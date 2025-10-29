https://ukraina.ru/20251029/putin-tvrd-i-ne-sklonen-k-kompromissu-po-ukraine---razvedka-ssha-1070836223.html

Путин твёрд и не склонен к компромиссу по Украине - разведка США

Путин твёрд и не склонен к компромиссу по Украине - разведка США

Россия проявляет решительное стремление к победе на украинском поле битвы и не демонстрирует склонности к компромиссам. Об этом сообщает американский телеканал NBC

В публикации влиятельного американского СМИ содержатся ссылки на источники в разведслужбах США и чиновничьем аппарате."По данным недавней оценки разведки, президент России Владимир Путин сейчас занимает более твердую позицию, чем когда-либо", - сказано в публикации. По словам высокопоставленного американского чиновника и высокопоставленного представителя Конгресса, недавняя оценка разведки США предупредила, что президент России как никогда полон решимости продолжить специальную военную операцию на Украине и одержать победу на поле боя.Спецслужбы США в октябре передали парламентариям анализ ситуации. Он показал, разведка не видит никаких признаков готовности России пойти на компромисс по украинской проблеме. В это же время Дональд Трамп пытается выступить посредником в мирных переговорах. Будучи разочарованным, он отменил октябрьскую встречу с президентом России в Будапеште и ввел новый пакет антироссийских санкций."Я просто почувствовал, что пришло время", — заявил Трамп журналистам.Он назвал новые санкции "грандиозными". Трамп также добавил, что он "долго ждал" их введения и надеется, что "они не будут действовать долго".Белый дом отказался комментировать недавнюю оценку разведки и указал на публичные заявления Трампа об усилиях по достижению мирного соглашения по Украине."Как заявил президент, это колоссальные санкции против двух крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут положить конец войне", — цитирует издание неназванного чиновника.Также в публикации приводится ссылка на мнение анонимных европейских дипломатов, бывших сотрудников американской разведки и экспертов. Они считают, что новые санкции против России, атаки украинских беспилотников на российские нефтегазовые объекты и усилия "Европы" (вероятно, Евросоюза и Британии) по поставкам большего количества оружия для ВСУ со временем могут изменить позицию Кремля."В августе Белый дом представил саммит Путина и Трампа на Аляске как многообещающий шаг к возможным мирным переговорам. Однако война продолжается, и Россия придерживается тех же жёстких требований, которые фактически разоружают Украину, запрещают ей вступление в НАТО и блокируют развёртывание любых миротворческих сил под руководством Запада", - констатировали журналисты издания. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

