда закончилось большинство байденовских программ, а в ЕС идея выделения денег для поддержки Украины, на фоне падения уровня жизни в европейских странах, стала всё сильнее раздражать избирателей. К концу осени в ЕС начал оформляться венгеро-словацко-чешский блок противников финансирования Украины, так что новые кредиты и помощь станет выделять ещё сложнее.Потому-то и бьют тревогу друзья Украины не Западе, да и сами киевские власти едва ли не каждый день напоминают союзникам о необходимости срочного выделения нового финансирования. Но чем ближе католическое (и протестантское тоже) Рождество, тем меньше шансов на то, что вопрос будет решён раньше второй половины января 2026 года. То есть, наиболее оптимистичный для Киева сценарий поступления первых траншей нового финансирования – февраль 2026 года. И эта затяжка губит киевский режим не менее эффективно, чем наступление ВС РФ.В стенах Верховной Рады Украины разыгрался публичный скандал, обнаживший глубинные кризисы киевского режима. Подробнее — в материале "Король Владимир I": В Киеве разгорается скандал вокруг узурпации власти Зеленским.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

киев

запад

сша

германия

чехия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

украина, киев, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив, рада, бюджет, дефицит бюджета, владимир зеленский, киевский режим, война, всу, вс рф, сша, наступление вс рф, германия, чехия, бпла, дроны, рсзо, весь ищенко